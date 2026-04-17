4 món canh “ăn là nhẹ bụng”: Thanh mát, ít calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong bữa cơm Việt
GĐXH - Trong hành trình kiểm soát cân nặng, không ít người tìm đến những chế độ ăn kiêng khắt khe mà quên mất rằng chính bữa cơm gia đình quen thuộc cũng có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực.
Những món canh thanh mát, giàu nước, ít calo và dễ tiêu hóa không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, mà còn góp phần duy trì cảm giác no lâu – yếu tố quan trọng trong giảm cân bền vững.
Dưới đây là 4 món canh dân dã, dễ nấu nhưng lại mang đến lợi ích đáng kể cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.
Một trong những lựa chọn hàng đầu là: Canh bí đao nấu tôm – món ăn quen thuộc trong những ngày hè oi bức.
Bí đao có hàm lượng nước cao, gần như không chứa chất béo và rất ít calo, giúp cơ thể nhanh no mà không nạp quá nhiều năng lượng. Khi kết hợp với tôm, món canh bổ sung thêm protein – thành phần cần thiết để duy trì khối cơ và hạn chế cảm giác đói nhanh sau bữa ăn. Để tối ưu cho mục tiêu giảm cân, nên ưu tiên tôm tươi, nêm nhạt và hạn chế dầu mỡ.
Không kém phần phổ biến là: Canh rau ngót thịt bằm – món canh “nhẹ mà đủ” cho những bữa ăn cần kiểm soát năng lượng.
Rau ngót giàu vitamin C, chất xơ và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể thanh nhiệt. Khi nấu cùng thịt bằm nạc, món ăn vẫn đảm bảo cung cấp protein nhưng không làm tăng lượng chất béo dư thừa. Một bát canh rau ngót có thể tạo cảm giác no bụng, rất phù hợp cho bữa tối hoặc khi ăn kèm với các loại tinh bột lành mạnh.
Với những người thường xuyên gặp vấn đề đầy hơi, khó tiêu, canh cải xanh nấu gừng là lựa chọn đáng cân nhắc.
Cải xanh vốn ít calo, giàu chất xơ và vitamin, trong khi gừng giúp kích thích tiêu hóa và làm ấm bụng. Sự kết hợp này không chỉ giúp cơ thể dễ chịu hơn sau bữa ăn mà còn hạn chế tình trạng tích tụ năng lượng dư thừa – yếu tố dễ dẫn đến tăng cân nếu kéo dài.
Cuối cùng, canh khổ qua nhồi thịt là món ăn quen thuộc nhưng lại có giá trị dinh dưỡng đáng kể.
Khổ qua (mướp đắng) chứa ít calo, giàu chất xơ và được nhiều nghiên cứu nhắc tới với khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Khi nhồi thịt nạc xay với lượng vừa phải, món canh vẫn đảm bảo đủ chất mà không gây “quá tải” năng lượng. Kết hợp cùng rau xanh và giảm tinh bột trong bữa ăn, đây có thể là lựa chọn lý tưởng cho người đang theo đuổi chế độ ăn lành mạnh.
Điểm chung của các món canh này là dễ chế biến, nguyên liệu quen thuộc và phù hợp với khẩu vị người Việt. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả giảm cân, yếu tố quan trọng vẫn nằm ở cách chế biến: ưu tiên nêm nhạt, hạn chế dầu mỡ, kiểm soát khẩu phần và kết hợp với lối sống vận động hợp lý.
