Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?

Trọng lực và cơn ác mộng hình học

Trước khi đi sâu vào các hệ quả, chúng ta phải hiểu một điều cơ bản: trọng lực. Trọng lực là lực hấp dẫn giữa các vật thể. Đối với Trái Đất hình cầu, mọi điểm trên bề mặt đều cách tâm hành tinh một khoảng gần như bằng nhau.

Điều này tạo ra một lực hấp dẫn phân bố đều, cho phép nước, không khí và các vật thể khác được giữ lại một cách ổn định trên bề mặt. Mọi thứ đều được kéo về tâm Trái Đất , và vì thế, hướng "xuống" của chúng ta luôn vuông góc với mặt đất.

Tuy nhiên, với Trái Đất khối lập phương, mọi thứ sẽ khác. Lực hấp dẫn vẫn sẽ hướng về tâm khối lượng của hành tinh, tức là tâm của khối lập phương. Điều này tạo ra một hệ thống trọng lực cực kỳ bất thường.

Trên các mặt phẳng, lực hấp dẫn sẽ kéo mọi thứ vuông góc với mặt đất, tương tự như trên Trái Đất hình cầu. Nhưng khi tiến dần đến các cạnh, và đặc biệt là các góc, lực hấp dẫn sẽ thay đổi. Thay vì kéo bạn thẳng xuống, nó sẽ kéo bạn theo một góc chéo về phía tâm hành tinh. Càng gần góc, bạn sẽ càng cảm thấy “lực dốc” này mạnh mẽ hơn.

Hệ quả là, một người đứng trên một mặt phẳng của khối lập phương sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng khi đi đến gần rìa, họ sẽ cảm thấy như đang leo lên một ngọn đồi dốc đứng, ngay cả khi mặt đất thực tế vẫn bằng phẳng.

Các góc sẽ trở thành những "hố trọng lực" khổng lồ, nơi lực hấp dẫn mạnh nhất và kéo mọi thứ đổ về. Theo mô hình của nhà vật lý vật chất ngưng tụ Robert J. Geller, lực hấp dẫn tại trung tâm của mỗi mặt phẳng sẽ yếu hơn khoảng 40% so với lực hấp dẫn tại các góc. Sự chênh lệch này là nguyên nhân của mọi thảm họa.

Đại dương và khí quyển dồn về các góc

Trọng lực là động lực chính chi phối đại dương và khí quyển. Trên Trái Đất hình cầu, lực này giữ cho khí quyển đồng đều và đại dương trải rộng. Nhưng trên Trái Đất lập phương, sự phân bố trọng lực không đều sẽ gây ra một sự di cư khổng lồ.

Đại dương: Với trọng lực yếu hơn ở trung tâm các mặt phẳng, nước đại dương sẽ không thể giữ yên. Giống như nước trong một cái bát bị nghiêng, toàn bộ lượng nước trên hành tinh sẽ dồn về các “hố trọng lực” ở các góc khối lập phương.

Điều này sẽ tạo ra 8 đại dương khổng lồ, sâu không thể đo lường, nằm ở 8 góc của hành tinh. Các mặt phẳng rộng lớn ở giữa mỗi mặt sẽ trở thành những sa mạc khô cằn, không có một giọt nước. Các sông ngòi, nếu có, sẽ chỉ là những dòng chảy ngắn ngủi, tuôn xuống các góc và biến mất vào vực thẳm.

Khí quyển: Tương tự như đại dương, khí quyển cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không khí sẽ bị kéo mạnh hơn về phía các góc, tạo ra các “cột không khí” dày đặc. Áp suất khí quyển ở các góc sẽ cao hơn nhiều so với các vùng trung tâm mặt phẳng. Điều này sẽ tạo ra một hệ thống thời tiết cực kỳ hỗn loạn và nguy hiểm.

Gió sẽ thổi không ngừng từ các vùng áp suất thấp ở trung tâm các mặt phẳng về các vùng áp suất cao ở các góc, tạo ra những cơn bão không ngừng, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Nhiệt độ cũng sẽ thay đổi điên rồ: các vùng trung tâm sẽ nóng và khô, trong khi các góc sẽ lạnh giá và ẩm ướt.

Sự di chuyển của đại dương và khí quyển này sẽ tạo ra một Trái Đất hoàn toàn không thể sống được. Vùng trung tâm sẽ là sa mạc khô khốc, nóng bỏng, thiếu không khí. Các góc sẽ là một nơi đầy gió bão, áp suất cao, nhiệt độ lạnh và đại dương sâu thăm thẳm, nơi mà áp lực nước sẽ nghiền nát mọi thứ.

Cái kết của sự sống

Với điều kiện khắc nghiệt như vậy, sự sống trên một hành tinh khối lập phương gần như là không thể. Sự sống trên Trái Đất hình cầu phụ thuộc vào một sự cân bằng tinh tế của khí hậu và môi trường. Trên Trái Đất lập phương, tất cả những gì chúng ta coi là hiển nhiên đều bị phá vỡ.

Thảm họa sinh học: Hầu hết các loài thực vật và động vật, bao gồm cả con người, sẽ không thể tồn tại. Cây cối cần nước, và nước chỉ có ở các góc. Nhưng ở các góc, trọng lực mạnh, áp suất cao, và gió bão sẽ ngăn cản cây cối phát triển. Cả hệ sinh thái sẽ sụp đổ. Các loài sinh vật biển cũng không khá hơn, vì chúng sẽ bị dồn vào 8 đại dương nhỏ, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt và khả năng tuyệt chủng hàng loạt.

Thách thức với loài người: Nếu bằng cách nào đó con người tồn tại, chúng ta sẽ phải sống trong các thành phố kiên cố, có lẽ được xây dựng ở những vùng đất liền gần các góc, nơi có nước và không khí.

Việc đi lại giữa các thành phố sẽ là một thách thức không tưởng. Để vượt qua các mặt phẳng khô cằn và các vùng dốc ở rìa, chúng ta sẽ cần những công nghệ chưa từng có. Việc di chuyển sẽ giống như việc leo núi Everest liên tục trong một cơn bão cát.

Sự sống có thể tồn tại ở những nơi cực kỳ chuyên biệt, có lẽ là những sinh vật biến đổi gen có thể chịu được áp lực và không khí loãng, hoặc những loài sống dưới nước thích nghi với áp suất cực lớn. Nhưng đó sẽ không phải là một thế giới đa dạng và phong phú như chúng ta đang có.

Dị tượng trên bầu trời

Ngay cả bầu trời cũng không còn bình thường. Khi Mặt Trăng và các vì sao mọc hoặc lặn, quỹ đạo của chúng sẽ bị bóp méo bởi trường hấp dẫn của Trái Đất lập phương. Chúng ta có thể thấy một Mặt Trăng méo mó, hoặc các chòm sao bị kéo dãn kỳ lạ. Ngày và đêm sẽ không còn đều đặn, vì các mặt phẳng không nhận được lượng ánh sáng Mặt Trời như nhau.

Tóm lại, Trái Đất hình khối lập phương là một kịch bản khoa học viễn tưởng tuyệt đẹp, nhưng về mặt vật lý, nó là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Nó cho thấy hình dạng hoàn hảo của Trái Đất hình cầu không phải là ngẫu nhiên mà là một điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của sự sống.