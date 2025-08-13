Siết chặt quản lý tại trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình sau phản ánh tình trạng tắm, nhảy nguy hiểm

Trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình thành 'bãi tắm' nguy hiểm của thanh thiếu niên GĐXH - Những ngày hè oi bức, khu vực trạm bơm Hữu Bị (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) lại trở thành “bãi tắm” bất đắc dĩ của hàng chục thanh thiếu niên. Họ nhảy từ trên cao xuống dòng nước, hò reo khoe sức mạnh, bất chấp nguy cơ đuối nước đang cận kề.

Ngày 12/8, trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Thái – Chủ tịch UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, khu vực trạm bơm Hữu Bị nằm giáp ranh giữa phường Nam Định và phường Thiên Trường nhưng do Công ty Bắc Nam Hà quản lý; vị trí các cháu nhảy xuống thuộc địa bàn phường Nam Định. Phường Nam Định đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhắc nhở. Còn việc cắm biển cảnh báo thuộc về phần đất của phường Thiên Trường.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 13/8, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, ông Mai Hồng Diên – Chủ tịch UBND phường Thiên Trường thông tin: “Sau khi nhận được phản ánh của báo, chúng tôi đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Thủy nông Bắc Nam Hà kiểm tra. Việc cắm biển báo thuộc trách nhiệm quản lý của Thủy nông Bắc Nam Hà.

Chúng tôi cũng đã chỉ đạo đơn vị Bắc Nam Hà bố trí cán bộ quản lý cống thường xuyên kiểm tra trong thời gian này, nghiêm cấm việc để trẻ em tắm ở đó. Dù thuộc địa bàn nào, phường Thiên Trường đã có văn bản gửi các bên liên quan và phát loa tuyên truyền, cảnh báo".

Khu vực trạm bơm Hữu Bị hằng ngày có nhiều trẻ con đến tắm.

Theo văn bản UBND phường Thiên Trường gửi người dân, trong thời gian gần đây, qua phản ánh của báo chí và Văn bản số 06/CV-TB ngày 12/8/2025 của trạm bơm điện Hữu Bị (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà) về việc phòng ngừa đuối nước tại kênh dẫn ngoài các cống dưới đê thuộc trạm bơm Hữu Bị, tình trạng người dân và thanh thiếu niên trong kỳ nghỉ hè bất chấp nguy hiểm, tụ tập tắm mát, chơi trò “nhảy cầu” từ độ cao 4–5m tại cống xả tiêu khu vực trạm bơm Hữu Bị vẫn diễn ra, mặc dù trạm bơm đã cắm biển cấm tại các cống dưới đê và kênh dẫn ngoài.

Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đuối nước, nhất là khi mực nước sông Hồng lên cao hoặc trong thời gian vận hành đóng, mở cống phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Thực tế đã ghi nhận trường hợp đuối nước gây ảnh hưởng đến tính mạng và làm mất an ninh trật tự khu vực.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, UBND phường Thiên Trường đề nghị các thôn, tổ dân phố, hộ gia đình… thường xuyên nhắc nhở, giáo dục, quản lý con em không tham gia tắm, nhảy tại các khu vực kênh dẫn ngoài cống dưới đê, hoặc tự ý trèo xuống lòng kênh để nhặt, vớt bóng.

Các em nhảy từ trên độ cao khoảng 5m xuống nước.

Công an phường phối hợp với lực lượng bảo vệ trạm bơm điện Hữu Bị ngăn chặn, nghiêm cấm việc người dân và thanh thiếu niên tắm, nhảy tại khu vực này.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, chiều 10/8, có khoảng gần 10 em thanh thiếu niên, nhiều em chỉ mới 12–17 tuổi, tụ tập thành từng nhóm. Trên lan can bê tông cao khoảng 3m, vài em hít sâu rồi lao thẳng xuống làn nước xanh đục. Tiếng nước bắn tung tóe kèm tiếng hò reo của bạn bè: “Giỏi lắm!”, “Nhảy đẹp quá!”. Chỉ vài phút sau, lại thêm vài bóng người lao mình xuống, tạo thành vòng xoáy bất tận của trò chơi mạo hiểm.

Một số thanh thiếu niên thấy độ cao 3m chưa đủ, còn leo lên lan can phía trên ở độ cao khoảng 5–6m, nơi có gắn biển “Cống xả tiêu, không nhiệm vụ, cấm vào”. Tại đây, các em trèo qua lan can và gieo mình xuống dòng nước đục ngầu bên dưới.

Những tràng pháo tay, tiếng khen ngợi vang lên liên hồi. Xung quanh không một bóng người lớn giám sát, không phao cứu sinh hay sào cứu hộ. Tất cả chỉ dựa vào sức bơi và sự “quen nước” để tin rằng mình an toàn. Nhưng thực tế, chỉ cần một cơn chuột rút hay một cú va chạm dưới nước… hậu quả sẽ khôn lường.

Video trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình thành "bãi tắm" nguy hiểm của thanh thiếu niên: