Hàng triệu người dân đón tin vui, từ 2026, đi khám chữa bệnh chỉ cần mở VNeID
GĐXH - Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.
Từ 2026, người dân đi khám bệnh chỉ cần mở VNeID
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ngày 6/1/2026, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.
Theo quyết định này, toàn bộ dữ liệu đã được liên thông, ký số và hiển thị trên ứng dụng VNeID sẽ đủ điều kiện sử dụng trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
TS. Hà Anh Đức (Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) cho biết: "Quyết định này là bước tiến trong cải cách hành chính, liên thông dữ liệu, quy định việc công bố và cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ y tế tương đương trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, với điều kiện dữ liệu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên VNeID. Quyết định không ban hành nội dung mới, mà xác định rõ phạm vi các nhóm thông tin y tế hiện có (thông tin hành chính, tiền sử, thông tin đợt khám chữa bệnh, tóm tắt hồ sơ bệnh án…) được phép sử dụng thay cho bản giấy; đồng thời bảo đảm quyền truy cập, tải về và sử dụng dữ liệu của người bệnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.
Quyết định này có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa nguyên tắc "dùng dữ liệu thay giấy tờ" trong lĩnh vực y tế, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm gánh nặng hồ sơ cho người dân và cơ sở khám chữa bệnh, thúc đẩy liên thông và tái sử dụng dữ liệu y tế thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và y tế số, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu sức khỏe cá nhân.|
Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy
Quyết định nêu rõ dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID đủ điều kiện khai thác, sử dụng và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ tương đương không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản giấy nếu đã có đầy đủ thông tin trên VNeID.
Dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID bao gồm bốn nhóm thông tin lớn. Bao gồm:
1. Thông tin hành chính:
- Họ tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp.
- Số định danh cá nhân hoặc số thẻ CCCD, số điện thoại liên hệ.
- Mã số thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời hạn thẻ.
- Địa chỉ cư trú chi tiết: thôn/xóm/số nhà, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
- Họ tên, quan hệ, số định danh cá nhân và số điện thoại của người đại diện hợp pháp (nếu có).
2. Tiền sử:
- Tiền sử dị ứng: loại dị ứng, dị nguyên, biểu hiện, thời gian ghi nhận.
- Tiền sử bệnh tật: thời gian khám, nơi khám, chẩn đoán khi ra viện.
- Tiền sử tiêm chủng: loại vắc xin, kháng nguyên, số mũi tiêm, nơi tiêm, ngày tiêm.
3. Thông tin từng đợt khám, chữa bệnh:
- Cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận, thời gian đến khám, nhập viện, ra viện.
- Hình thức khám, lý do đến khám, tình trạng ra viện, kết quả điều trị, chẩn đoán khi ra viện.
- Chỉ số theo dõi lâm sàng: nhóm máu, chiều cao, cân nặng.
- Kết quả cận lâm sàng: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.
- Thuốc đã sử dụng: tên thuốc, hàm lượng, số lượng, liều dùng, cách dùng.
- Phẫu thuật/thủ thuật đã thực hiện: mô tả, thời gian thực hiện.
4. Tóm tắt hồ sơ bệnh án:
- Tóm tắt tiền sử, bệnh sử và diễn biến lâm sàng.
- Tóm tắt kết quả cận lâm sàng có giá trị.
- Phương pháp điều trị đã thực hiện.
- Hướng điều trị tiếp theo, đơn thuốc, lời dặn, lịch tái khám.
- Bác sĩ điều trị, thông tin liên hệ nếu có.
Quyết định cũng nêu rõ người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp được quyền truy cập và tải về bản ghi chi tiết của từng đợt khám, chữa bệnh dưới định dạng tập tin PDF thông qua ứng dụng VNeID. Việc truy xuất thông tin này bảo đảm quyền được biết, được cung cấp, được chỉnh sửa thông tin theo quy định tại Điều 4 và Điều 15 của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025.
Vận hạn tuổi Thân 2026 và cách hóa giải để tiền bạc, sự nghiệp cùng thăng hoaĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình của người tuổi Thân được dự báo là một năm hung cát đan xen, trong đó cát khí có phần nhỉnh hơn nhờ ngũ hành lưu niên tương sinh.
Từ 2026, vi phạm giao thông bị khấu trừ tiền lương thế nào?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Từ 1/1/2026, Nghị định 296/2025/NĐ-CP có hiệu lực hướng dẫn về việc trừ lương để đóng phạt vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm giao thông.
Khổ vì sống trong vùng dự án treoĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Hàng chục hộ dân tại dự án đường Lê Mao kéo dài và đường Phạm Hồng Sơn (Nghệ An) đang gặp không ít khó khăn vì sống trong vùng quy hoạch 'dự án treo' từ 20 năm trước, nhưng vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống.
Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắcĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đủ để họ mạnh dạn ký hợp đồng sở hữu căn hộ đầu tiên trong đời.
Dự báo những thay đổi tuần đầu năm 2026 của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, HợiĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tuần đầu năm 2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn.... sẽ có những thay đổi thú vị. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những điều này. Hãy cùng khám phá vận may và tài lộc của từng con giáp.
Con số ngày sinh nói lên trí tuệ, tham vọng và tiền bạc của mỗi ngườiĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trong nhân số học, ngày sinh không chỉ là một mốc thời gian đánh dấu sự ra đời, mà còn được xem là "mật mã" phản ánh khá rõ cá tính, trí tuệ và xu hướng phát triển cuộc đời của mỗi người.
Người hưởng bảo hiểm xã hội nhận tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấpĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026.
Thương Quan nhập vận 2026: Tuổi Dậu cần hóa giải vận hạn thế nào để không vướng thị phi?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 mở ra vận trình cát lành cho người tuổi Dậu với nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sao Thương Quan vẫn tiềm ẩn nguy cơ thị phi, tiểu nhân hãm hại bất ngờ.
Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026.
3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngay tuần đầu sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào.
Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắcĐời sống
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đủ để họ mạnh dạn ký hợp đồng sở hữu căn hộ đầu tiên trong đời.