Hàng triệu người dân đón tin vui, từ 2026, đi khám chữa bệnh chỉ cần mở VNeID

Từ 2026, người dân đi khám bệnh chỉ cần mở VNeID

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ngày 6/1/2026, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định này, toàn bộ dữ liệu đã được liên thông, ký số và hiển thị trên ứng dụng VNeID sẽ đủ điều kiện sử dụng trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

TS. Hà Anh Đức (Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) cho biết: "Quyết định này là bước tiến trong cải cách hành chính, liên thông dữ liệu, quy định việc công bố và cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ y tế tương đương trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, với điều kiện dữ liệu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên VNeID. Quyết định không ban hành nội dung mới, mà xác định rõ phạm vi các nhóm thông tin y tế hiện có (thông tin hành chính, tiền sử, thông tin đợt khám chữa bệnh, tóm tắt hồ sơ bệnh án…) được phép sử dụng thay cho bản giấy; đồng thời bảo đảm quyền truy cập, tải về và sử dụng dữ liệu của người bệnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Quyết định này có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa nguyên tắc "dùng dữ liệu thay giấy tờ" trong lĩnh vực y tế, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm gánh nặng hồ sơ cho người dân và cơ sở khám chữa bệnh, thúc đẩy liên thông và tái sử dụng dữ liệu y tế thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và y tế số, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu sức khỏe cá nhân.|

Từ ngày 1/1/2026, sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Ảnh minh họa: TL

Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy

Quyết định nêu rõ dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID đủ điều kiện khai thác, sử dụng và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ tương đương không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản giấy nếu đã có đầy đủ thông tin trên VNeID.

Dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID bao gồm bốn nhóm thông tin lớn. Bao gồm:

1. Thông tin hành chính:

- Họ tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp.

- Số định danh cá nhân hoặc số thẻ CCCD, số điện thoại liên hệ.

- Mã số thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời hạn thẻ.

- Địa chỉ cư trú chi tiết: thôn/xóm/số nhà, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

- Họ tên, quan hệ, số định danh cá nhân và số điện thoại của người đại diện hợp pháp (nếu có).

2. Tiền sử:

- Tiền sử dị ứng: loại dị ứng, dị nguyên, biểu hiện, thời gian ghi nhận.

- Tiền sử bệnh tật: thời gian khám, nơi khám, chẩn đoán khi ra viện.

- Tiền sử tiêm chủng: loại vắc xin, kháng nguyên, số mũi tiêm, nơi tiêm, ngày tiêm.

3. Thông tin từng đợt khám, chữa bệnh:

- Cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận, thời gian đến khám, nhập viện, ra viện.

- Hình thức khám, lý do đến khám, tình trạng ra viện, kết quả điều trị, chẩn đoán khi ra viện.

- Chỉ số theo dõi lâm sàng: nhóm máu, chiều cao, cân nặng.

- Kết quả cận lâm sàng: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

- Thuốc đã sử dụng: tên thuốc, hàm lượng, số lượng, liều dùng, cách dùng.

- Phẫu thuật/thủ thuật đã thực hiện: mô tả, thời gian thực hiện.

4. Tóm tắt hồ sơ bệnh án:

- Tóm tắt tiền sử, bệnh sử và diễn biến lâm sàng.

- Tóm tắt kết quả cận lâm sàng có giá trị.

- Phương pháp điều trị đã thực hiện.

- Hướng điều trị tiếp theo, đơn thuốc, lời dặn, lịch tái khám.

- Bác sĩ điều trị, thông tin liên hệ nếu có.

Quyết định cũng nêu rõ người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp được quyền truy cập và tải về bản ghi chi tiết của từng đợt khám, chữa bệnh dưới định dạng tập tin PDF thông qua ứng dụng VNeID. Việc truy xuất thông tin này bảo đảm quyền được biết, được cung cấp, được chỉnh sửa thông tin theo quy định tại Điều 4 và Điều 15 của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025.

