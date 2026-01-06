Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hàng triệu người dân đón tin vui, từ 2026, đi khám chữa bệnh chỉ cần mở VNeID

Thứ ba, 21:29 06/01/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Từ 2026, người dân đi khám bệnh chỉ cần mở VNeID

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ngày 6/1/2026, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định này, toàn bộ dữ liệu đã được liên thông, ký số và hiển thị trên ứng dụng VNeID sẽ đủ điều kiện sử dụng trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

TS. Hà Anh Đức (Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) cho biết: "Quyết định này là bước tiến trong cải cách hành chính, liên thông dữ liệu, quy định việc công bố và cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ y tế tương đương trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, với điều kiện dữ liệu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên VNeID. Quyết định không ban hành nội dung mới, mà xác định rõ phạm vi các nhóm thông tin y tế hiện có (thông tin hành chính, tiền sử, thông tin đợt khám chữa bệnh, tóm tắt hồ sơ bệnh án…) được phép sử dụng thay cho bản giấy; đồng thời bảo đảm quyền truy cập, tải về và sử dụng dữ liệu của người bệnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Quyết định này có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa nguyên tắc "dùng dữ liệu thay giấy tờ" trong lĩnh vực y tế, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm gánh nặng hồ sơ cho người dân và cơ sở khám chữa bệnh, thúc đẩy liên thông và tái sử dụng dữ liệu y tế thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và y tế số, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu sức khỏe cá nhân.|

Hàng triệu người dân đón tin vui, từ 2026, đi khám chữa bệnh chỉ cần mở VNeID - Ảnh 1.

Từ ngày 1/1/2026, sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Ảnh minh họa: TL

Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy

Quyết định nêu rõ dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID đủ điều kiện khai thác, sử dụng và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ tương đương không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản giấy nếu đã có đầy đủ thông tin trên VNeID.

Dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID bao gồm bốn nhóm thông tin lớn. Bao gồm:

1. Thông tin hành chính:

- Họ tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp.

- Số định danh cá nhân hoặc số thẻ CCCD, số điện thoại liên hệ.

- Mã số thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời hạn thẻ.

- Địa chỉ cư trú chi tiết: thôn/xóm/số nhà, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

- Họ tên, quan hệ, số định danh cá nhân và số điện thoại của người đại diện hợp pháp (nếu có).

2. Tiền sử:

- Tiền sử dị ứng: loại dị ứng, dị nguyên, biểu hiện, thời gian ghi nhận.

- Tiền sử bệnh tật: thời gian khám, nơi khám, chẩn đoán khi ra viện.

- Tiền sử tiêm chủng: loại vắc xin, kháng nguyên, số mũi tiêm, nơi tiêm, ngày tiêm.

3. Thông tin từng đợt khám, chữa bệnh:

- Cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận, thời gian đến khám, nhập viện, ra viện.

- Hình thức khám, lý do đến khám, tình trạng ra viện, kết quả điều trị, chẩn đoán khi ra viện.

- Chỉ số theo dõi lâm sàng: nhóm máu, chiều cao, cân nặng.

- Kết quả cận lâm sàng: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

- Thuốc đã sử dụng: tên thuốc, hàm lượng, số lượng, liều dùng, cách dùng.

- Phẫu thuật/thủ thuật đã thực hiện: mô tả, thời gian thực hiện.

4. Tóm tắt hồ sơ bệnh án:

- Tóm tắt tiền sử, bệnh sử và diễn biến lâm sàng.

- Tóm tắt kết quả cận lâm sàng có giá trị.

- Phương pháp điều trị đã thực hiện.

- Hướng điều trị tiếp theo, đơn thuốc, lời dặn, lịch tái khám.

- Bác sĩ điều trị, thông tin liên hệ nếu có.

Quyết định cũng nêu rõ người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp được quyền truy cập và tải về bản ghi chi tiết của từng đợt khám, chữa bệnh dưới định dạng tập tin PDF thông qua ứng dụng VNeID. Việc truy xuất thông tin này bảo đảm quyền được biết, được cung cấp, được chỉnh sửa thông tin theo quy định tại Điều 4 và Điều 15 của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025.

Các bước sử dụng sổ sức khỏe điện tử VNeID nhanh, tiện lợi khi đi khám chữa bệnhCác bước sử dụng sổ sức khỏe điện tử VNeID nhanh, tiện lợi khi đi khám chữa bệnh

GĐXH - Sổ sức khỏe điện tử VNeID là một ứng dụng di động của Bộ Y tế, giúp người dân có thể theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe một cách chủ động và tiện lợi. Dưới đây là các bước hướng dẫn sử dụng ứng dụng này khi đi khám chữa bệnh.

Những lợi ích sổ sức khỏe điện tử mang lại có thể nhiều người chưa biếtNhững lợi ích sổ sức khỏe điện tử mang lại có thể nhiều người chưa biết

GĐXH - Sổ sức khỏe điện tử là một ứng dụng di động của Bộ Y tế, giúp người dân có thể theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe của bản thân một cách chủ động và tiện lợi. Sổ sức khỏe điện tử mang lại lợi ích gì cho người dân?

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử 2026, người dân hưởng hàng loạt lợi ích khi đi khám chữa bệnh

Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử 2026, người dân hưởng hàng loạt lợi ích khi đi khám chữa bệnh

11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026

11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, vừa được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2026?

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, vừa được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2026?

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?

Cùng chuyên mục

Vận hạn tuổi Thân 2026 và cách hóa giải để tiền bạc, sự nghiệp cùng thăng hoa

Vận hạn tuổi Thân 2026 và cách hóa giải để tiền bạc, sự nghiệp cùng thăng hoa

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình của người tuổi Thân được dự báo là một năm hung cát đan xen, trong đó cát khí có phần nhỉnh hơn nhờ ngũ hành lưu niên tương sinh.

Từ 2026, vi phạm giao thông bị khấu trừ tiền lương thế nào?

Từ 2026, vi phạm giao thông bị khấu trừ tiền lương thế nào?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, Nghị định 296/2025/NĐ-CP có hiệu lực hướng dẫn về việc trừ lương để đóng phạt vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm giao thông.

Khổ vì sống trong vùng dự án treo

Khổ vì sống trong vùng dự án treo

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng chục hộ dân tại dự án đường Lê Mao kéo dài và đường Phạm Hồng Sơn (Nghệ An) đang gặp không ít khó khăn vì sống trong vùng quy hoạch 'dự án treo' từ 20 năm trước, nhưng vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống.

Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắc

Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đủ để họ mạnh dạn ký hợp đồng sở hữu căn hộ đầu tiên trong đời.

Dự báo những thay đổi tuần đầu năm 2026 của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

Dự báo những thay đổi tuần đầu năm 2026 của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tuần đầu năm 2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn.... sẽ có những thay đổi thú vị. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những điều này. Hãy cùng khám phá vận may và tài lộc của từng con giáp.

Con số ngày sinh nói lên trí tuệ, tham vọng và tiền bạc của mỗi người

Con số ngày sinh nói lên trí tuệ, tham vọng và tiền bạc của mỗi người

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Trong nhân số học, ngày sinh không chỉ là một mốc thời gian đánh dấu sự ra đời, mà còn được xem là "mật mã" phản ánh khá rõ cá tính, trí tuệ và xu hướng phát triển cuộc đời của mỗi người.

Người hưởng bảo hiểm xã hội nhận tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

Người hưởng bảo hiểm xã hội nhận tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026.

Thương Quan nhập vận 2026: Tuổi Dậu cần hóa giải vận hạn thế nào để không vướng thị phi?

Thương Quan nhập vận 2026: Tuổi Dậu cần hóa giải vận hạn thế nào để không vướng thị phi?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 mở ra vận trình cát lành cho người tuổi Dậu với nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sao Thương Quan vẫn tiềm ẩn nguy cơ thị phi, tiểu nhân hãm hại bất ngờ.

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026.

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngay tuần đầu sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào.

Xem nhiều

Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắc

Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắc

Đời sống

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đủ để họ mạnh dạn ký hợp đồng sở hữu căn hộ đầu tiên trong đời.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồng

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồng

Đời sống
Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Đời sống
Con số ngày sinh nói lên trí tuệ, tham vọng và tiền bạc của mỗi người

Con số ngày sinh nói lên trí tuệ, tham vọng và tiền bạc của mỗi người

Đời sống
3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top