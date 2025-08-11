Trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình thành 'bãi tắm' nguy hiểm của thanh thiếu niên

Nguy hiểm rình rập ở trạm bơm Hữu Bị

Khoảng 15h chiều, nắng oi nồng. Tiếng hò reo vang vọng bên dòng sông ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Từng tốp thanh thiếu niên tụ tập, cười đùa, leo lên lan can trạm bơm Hữu Bị, lao mình xuống làn nước xoáy tung bọt trắng xóa. Dưới chân họ là dòng nước chảy xiết, những cánh quạt và khung sắt ẩn mình - nơi từng được dân địa phương gọi là "miệng tử thần". Một cơn chuột rút, một pha mất thăng bằng và những tiếng cười có thể biến thành tiếng khóc trong tích tắc.

Đó không phải là một trò chơi mạo hiểm vô hại bởi chỉ trong chưa đầy nửa tháng qua, Ninh Bình đã chứng kiến những vụ đuối nước liên tiếp, cướp đi sinh mạng của cả trẻ em lẫn người lớn, để lại những khoảng trống đau đớn trong nhiều gia đình.

Khoảng từ 15h đến 17h chiều những ngày nắng gắt, trạm bơm Hữu Bị, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình lại trở thành "bãi tắm" bất đắc dĩ. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới vang khắp một khúc sông.

Nhiều thanh thiếu niên tắm ở khu vực trạm bơm Hữu Bị - (ảnh Nhật Tân).

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, vào chiều ngày 10/8, có khoảng gần 10 em thanh thiếu niên, nhiều em chỉ mới 12 – 17 tuổi, tụ tập thành từng nhóm. Trên lan can bê tông cao khoảng 3m, vài em hít sâu rồi lao thẳng xuống làn nước xanh đục. Tiếng nước bắn tung tóe kèm tiếng hò reo của bạn bè khen ngợi: "Giỏi lắm!", "Nhảy đẹp quá!". Chỉ vài phút sau, lại thêm vài bóng người lao mình xuống, tạo thành vòng xoáy bất tận của trò chơi mạo hiểm.

Có một số thanh thiếu niên thấy độ cao 3m chưa đủ, còn leo lên lan can phía trên ở độ cao khoảng 5 – 6m, nơi có gắn biển "Cống xả tiêu không nhiệm vụ, cấm vào". Tại đây, các em trèo qua lan can và gieo mình xuống dòng nước đục ngầu bên dưới.

Những tràng pháo tay, những tiếng khen ngợi vang lên liên hồi. Xung quanh không một bóng người lớn giám sát, không phao cứu sinh hay sào cứu hộ.

Các em thanh, thiếu niên tụ tập trên khu vực thành trạm bơm và nhảy xuống - (ảnh Nhật Tân).

Tất cả dựa vào sức bơi và sự "quen nước" để tự tin cho rằng mình an toàn. Nhưng thực tế, chỉ cần một cơn chuột rút, một cú va chạm dưới nước… hậu quả sẽ không thể lường hết.

Một số em chia sẻ, nhóm của các em thường xuyên đến đây để tắm. Các em đều biết bơi, mỗi lần nhảy cũng thấy sợ nhưng dần quen sẽ không cảm thấy lo lắng.

Theo một người dân chăn bò ở ngay trạm bơm cho biết, từ 15h đến 17h mỗi chiều, trạm bơm Hữu Bị lại trở thành "điểm hẹn" của nhiều nhóm thanh thiếu niên. Không ai mang áo phao, không có người lớn giám sát, các em thậm chí còn thách nhau nhảy từ trên cao xuống ngay vị trí dòng nước từ cửa xả cuồn cuộn đổ ra sông.

Trạm bơm vốn để điều tiết nước, khi hoạt động sẽ tạo ra lực hút và dòng xoáy ngầm. Nếu bị hút vào, nạn nhân dễ va vào cấu kiện kim loại, mắc kẹt dưới nước và khó có cơ hội thoát ra.

Có một số em còn lên lan can độ cao khoảng 5-6m để nhảy - (ảnh Nhật Tân).

Sáng ngày 11/8, trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Thái – Chủ tịch UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, khu vực trạm bơm Hữu Bị nằm trên địa bàn phường nhưng do Công ty Bắc Nam Hà quản lý. Nhận được thông tin từ báo phản ánh, phường sẽ xuống kiểm tra, nếu trong trường hợp nguy hiểm sẽ đưa ra phương án xử lý, không cho tắm nữa.

Cần sự vào cuộc quyết liệt

Trên thực tế, chưa đầy nửa tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm và nguy hiểm.

Cụ thể, sáng 29/7, anh P.V.T (SN 1985, trú xã Hải Thịnh, Ninh Bình) ra khu vực đang thi công kè đê biển Thịnh Long để đánh lưới bắt cá. Anh đưa theo hai con trai là cháu P.Q.V (SN 2014) và P.K.P (SN 2016).

Khoảng 7 giờ, khi quay vào bờ, anh T không thấy hai con đâu. Cuộc tìm kiếm gấp gáp diễn ra, rồi mọi người phát hiện hai cháu đã chìm dưới nước. Dù được sơ cứu và đưa vào bệnh viện nhưng cả hai đều không qua khỏi…

Những ngày hè oi bức, khu vực trạm bơm Hữu Bị (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) lại trở thành “bãi tắm” bất đắc dĩ của hàng chục thanh thiếu niên - (ảnh Nhật Tân).

Chưa kịp nguôi nỗi đau từ vụ việc ở Thịnh Long, trưa 10/8, tại khu vực nhà thờ đổ xã Hải Tiến, một nhóm du khách khoảng 5 người rủ nhau tắm biển. Trời nắng đẹp, biển xanh nhưng chỉ vài phút sau, một đợt sóng mạnh ập tới cuốn cả nhóm ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, người dân và các chủ nhà hàng ở khu vực nhà thờ đổ lập tức dùng phao bơi ra đưa những người gặp nạn vào trong bờ, tiến hành sơ cứu. May mắn cả 5 người được cứu sống. Cảnh tượng hoảng loạn và tiếng kêu cứu giữa bãi biển đông người khiến nhiều nhân chứng ám ảnh…

Dù xảy ra ở trạm bơm, sông hay biển, các vụ đuối nước này đều có những điểm chung: Thiếu cứu hộ, không có lực lượng thường trực hay thiết bị cứu sinh tại chỗ; thiếu bảo hộ, người tắm không mặc áo phao, không có sào hay phao cứu hộ; nhiều người tin vào khả năng bơi của mình hoặc cho rằng "đã tắm ở đây nhiều lần không sao".

Những tiếng hò reo ở trạm bơm Hữu Bị, tiếng sóng rì rào ở nhà thờ đổ Hải Tiến hay con nước lặng lẽ ở Thịnh Long… đều có thể giấu bên dưới một cái bẫy tử thần. Mỗi vụ đuối nước không chỉ cướp đi mạng người mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi cho nhiều gia đình và cộng đồng. Đừng để phút giây vui chơi biến thành bi kịch.

Video trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình thành "bãi tắm" nguy hiểm của thanh thiếu niên: