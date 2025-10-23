Mới nhất
'Siêu trộm' chuyên phá két sắt trộm tiền, vàng sa lưới

Thứ năm, 06:40 23/10/2025 | Pháp luật
Hơn nửa năm qua "siêu trộm" Trần Tuấn Anh - đã gây ra 5 vụ trộm két sắt của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (SN 1998) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tuấn Anh từng 7 lần vào tù về các tội trộm cắp và đánh bạc.

'Siêu trộm' chuyên phá két sắt trộm tiền, vàng sa lưới - Ảnh 1.

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Chỉ vài tháng sau khi mãn hạn tù cuối năm 2024, Tuấn Anh tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Hắn thường xuyên lang thang tại các phường trung tâm TP Vinh (cũ) để tìm nhà dân sơ hở, đột nhập phá két sắt lấy tài sản rồi mang bán ở các tiệm vàng, cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2025, “siêu trộm” này đã gây ra 5 vụ trộm két sắt tại các phường Vinh Lộc, Trường Vinh và Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Trong đó, ngày 17/5, hắn đột nhập nhà dân ở phường Thành Vinh, phá két sắt trong phòng ngủ lấy 13 chỉ vàng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Gần đây nhất, ngày 15/10, Tuấn Anh tiếp tục đột nhập nhà dân ở phường Trường Vinh, lấy vàng và tiền trị giá hơn 30 triệu đồng.

'Siêu trộm' chuyên phá két sắt trộm tiền, vàng sa lưới - Ảnh 2.

"Siêu trộm" Trần Tuấn Anh tại Cơ quan công an.

Dù có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan chức năng, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Tuấn Anh.

Khám xét nơi ở của kẻ này, công an thu giữ 1 dây chuyền vàng (2,252g), 1 xe máy, 1 điện thoại di động, bộ dụng cụ phá khóa cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, kẻ này đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

TRẦN LỘC
