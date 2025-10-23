'Siêu trộm' chuyên phá két sắt trộm tiền, vàng sa lưới
Hơn nửa năm qua "siêu trộm" Trần Tuấn Anh - đã gây ra 5 vụ trộm két sắt của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (SN 1998) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tuấn Anh từng 7 lần vào tù về các tội trộm cắp và đánh bạc.
Chỉ vài tháng sau khi mãn hạn tù cuối năm 2024, Tuấn Anh tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Hắn thường xuyên lang thang tại các phường trung tâm TP Vinh (cũ) để tìm nhà dân sơ hở, đột nhập phá két sắt lấy tài sản rồi mang bán ở các tiệm vàng, cầm đồ lấy tiền tiêu xài.
Từ tháng 4 đến tháng 10/2025, “siêu trộm” này đã gây ra 5 vụ trộm két sắt tại các phường Vinh Lộc, Trường Vinh và Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.
Trong đó, ngày 17/5, hắn đột nhập nhà dân ở phường Thành Vinh, phá két sắt trong phòng ngủ lấy 13 chỉ vàng và 3 triệu đồng tiền mặt.
Gần đây nhất, ngày 15/10, Tuấn Anh tiếp tục đột nhập nhà dân ở phường Trường Vinh, lấy vàng và tiền trị giá hơn 30 triệu đồng.
Dù có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan chức năng, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Tuấn Anh.
Khám xét nơi ở của kẻ này, công an thu giữ 1 dây chuyền vàng (2,252g), 1 xe máy, 1 điện thoại di động, bộ dụng cụ phá khóa cùng nhiều tang vật liên quan.
Tại cơ quan điều tra, kẻ này đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà NộiPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh viPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.
Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắnPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.
Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98Pháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.
Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể 'thoát nạn'?Pháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Trước thực trạng nhiều tài xế dùng đủ "chiêu trò" để che, dán, làm mờ biển số để qua mắt camera phạt nguội, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định "mắt thần" AI thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng để phát hiện và cảnh báo ngay cả các hành vi này.
Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?Pháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 có thể phải chịu mức án nặng với tội danh đưa hối lộ.
Bắt giam người đập phá mộ tại nghĩa trang ở Đồng NaiPháp luật - 22 giờ trước
T.M.N khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ, trong lúc say rượu đã mang búa sắt đập phá mộ ông T ở nghĩa trang Núi Đỏ - Đồng Nai.
Công an Hà Nội tìm hai cô gái bị đánh tại quán ăn trên phố Cầu GiấyXã hội - 1 ngày trước
Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm 2 cô gái liên quan vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng.
Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang cùng một đối tượng khácXã hội - 1 ngày trước
Liên quan tới vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nướcXã hội - 1 ngày trước
Đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội, một người đàn ông xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà NộiPháp luật
GĐXH - Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.