Khởi tố 2 thanh thiếu niên đấm đá, ép nam sinh lớp 10 bò quanh xe máy
Hai thanh thiếu niên sinh năm 2007 và 2008, ở xã Sóc Sơn (Hà Nội) bị khởi tố vì hành hung, làm nhục 2 nam sinh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can N.Q.A (SN 2008) và P.T.Đ (SN 2007, cùng trú tại xã Sóc Sơn) để điều tra về các hành vi Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.
Các thiếu niên khác liên quan, do chưa đủ 16 tuổi, được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục.
Trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị nhóm đối tượng chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video đăng lên mạng xã hội.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ 6 đối tượng trong vụ việc đều dưới 18 tuổi.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 14/10, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp N.D.T (SN 2010) lái xe máy đi ngược chiều.
Nhóm thanh thiếu niên liền đuổi theo chặn xe của T rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai. Khi đến nơi, các đối tượng ép T quỳ xuống xin lỗi, rồi đấm, đá nam sinh. Đồng thời, các đối tượng dùng điện thoại quay lại sự việc, đăng video lên TikTok.
Tiếp đó, đến ngày 15/10, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm 6 thanh thiếu niên tìm em N.Đ.H (SN 2010) để giải quyết. Khi đi đến khu vực Trường Đại học Thủ Đô, các đối tượng chặn xe H rồi ép đi đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ.
Khi đến nơi, các đối tượng ép nam sinh quỳ xuống bò quanh xe máy và liếm biển số xe. Nhóm này sử dụng điện thoại quay video ép H phải xin lỗi rồi lao vào đấm đá nạn nhân.
Đến tối cùng ngày, các đối tượng đăng video chứa nội dung đánh, ép nam sinh xin lỗi lên mạng xã hội TikTok.
Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
Bản án nào dành cho gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh?Pháp luật - 21 phút trước
GĐXH - Theo nhận định của luật sư, nếu giám định kết quả thương tích của bé H.T.H.L đạt tỷ lệ 61% trở lên, Nguyễn Văn Nam (cha dượng cháu bé) có thể bị truy cứu mức hình phạt từ 7 đến 14 năm tù theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố tài xế xe đầu kéo cán chết người vẫn tiếp tục hành trình vì… không biếtPháp luật - 1 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1989, trú ở khu phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Ngoài việc bị khởi tố, cơ quan điều tra còn áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Danh tính người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ: ‘Mày biết tao là ai không?’Pháp luật - 14 giờ trước
Người thân của người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ "Mày biết tao là ai không?" cung cấp nhiều giấy xuất viện liên quan đến bệnh tâm thần.
Lật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.
Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà TĩnhPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, do nghi ngờ bé L nói dối và nghĩ đến việc bé gái là con riêng của vợ, đối tượng tức giận đã ra tay bạo hành cháu bé.
Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà TĩnhPháp luật - 1 ngày trước
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ ở Hà Tĩnh.
Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oanPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...
Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, khi tan trường, nam sinh lớp 11 dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12.
Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết ngườiPháp luật - 2 ngày trước
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.
Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xómPháp luật - 2 ngày trước
Để giải quyết mâu thuẫn, Lư Văn Khung (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang) đã cầm búa đánh hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Khung.
Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật
GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.