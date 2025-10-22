Mới nhất
Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Thứ tư, 19:55 22/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Trước đó, vào rạng sáng 14/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục QLTT Hà Nội, Chi Cục chăn nuôi thú y và Công an xã Xuân Mai đồng loạt kiểm tra, phát hiện vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988) và Phạm Văn Đồng (SN 1983), trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Tại quầy bán hàng của đối tượng tại chợ Xuân Mai thuộc xã Xuân Mai và tại nhà của đối tượng tại thôn Thanh Trì, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 08 con lợn đã giết mổ, hơn 200kg lợn và nội tạng đã mổ xẻ có dấu hiệu dịch bệnh.

Tổng số lợn dịch bệnh đã giết mổ để bán cho người dân làm thực phẩm là 837kg, trong đó một số con đã bốc mùi hôi thối.

Bắt hai vợ chồng buôn bán lợn dịch bệnh tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thị Hoài Phương cùng tang vật bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Phương và Đồng khai nhận làm nghề mua lợn sống rồi về mổ, tuồn vào vào các chợ để bán cho người dân làm thực phẩm và bán cho các công ty làm thực phẩm cho công nhân. Từ đầu năm 2025, vợ chồng Phương thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn các huyện cũ trước đây như Chương Mỹ, Mỹ Đức thuộc TP Hà Nội, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ… với giá rẻ về bán kiếm lời nhiều hơn.

Giá thịt lợn khỏe bình thường với giá khoảng 60.000 đồng/kg, các đối tượng mua lợn dịch bệnh chỉ với giá khoảng 25.000 đồng/kg hoặc thấp hơn nếu lợn đã chết.

Toàn bộ số lợn do cơ quan công an phát hiện, thu giữ ngày 14/10/2025, Đồng khai là lợn yếu, bị dịch bệnh, thu mua một phần từ trang trại của đối tượng Lê Phú Hiệp (SN 1973) có trang trại chăn nuôi tại thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú, TP Hà Nội về giết mổ để bán.

Bắt hai vợ chồng buôn bán lợn dịch bệnh tại Hà Nội - Ảnh 2.

Lợn bệnh bị cơ quan chức năng thu giữ.

Tiến hành khám xét tại trang trại của Hiệp, cơ quan công an phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh. Hiệp khai bản thân là kỹ sư thú y, đồng thời là chủ trang trại nuôi lợn thịt tại địa chỉ thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú, TP Hà Nội. Thời gian gần đây, Hiệp phát hiện lợn tại trang trại có dấu hiệu dịch bệnh tả Châu Phi. Tuy nhiên do sợ thua lỗ, Hiệp không báo chính quyền để tiêu hủy và liên hệ bán cho Đồng. Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ mẫu tang vật thu giữ đều dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 21/10/2025, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng, Lê Phú Hiệp về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhật Tân
