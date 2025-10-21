Thuê nhiều ô tô làm giả giấy tờ để cầm cố lấy hơn 2 tỷ đồng đánh bạc online

Ngày 21/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, trú xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo và đánh bạc trên không gian mạng.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra (ảnh: CAQT).

Theo lời khai của Nguyễn Văn Tuấn, biết được một số kẽ hở trong việc cho thuê xe ô tô tự lái nên nảy ra ý tưởng thu lợi bất chính từ dịch vụ này. Sau khi thuê xe từ các đơn vị hợp pháp, Tuấn lên mạng xã hội đặt làm giấy đăng ký xe giả hoặc hợp đồng mua bán xe nhưng chưa kịp sang tên đổi chủ.

Sau khi có giấy tờ giả, Tuấn mang xe đến các tiệm cầm đồ để cầm cố. Số tiền có được, đối tượng dùng để đánh bạc trên không gian mạng và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, chưa đầy một tháng, với thủ đoạn trên Nguyễn Văn Tuấn thực hiện 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.