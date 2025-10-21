Thuê nhiều ô tô làm giả giấy tờ để cầm cố lấy hơn 2 tỷ đồng đánh bạc online
GĐXH - Nguyễn Văn Tuấn thuê nhiều xe ô tô rồi lên mạng tìm người làm giả giấy tờ để cầm cố, lấy hơn 2 tỷ đồng đánh bạc qua mạng và tiêu xài cá nhân.
Ngày 21/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, trú xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo và đánh bạc trên không gian mạng.
Theo lời khai của Nguyễn Văn Tuấn, biết được một số kẽ hở trong việc cho thuê xe ô tô tự lái nên nảy ra ý tưởng thu lợi bất chính từ dịch vụ này. Sau khi thuê xe từ các đơn vị hợp pháp, Tuấn lên mạng xã hội đặt làm giấy đăng ký xe giả hoặc hợp đồng mua bán xe nhưng chưa kịp sang tên đổi chủ.
Sau khi có giấy tờ giả, Tuấn mang xe đến các tiệm cầm đồ để cầm cố. Số tiền có được, đối tượng dùng để đánh bạc trên không gian mạng và tiêu xài cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, chưa đầy một tháng, với thủ đoạn trên Nguyễn Văn Tuấn thực hiện 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Bản án nào dành cho gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh?Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Theo nhận định của luật sư, nếu giám định kết quả thương tích của bé H.T.H.L đạt tỷ lệ 61% trở lên, Nguyễn Văn Nam (cha dượng cháu bé) có thể bị truy cứu mức hình phạt từ 7 đến 14 năm tù theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố tài xế xe đầu kéo cán chết người vẫn tiếp tục hành trình vì… không biếtPháp luật - 6 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1989, trú ở khu phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Ngoài việc bị khởi tố, cơ quan điều tra còn áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Khởi tố 2 thanh thiếu niên đấm đá, ép nam sinh lớp 10 bò quanh xe máyPháp luật - 9 giờ trước
Hai thanh thiếu niên sinh năm 2007 và 2008, ở xã Sóc Sơn (Hà Nội) bị khởi tố vì hành hung, làm nhục 2 nam sinh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.
Danh tính người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ: ‘Mày biết tao là ai không?’Pháp luật - 19 giờ trước
Người thân của người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ "Mày biết tao là ai không?" cung cấp nhiều giấy xuất viện liên quan đến bệnh tâm thần.
Lật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.
Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà TĩnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, do nghi ngờ bé L nói dối và nghĩ đến việc bé gái là con riêng của vợ, đối tượng tức giận đã ra tay bạo hành cháu bé.
Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà TĩnhPháp luật - 1 ngày trước
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ ở Hà Tĩnh.
Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oanPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...
Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, khi tan trường, nam sinh lớp 11 dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12.
Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết ngườiPháp luật - 2 ngày trước
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.
Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật
GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.