Bản án nào dành cho gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh?

Liên quan vụ bé gái H.T.H.L (lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm) bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam hành hạ dã man, luật sư đã có những nhận định về mức hình phạt người này có thể phải nhận.

Trên VietNamNet, luật sư Nguyễn Thanh Hải (Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia) nhận định: "Qua các tình tiết vụ án, có thể thấy hành vi của Nguyễn Văn Nam mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc dùng búa đánh vào vùng đầu vùng trọng yếu của cơ thể thể hiện ý thức chủ quan coi thường tính mạng người khác".

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, do nghi ngờ bé L nói dối và nghĩ đến việc bé gái là con riêng của vợ, đối tượng tức giận đã ra tay bạo hành cháu bé.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CACC

Đối tượng Nam đang bị điều tra theo tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nếu giám định kết quả thương tích của nạn nhân đạt tỷ lệ 61% trở lên, đối tượng có thể bị truy cứu theo khoản 4, Điều 134, với mức hình phạt từ 7 đến 14 năm tù.

Theo luật sư Hải, căn cứ về tính chất hành vi, công cụ và vị trí tấn công, hành vi dùng búa đánh vào đầu của trẻ đã có dấu hiệu của hành vi tước đoạt mạng sống. Án lệ số 47/2021/AL của Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ rõ: "Người dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể, mặc dù nạn nhân may mắn sống sót, vẫn thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người (chưa đạt)".

Nếu cơ quan tố tụng xác định Nam có ý thức chủ quan muốn tước đoạt mạng sống cháu bé, tội danh có thể được chuyển từ "Cố ý gây thương tích" sang "Giết người (chưa đạt)" theo Điều 123 và Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức hình phạt trong trường hợp này rất nghiêm khắc, từ 12 năm tù đến tù chung thân, thậm chí tử hình.

Các vết thương trên người bé L sau khi bị cha dượng bạo hành. Ảnh: CTV

Trước đó, vào trưa ngày 19/10/2025, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L (trú tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, học sinh lớp 5B trường Tiểu học Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bạo hành, gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.