Bản án nào dành cho gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh?
GĐXH - Theo nhận định của luật sư, nếu giám định kết quả thương tích của bé H.T.H.L đạt tỷ lệ 61% trở lên, Nguyễn Văn Nam (cha dượng cháu bé) có thể bị truy cứu mức hình phạt từ 7 đến 14 năm tù theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ bé gái H.T.H.L (lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm) bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam hành hạ dã man, luật sư đã có những nhận định về mức hình phạt người này có thể phải nhận.
Trên VietNamNet, luật sư Nguyễn Thanh Hải (Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia) nhận định: "Qua các tình tiết vụ án, có thể thấy hành vi của Nguyễn Văn Nam mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc dùng búa đánh vào vùng đầu vùng trọng yếu của cơ thể thể hiện ý thức chủ quan coi thường tính mạng người khác".
Đối tượng Nam đang bị điều tra theo tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nếu giám định kết quả thương tích của nạn nhân đạt tỷ lệ 61% trở lên, đối tượng có thể bị truy cứu theo khoản 4, Điều 134, với mức hình phạt từ 7 đến 14 năm tù.
Theo luật sư Hải, căn cứ về tính chất hành vi, công cụ và vị trí tấn công, hành vi dùng búa đánh vào đầu của trẻ đã có dấu hiệu của hành vi tước đoạt mạng sống. Án lệ số 47/2021/AL của Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ rõ: "Người dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể, mặc dù nạn nhân may mắn sống sót, vẫn thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người (chưa đạt)".
Nếu cơ quan tố tụng xác định Nam có ý thức chủ quan muốn tước đoạt mạng sống cháu bé, tội danh có thể được chuyển từ "Cố ý gây thương tích" sang "Giết người (chưa đạt)" theo Điều 123 và Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức hình phạt trong trường hợp này rất nghiêm khắc, từ 12 năm tù đến tù chung thân, thậm chí tử hình.
Trước đó, vào trưa ngày 19/10/2025, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L (trú tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, học sinh lớp 5B trường Tiểu học Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bạo hành, gây thương tích.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khởi tố tài xế xe đầu kéo cán chết người vẫn tiếp tục hành trình vì… không biếtPháp luật - 1 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1989, trú ở khu phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Ngoài việc bị khởi tố, cơ quan điều tra còn áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Khởi tố 2 thanh thiếu niên đấm đá, ép nam sinh lớp 10 bò quanh xe máyPháp luật - 4 giờ trước
Hai thanh thiếu niên sinh năm 2007 và 2008, ở xã Sóc Sơn (Hà Nội) bị khởi tố vì hành hung, làm nhục 2 nam sinh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.
Danh tính người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ: ‘Mày biết tao là ai không?’Pháp luật - 14 giờ trước
Người thân của người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ "Mày biết tao là ai không?" cung cấp nhiều giấy xuất viện liên quan đến bệnh tâm thần.
Lật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.
Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà TĩnhPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, do nghi ngờ bé L nói dối và nghĩ đến việc bé gái là con riêng của vợ, đối tượng tức giận đã ra tay bạo hành cháu bé.
Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà TĩnhPháp luật - 1 ngày trước
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ ở Hà Tĩnh.
Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oanPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...
Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, khi tan trường, nam sinh lớp 11 dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12.
Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết ngườiPháp luật - 2 ngày trước
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.
Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xómPháp luật - 2 ngày trước
Để giải quyết mâu thuẫn, Lư Văn Khung (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang) đã cầm búa đánh hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Khung.
Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật
GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.