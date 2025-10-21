Chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện, chủ nhân của fanpage “Hà và Việt Nam” bị bắt giữ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra sau khi mạng xã hội xôn xao về vụ việc va chạm giao thông, đòi tiền đền bù giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk với một công dân tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra và đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Đối tượng Hà livestream kêu gọi từ thiện. (Ảnh Công an Thanh Hóa).



Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là chủ nhân của fanpage "Hà và Việt Nam", là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và một công dân người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận, công kích chủ xe bị tai nạn và người dân Thanh Hóa.

Đối tượng Hà khai nhận tại cơ quan Công an.

Trong đó, nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa. Thấy vậy, Hà công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền ủng hộ trị giá khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hà chỉ chuyển cho chủ xe 43.148.000 đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng đối tượng này chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự Lê Đăng Đức (SN 1992, quê quán xã Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, hiện thường trú tại khu phố 40, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội có tên "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa".

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11/10, một thành viên Đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh chủ xe ô tô biển kiểm soát 36A - 349.20 đòi đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe. Clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh.

Từ nguồn clip trên, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh với vai trò là người quản lý các trang fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa" không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe đã ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng. Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, đối tượng Khánh còn có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.

Làm việc tại cơ quan Công an, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh thừa nhận đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Xét thấy hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng của các đối tượng đã gây hậu quả nghiêm trọng, hạ thấp uy tín của những tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ việc và ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người dân Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".