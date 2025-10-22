Công an Hải Phòng tìm nạn nhân bị vụ Phó giám đốc công ty cưỡng đoạt tài sản
GĐXH - Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Văn Nam đưa ra các yêu cầu bất hợp lý như: Cho đơn vị khác vào thuê, đe dọa lái xe, đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập cảng ... để buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chi thêm tiền ngoài hợp đồng.
Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại Cảng Trân Châu thuộc Đặc khu Cát Hải. Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hải Phòng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" có nội dung sau:
Nguyễn Văn Nam (SN 1967, trú tại đường Núi Ngọc, Đặc khu khu Cát Hải) - là Phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong cùng đồng bọn có hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất tại Cảng Trân Châu.
Sau khi ký kết hợp đồng xong, Nam đưa ra các yêu cầu bất hợp lý như: sẽ cho đơn vị khác vào thuê, khai thác bãi Cảng dịch vụ Trân Châu, đe dọa lái xe, đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập cảng, gây sức ép về mặt kinh tế để buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chi thêm tiền ngoài hợp đồng.
Hiện cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên hiện còn một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị hại chưa xác định hoặc chưa đến trình báo, hợp tác làm việc với cơ quan điều tra.
Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là bị hại liên hệ ngay với cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Hải Phòng hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Sơn - số điện thoại: 0931.516.186.
