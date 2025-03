Sinh mổ ngoài ý muốn có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh

1. Sinh mổ liên quan đến trầm cảm sau sinh như thế nào?

Sinh mổ là một phương pháp sinh con phổ biến nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ, bao gồm cả sức khỏe tinh thần. Trong trường hợp người mẹ cảm thấy mất kiểm soát về quá trình sinh nở của mình, đặc biệt là khi có những biến chứng xảy ra, cảm giác này có thể góp phần tăng lo lắng, bất lực, buồn bã và từ đó dẫn đến trầm cảm.

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu hồi cứu từ 6.078 ca mang thai từ bộ dữ liệu quốc gia của Hệ thống giám sát đánh giá rủi ro thai kỳ. Họ đã đánh giá mối liên hệ giữa sinh mổ và sinh thường không theo kế hoạch và theo kế hoạch, chẩn đoán trầm cảm sau sinh (PPD) và việc thăm khám sau sinh 6 tuần.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những phụ nữ sinh mổ không theo kế hoạch (sinh mổ ngoài ý muốn) có nguy cơ mắc chứng trầm cảm sau sinh và phải đi thăm khám sau sinh cao hơn so với những người sinh mổ theo kế hoạch hoặc sinh thường.

Sinh mổ không theo kế hoạch có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người mẹ.

Giám đốc Chương trình nghiên cứu lâm sàng tại Khoa Y học bà mẹ và thai nhi tại Trường Y Icahn thuộc Bệnh viện Mount Sinai ở New York, Nicola F. Tavella cho biết: "Đối với những bệnh nhân chuẩn bị trải nghiệm chuyển dạ và sinh nở với kỳ vọng nhất định về cách mọi việc sẽ diễn ra, khi kỳ vọng đó không được đáp ứng có thể dẫn đến căng thẳng tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe của người mang thai sau khi sinh".

Kết quả chính là PPD được đo bằng Bản câu hỏi về sức khỏe bệnh nhân do khảo sát thực hiện và kết quả khảo sát do bệnh nhân báo cáo và tỷ lệ thăm khám sau sinh 6 tuần. Phụ nữ sinh mổ ngoài ý muốn có nguy cơ mắc PPD cao hơn so với những người sinh thường. Phụ nữ sinh mổ theo kế hoạch so với sinh thường không khác biệt về nguy cơ PPD.

"Đối với những bệnh nhân có kỳ vọng nhất định về kế hoạch sinh nở của mình và cuối cùng phải trải qua một loạt các bước khác nhau để sinh con an toàn thì đó có thể không phải là một trải nghiệm dễ chịu và có khả năng gây ra những tác động xấu đến sức khỏe. Những phát hiện này đưa ra bằng chứng cụ thể hơn những gì trước đây chỉ là lời nói.

Nghiên cứu này giúp thu hẹp khoảng cách giữa kinh nghiệm của các nhà cung cấp dịch vụ lâm sàng và trải nghiệm của bệnh nhân. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thêm để tìm hiểu xem những trải nghiệm trong thời kỳ chuyển dạ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển PPD", Giám đốc Chương trình nghiên cứu lâm sàng Nicola F. Tavella nhấn mạnh.

2. Trầm cảm sau sinh cần được quan tâm đặc biệt

Trầm cảm sau sinh là vấn đề đáng lo ngại đối với rất nhiều sản phụ. Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh phải trải qua cảm giác buồn bã, lo lắng hoặc tuyệt vọng dữ dội. Nếu không được phát hiện và can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ, khả năng kết nối, khả năng chăm sóc em bé và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hành vi của em bé khi lớn lên.

Trên thực tế đã có nhiều trường hợp người mẹ rơi vào trầm cảm nặng đã tự hủy hoại cuộc đời và tước đi mạng sống của con mình. Do đó các chuyên gia y tế khuyến cáo, phụ nữ mang thai và sau sinh cần được chăm tốt về sức khỏe thể chất và tâm lý.

Trầm cảm sau sinh cần được phát hiện và can thiệp sớm.

Cần chú ý phát hiện sớm các dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Mặc dù hội chứng buồn sau sinh (mô tả cảm giác chợt vui, chợt buồn, dễ bị kích thích, khó tập trung, ăn không ngon hoặc khó ngủ…) được xem là một phản ứng bình thường vì nó thường xảy ra với người sinh con lần đầu và không kéo dài.

Nhưng khi tình trạng này kéo dài trên 2 tuần với các biểu hiện ngày càng nghiêm trọng như: luôn cảm thấy buồn, mệt mỏi, thờ ơ với những sự việc xung quanh, ăn không ngon, sụt cân, khó ngủ, bồn chồn, lo âu, dễ tức giận, thường khóc không lý do, bi quan về tương lai, cảm thấy bản thân vô giá trị hoặc bị tội lỗi, thậm chí có ý nghĩ về cái chết... thì sản phụ đã bị rối loạn trầm cảm sau sinh. Lúc này càng sớm càng tốt, sản phụ cần đi khám chuyên gia tâm lý lâm sàng hoặc bác sĩ về tâm thần để được tư vấn can thiệp kịp thời.