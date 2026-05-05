Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Sinh nhật con trai 3 tuổi, tôi sốc khi phát hiện mình có thể đã nuôi con người khác

Thứ ba, 08:18 05/05/2026 | Gia đình

Tôi từng nghĩ ngày con trai tròn 3 tuổi là ngày tôi hạnh phúc trọn vẹn của một người làm cha. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ…

Cách đây mấy hôm, con trai tôi sinh nhật tròn 3 tuổi, căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười, bóng bay và bánh kem. Tôi bế con trên tay, nhìn thằng bé thổi nến mà thấy hạnh phúc vô bờ. 

Ba năm qua, tôi đã cố gắng để trở thành một người cha tốt, không quản những đêm thức trắng khi con sốt, chăm sóc con khi vợ đi công tác rồi đến những lần con tập nói, tập đi... Tôi cứ ngỡ mình đang sống trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Vậy mà giờ đây tất cả đã đổ vỡ khi tôi phải chứng kiến sự thật quá phũ phàng. Sau khi sinh nhật con trai, vợ tôi đi tắm, điện thoại để trên bàn. Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của vợ nhưng một thông báo tin nhắn hiện lên với nội dung lạ khiến tôi chú ý. Ban đầu chỉ là tò mò thoáng qua, nhưng rồi tôi mở ra đọc.

- Ảnh 1.

Dù chưa có kết quả nhưng tôi tin vào những gì đọc được đến 99% bởi cách họ nói chuyện, sự tự tin của người đàn ông kia (ảnh minh họa: AI)

Những dòng tin nhắn không dài, nhưng đủ để khiến tôi chết lặng. Người đàn ông bên kia không chỉ nhắc đến vợ tôi bằng những lời thân mật, mà còn đề cập đến con trai tôi. Anh ta nói rõ rằng chỉ cần thêm một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ được công khai để “sống cùng vợ con”.

Tôi đọc đi đọc lại, không tin vào mắt mình. Điện thoại tuột khỏi tay tôi rơi xuống sàn. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này.

Ba năm chung sống, vợ tôi chưa từng có biểu hiện gì bất thường. Cô ấy vẫn chăm con, vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu xa cách hay thay đổi khiến tôi nghi ngờ. Chính vì vậy, những gì tôi đọc được lại càng trở nên khó chấp nhận.

Từ hôm đó, tôi gần như đêm nào tôi cũng không ngủ được. Tôi vẫn chưa nói gì với vợ để chờ kết quả xét nghiệm ADN, cách duy nhất để tôi đối diện với sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.

Dù chưa có kết quả nhưng tôi tin vào những gì đọc được đến 99% bởi cách họ nói chuyện, sự tự tin của người đàn ông kia, và cả cách vợ tôi đáp lại… tất cả không giống một sự hiểu lầm. Tôi đau đớn khi cảm thấy không chỉ bị vợ bị phản bội, mà còn là cảm giác bị lừa dối trong suốt thời gian dài. Tôi chưa biết mình sẽ làm gì khi có kết quả cuối cùng.

Ở nhà 2 con trai chưa đầy 1 năm, cụ bà quyết định dọn đi: Tuổi già vui hơn hẳnỞ nhà 2 con trai chưa đầy 1 năm, cụ bà quyết định dọn đi: Tuổi già vui hơn hẳn

GĐXH - Quyết định tưởng chừng khiến nhiều người bất ngờ lại giúp bà tìm thấy sự bình yên trong những năm tháng tuổi già, đồng thời giảm bớt áp lực cho con cái.

Tiểu Vy/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đi làm 10 năm mới ngộ ra: 6 kiểu tiểu nhân công sở nguy hiểm nhất

Đi làm 10 năm mới ngộ ra: 6 kiểu tiểu nhân công sở nguy hiểm nhất

Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổ

Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổ

Chọn chồng nhìn xa: 5 con giáp nam trẻ khó khăn nhưng trung niên tiền tài bùng nổ

Chọn chồng nhìn xa: 5 con giáp nam trẻ khó khăn nhưng trung niên tiền tài bùng nổ

Đừng chủ quan: Những thứ quen thuộc này đang khiến trẻ giảm IQ từng ngày

Đừng chủ quan: Những thứ quen thuộc này đang khiến trẻ giảm IQ từng ngày

4 cung hoàng đạo nữ được nhiều đàn ông theo đuổi nên dễ dính thị phi từ hội chị em

4 cung hoàng đạo nữ được nhiều đàn ông theo đuổi nên dễ dính thị phi từ hội chị em

Cùng chuyên mục

Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Khi hôn nhân rơi vào bế tắc, phản ứng đầu tiên của nhiều người là nghi ngờ sự lựa chọn ban đầu: "Phải chăng mình đã chọn nhầm người?". Họ tin rằng thay đổi bạn đời sẽ chấm dứt được khổ đau.

Bị mẹ 'bỏ rơi' khi chia tiền đền bù đất, con gái cắt đứt liên lạc: 10 năm sau nhận cái kết bất ngờ

Bị mẹ 'bỏ rơi' khi chia tiền đền bù đất, con gái cắt đứt liên lạc: 10 năm sau nhận cái kết bất ngờ

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Một quyết định tưởng như bất công đã khiến cô con gái mang nỗi tổn thương suốt nhiều năm.

Người có nhân cách xấu thường nói 4 điều này: Tốt nhất nên tránh xa

Người có nhân cách xấu thường nói 4 điều này: Tốt nhất nên tránh xa

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu ngay khi một ai đó vừa cất lời? Những lời nói ấy đôi khi không chỉ là vô ý, mà là biểu hiện của một nhân cách khiếm khuyết.

Giúp người vô điều kiện: Lòng tốt hay cái bẫy khiến bạn 'trả giá' lúc nào không hay?

Giúp người vô điều kiện: Lòng tốt hay cái bẫy khiến bạn 'trả giá' lúc nào không hay?

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Lòng tốt vốn là điều đáng trân trọng, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Nếu đặt sai chỗ hoặc không có giới hạn, sự tử tế có thể khiến bạn rơi vào những tình huống khó xử, thậm chí bị tổn thương mà chính bạn cũng không nhận ra.

Đi làm 10 năm mới ngộ ra: 6 kiểu tiểu nhân công sở nguy hiểm nhất

Đi làm 10 năm mới ngộ ra: 6 kiểu tiểu nhân công sở nguy hiểm nhất

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Môi trường công sở không chỉ có cơ hội phát triển mà còn tiềm ẩn những "kẻ tiểu nhân" – những người sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt mục đích cá nhân.

3 cung hoàng đạo kín đáo: Cười nói vui vẻ nhưng nỗi buồn chẳng ai hay

3 cung hoàng đạo kín đáo: Cười nói vui vẻ nhưng nỗi buồn chẳng ai hay

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Trong khi có người vui buồn đều thể hiện rõ ràng, thì lại có những cung hoàng đạo kín đáo đến mức ngay cả người thân thiết nhất cũng khó chạm tới thế giới nội tâm của họ.

9 bài học cuộc sống khi trưởng thành mới thấu, biết càng sớm đời càng an yên

9 bài học cuộc sống khi trưởng thành mới thấu, biết càng sớm đời càng an yên

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Trở thành một phiên bản trưởng thành và thông thái hơn chưa bao giờ là việc một sớm một chiều. Trí tuệ không tự nhiên đến cùng tuổi tác, nó cần trải nghiệm, phản tỉnh và thấu hiểu.

Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổ

Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ ngoại tình không chỉ phá vỡ hôn nhân mà còn đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bạo lực và pháp lý.

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Chọn chồng nhìn xa: 5 con giáp nam trẻ khó khăn nhưng trung niên tiền tài bùng nổ

Chọn chồng nhìn xa: 5 con giáp nam trẻ khó khăn nhưng trung niên tiền tài bùng nổ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những con giáp nam phải trải qua quãng thời gian dài vất vả, tích lũy từng chút một trước khi bước vào giai đoạn "nở hoa" rực rỡ.

Xem nhiều

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

Gia đình
Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Chuyện vợ chồng
Những cung hoàng đạo không biết giận lâu: Sống bao dung nên đời nhẹ tênh

Những cung hoàng đạo không biết giận lâu: Sống bao dung nên đời nhẹ tênh

Gia đình
Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưu

Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưu

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top