Đi làm 10 năm mới ngộ ra: 6 kiểu tiểu nhân công sở nguy hiểm nhất
GĐXH - Môi trường công sở không chỉ có cơ hội phát triển mà còn tiềm ẩn những "kẻ tiểu nhân" – những người sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt mục đích cá nhân.
Nhận diện sớm những đặc trưng của kiểu người này nới công sở sẽ giúp bạn tránh được không ít rắc rối và tổn thất.
Đặt điều, tạo dư luận sai lệch trong công sở
Kẻ tiểu nhân rất giỏi "biến không thành có". Họ hiểu rõ sức mạnh của lời nói lặp đi lặp lại, nên sẵn sàng dựng chuyện, bóp méo sự thật để dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi cho mình.
Điểm nguy hiểm là họ thường thể hiện vẻ ngoài thẳng thắn, chính trực, khiến người khác dễ tin tưởng.
Chính sự "diễn sâu" này khiến nhiều người vô tình bị cuốn vào những câu chuyện không đúng sự thật mà không hề hay biết.
Gió chiều nào xoay chiều đó
Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của kẻ tiểu nhân nơi công sở là thái độ thay đổi theo lợi ích.
Ai được lòng cấp trên, họ sẽ tìm cách tiếp cận. Ai mất vị thế, họ lập tức giữ khoảng cách hoặc quay lưng.
Mối quan hệ của họ không dựa trên sự chân thành mà hoàn toàn mang tính toán. Những người không có "giá trị lợi dụng" gần như không tồn tại trong thế giới của họ.
Bằng mặt nhưng không bằng lòng
Đây là kiểu người hai mặt điển hình. Trước mặt bạn, họ có thể hết lời khen ngợi, tỏ ra thân thiết. Nhưng sau lưng, họ sẵn sàng nói xấu, thậm chí "bán đứng" bạn khi có cơ hội.
Trong công việc, họ thường ngôn hành bất nhất, thể hiện sự khôn lỏi hơn là năng lực thực sự. Họ kiên nhẫn chờ thời cơ để vượt lên bằng những cách không minh bạch.
Xu nịnh cấp trên một cách tinh vi
Khác với lời khen chân thành, sự xu nịnh của kẻ tiểu nhân mang màu sắc vụ lợi rõ rệt. Họ sử dụng những lời "có cánh" một cách khéo léo để lấy lòng lãnh đạo, từ đó tìm kiếm cơ hội thăng tiến.
Điều đáng nói là họ thường dành nhiều thời gian để lấy lòng hơn là tập trung vào hiệu quả công việc.
Chính sự "khéo miệng" này đôi khi khiến họ dễ dàng chiếm được sự ưu ái hơn những người làm việc thực chất.
Gây chuyện thị phi, chia rẽ nội bộ
Một chiêu thức quen thuộc của kẻ tiểu nhân là tạo ra mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp. Họ có thể thêm thắt, xuyên tạc câu chuyện để kích động hiểu lầm, khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng.
Chỉ vì lợi ích cá nhân, họ sẵn sàng "xé nhỏ" một vấn đề, biến chuyện nhỏ thành lớn, biến đúng thành sai.
Hệ quả là môi trường làm việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn họ lại đạt được mục đích trong âm thầm.
Đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm
Khi xảy ra sai sót, kẻ tiểu nhân hiếm khi nhận lỗi. Thay vào đó, họ tìm cách đẩy trách nhiệm sang người khác hoặc tạo ra "vật tế thần".
Với khả năng "lật trắng thay đen", họ có thể khiến sự thật bị che giấu, thậm chí khiến người khác hiểu sai hoàn toàn vấn đề.
Khi mọi chuyện vỡ lở, thiệt hại thường đã xảy ra và rất khó khắc phục.
Làm gì khi phải đối mặt với kẻ tiểu nhân nơi công sở?
Không phải lúc nào bạn cũng có thể tránh xa những người này. Vì vậy, điều quan trọng là cách bạn ứng xử.
Trong nhiều trường hợp, nhẫn nhịn là lựa chọn khôn ngoan. Tranh cãi trực diện với kẻ tiểu nhân thường không mang lại kết quả, thậm chí còn khiến bạn trở thành mục tiêu bị công kích.
Nếu vấn đề không quá nghiêm trọng, việc "lùi một bước" đôi khi lại giúp bạn giữ được sự bình yên lâu dài.
Bên cạnh đó, hãy học cách đặt giới hạn cho sự tử tế của mình. Sự tốt bụng nếu không đúng chỗ có thể khiến bạn trở thành người chịu thiệt. Trong công việc, cần rõ ràng giữa hỗ trợ và bị lợi dụng, giữa hợp tác và hy sinh vô điều kiện.
Quan trọng hơn cả, bạn cần giữ sự tỉnh táo và bản lĩnh. Kẻ tiểu nhân thường "mạnh với người yếu, yếu với người mạnh". Khi bạn đủ vững vàng, rõ ràng và kiên định, họ sẽ dè chừng và khó có cơ hội gây hại.
3 cung hoàng đạo kín đáo: Cười nói vui vẻ nhưng nỗi buồn chẳng ai hayGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Trong khi có người vui buồn đều thể hiện rõ ràng, thì lại có những cung hoàng đạo kín đáo đến mức ngay cả người thân thiết nhất cũng khó chạm tới thế giới nội tâm của họ.
9 bài học cuộc sống khi trưởng thành mới thấu, biết càng sớm đời càng an yênGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Trở thành một phiên bản trưởng thành và thông thái hơn chưa bao giờ là việc một sớm một chiều. Trí tuệ không tự nhiên đến cùng tuổi tác, nó cần trải nghiệm, phản tỉnh và thấu hiểu.
Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổChuyện vợ chồng - 5 giờ trước
GĐXH - Vụ ngoại tình không chỉ phá vỡ hôn nhân mà còn đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bạo lực và pháp lý.
Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về giàChuyện vợ chồng - 17 giờ trước
GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
Chọn chồng nhìn xa: 5 con giáp nam trẻ khó khăn nhưng trung niên tiền tài bùng nổGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp nam phải trải qua quãng thời gian dài vất vả, tích lũy từng chút một trước khi bước vào giai đoạn "nở hoa" rực rỡ.
6 dấu hiệu cảnh báo một gia đình đang 'xuống dốc': Hãy kiểm tra ngay xem nhà bạn có mắc phải?Gia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Sự đổ vỡ của một gia đình hiếm khi xảy ra trong một sớm một chiều. Nó thường bắt đầu từ những vết nứt nhỏ trong cách ứng xử hàng ngày – âm thầm, kéo dài và dễ bị bỏ qua.
Chọn vợ sai, cả đời 'trả giá': 4 tiêu chuẩn đàn ông khôn luôn đặt lên trướcChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ đàn ông chọn vợ bằng cảm xúc hoặc ngoại hình, nhưng thực tế lại khác. Những người càng trưởng thành càng chú trọng vào những tiêu chuẩn ít ai để ý – và chính điều đó mới quyết định một cuộc hôn nhân có bền lâu hay không.
Những cung hoàng đạo không biết giận lâu: Sống bao dung nên đời nhẹ tênhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng đủ rộng lượng để bỏ qua tổn thương, nhưng có những cung hoàng đạo lại xem sự tha thứ như một lựa chọn tự nhiên.
Đừng chủ quan: Những thứ quen thuộc này đang khiến trẻ giảm IQ từng ngàyNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Trẻ chậm tiếp thu, kém tập trung có thể không phải do lười, mà do nguy cơ giảm IQ từ những thứ quen thuộc quanh môi trường sống hằng ngày.
Không hiền nhưng cực vượng: 4 con giáp nữ đanh đá nhưng có số giúp chồng giàu sangGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp dù tính cách mạnh mẽ, thậm chí nóng nảy, "ghê gớm", lại chính là hậu phương vững chắc giúp chồng thành công và gia đình thịnh vượng.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.