4 kiểu người 'mở miệng là lộ bản chất': Gặp rồi, tốt nhất đừng thân sâu

Thứ hai, 14:00 04/05/2026 | Gia đình
Hà Anh
GĐXH - Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu ngay khi một ai đó vừa cất lời? Những lời nói ấy đôi khi không chỉ là vô ý, mà là biểu hiện của một nhân cách khiếm khuyết.

Trong giao tiếp, điều đáng sợ nhất không phải là kẻ thù trước mặt, mà là những người mang vẻ ngoài thân thiết nhưng tâm địa hẹp hòi. Hãy cùng nhận diện 4 kiểu câu nói "độc hại" để biết ai mới là người xứng đáng để ta đặt niềm tin.

Bạn có từng gặp người mà chỉ cần họ cất lời là đã khiến bạn khó chịu? Không phải vì bạn nhạy cảm, mà vì lời nói chính là tấm gương phản chiếu nhân cách.

Có những câu nói nghe qua tưởng vô hại, nhưng thực chất lại như “lưỡi dao ngầm”, âm thầm làm tổn thương người khác. Hiểu và nhận diện sớm những kiểu người này, chính là cách bạn bảo vệ bản thân và giữ gìn các mối quan hệ lành mạnh.

4 kiểu người mở miệng là “lộ bản chất”: Nhận ra sớm để tránh thiệt thân

 1. Những lời hạ thấp, nói xấu người khác

Người thực sự ưu tú luôn dùng thành công của mình để chứng minh năng lực, còn kẻ có nhân phẩm kém lại dùng sự thất bại của người khác để làm "bệ phóng" cho cái tôi của họ.

Câu cửa miệng: "Nó thăng tiến chắc chắn là nhờ quan hệ thôi!" hay "Chẳng qua là may mắn chứ tài cán gì".

Bản chất: Đằng sau những lời mỉa mai này là sự đố kỵ và mất cân bằng trong nội tâm. Họ không biết tôn trọng nỗ lực của người khác và luôn muốn dìm người khác xuống để cảm thấy mình ưu việt hơn.

Nghe tưởng là nhận xét, nhưng thực chất là sự ghen tị và thiếu tôn trọng.

Dấu hiệu nhận biết: Hay bình phẩm thành công của người khác theo hướng tiêu cực Luôn tìm “mặt xấu” trong chuyện tốt của người khác Nói chuyện mang tính châm chọc, mỉa mai

Lời khuyên: Người hay nói xấu người khác trước mặt bạn, một ngày nào đó cũng sẽ nói xấu bạn sau lưng.

2. Những lời đâm chọc, chia rẽ tình cảm

Đây là kiểu người cực kỳ nguy hiểm trong một tập thể. Họ thích thêm mắm dặm muối, biến những chuyện nhỏ nhặt thành mâu thuẫn lớn để "ngư ông đắc lợi".

Câu cửa miệng: "Tôi nói thật nhé, đằng sau lưng bạn, người đó nói xấu bạn nhiều lắm..."

Bản chất: Họ coi việc gieo rắc sự nghi ngờ và phá hoại niềm tin là một hình thức giải trí. Nếu bạn tin lời họ, bạn sẽ tự tay cắt đứt những mối quan hệ chân chính của mình.

Những câu như vậy không giúp bạn hiểu rõ vấn đề, mà chỉ khiến bạn nghi ngờ và xa cách người khác.

Hệ quả nguy hiểm: Phá vỡ niềm tin giữa bạn và người xung quanh Khiến bạn bị cuốn vào những hiểu lầm không đáng có Làm các mối quan hệ trở nên độc hại

Lời khuyên: Nếu một người luôn mang chuyện người này nói về người kia, hãy cảnh giác — rất có thể bạn cũng là “chủ đề” của họ ở nơi khác.

3. Những lời đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm

Khi gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên của họ là tìm lý do để "vô can". Họ luôn đẩy lỗi lầm cho hoàn cảnh hoặc cho người khác, nhưng khi có công trạng thì lại là người đầu tiên đứng ra nhận.

Câu cửa miệng: "Chuyện này không phải lỗi của tôi, là do môi trường/do người kia làm sai đấy chứ!"

Bản chất: Đây là biểu hiện của sự thiếu bản lĩnh và không có tinh thần trách nhiệm. Thâm giao với kiểu người này, bạn rất dễ trở thành "vật hy sinh" cho những sai lầm của họ.

Nghe quen không? Đây là kiểu người: Không có trách nhiệm Thiếu bản lĩnh đối diện sai lầm Dễ đẩy bạn vào thế “gánh thay”. Nguy hiểm nhất là Bạn có thể trở thành “người chịu trận” cho lỗi của họ.

Lời khuyên: Trong công việc và cuộc sống, tránh hợp tác sâu với người luôn tìm cách thoái thác trách nhiệm.

4. Những lời vô ơn, coi sự giúp đỡ là hiển nhiên

Trong các mối quan hệ, đáng sợ nhất là gặp phải kẻ "ăn cháo đá bát". Bạn giúp họ vì tình nghĩa, nhưng họ lại coi đó là nghĩa vụ của bạn.

Câu cửa miệng: "Bạn giúp thì tốt, mà không giúp thì tôi cũng chẳng trông mong gì nhiều".

Bản chất: Họ chỉ biết nhận mà không biết cho, coi rẻ sự lương thiện và công sức của người khác. Những người này sẽ chỉ bào mòn năng lượng và sự tử tế của bạn mà không bao giờ mang lại giá trị cảm xúc tích cực nào.

Dấu hiệu nhận biết: Không nói lời cảm ơn Nhận sự giúp đỡ như nghĩa vụ của người khác Không bao giờ “cho đi”, chỉ biết nhận

Sự thật: Người không biết ơn sẽ tiêu hao hết năng lượng tích cực của bạn.

Chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin

Chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng những người bạn xung quanh. Đừng phí thời gian để lấy lòng những kẻ chỉ biết mỉa mai, chia rẽ, đùn đẩy và vô ơn.

Giao tiếp chất lượng cao bắt đầu từ việc dũng cảm từ chối những mối quan hệ kém chất lượng. Hãy dành năng lượng cho những người biết trân trọng, thấu hiểu và cùng bạn tiến bộ mỗi ngày.

4 kiểu người mở miệng là lộ bản chất: Gặp rồi, tốt nhất đừng thân sâu - Ảnh 2.

GĐXH - Nếu chạm ngưỡng tuổi 80 mà bạn vẫn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây, đừng coi đó là lẽ thường tình. Đó là sự ưu ái của số phận, là thành quả của một đời tu dưỡng mà bạn nên thầm tự hào.

4 kiểu người mở miệng là lộ bản chất: Gặp rồi, tốt nhất đừng thân sâu - Ảnh 3.

GĐXH - Hóa ra, thứ giúp một gia đình hưng thịnh trường tồn không phải là con số trong sổ tiết kiệm, mà là 4 điều này.

GĐXH - Lòng tốt vốn là điều đáng trân trọng, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Nếu đặt sai chỗ hoặc không có giới hạn, sự tử tế có thể khiến bạn rơi vào những tình huống khó xử, thậm chí bị tổn thương mà chính bạn cũng không nhận ra.

GĐXH - Môi trường công sở không chỉ có cơ hội phát triển mà còn tiềm ẩn những "kẻ tiểu nhân" – những người sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt mục đích cá nhân.

GĐXH - Trong khi có người vui buồn đều thể hiện rõ ràng, thì lại có những cung hoàng đạo kín đáo đến mức ngay cả người thân thiết nhất cũng khó chạm tới thế giới nội tâm của họ.

GĐXH - Trở thành một phiên bản trưởng thành và thông thái hơn chưa bao giờ là việc một sớm một chiều. Trí tuệ không tự nhiên đến cùng tuổi tác, nó cần trải nghiệm, phản tỉnh và thấu hiểu.

GĐXH - Vụ ngoại tình không chỉ phá vỡ hôn nhân mà còn đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bạo lực và pháp lý.

GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

GĐXH - Có những con giáp nam phải trải qua quãng thời gian dài vất vả, tích lũy từng chút một trước khi bước vào giai đoạn "nở hoa" rực rỡ.

GĐXH - Sự đổ vỡ của một gia đình hiếm khi xảy ra trong một sớm một chiều. Nó thường bắt đầu từ những vết nứt nhỏ trong cách ứng xử hàng ngày – âm thầm, kéo dài và dễ bị bỏ qua.

GĐXH - Nhiều người nghĩ đàn ông chọn vợ bằng cảm xúc hoặc ngoại hình, nhưng thực tế lại khác. Những người càng trưởng thành càng chú trọng vào những tiêu chuẩn ít ai để ý – và chính điều đó mới quyết định một cuộc hôn nhân có bền lâu hay không.

GĐXH - Không phải ai cũng đủ rộng lượng để bỏ qua tổn thương, nhưng có những cung hoàng đạo lại xem sự tha thứ như một lựa chọn tự nhiên.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
