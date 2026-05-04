Bị mẹ 'bỏ rơi' khi chia tiền đền bù đất, con gái cắt đứt liên lạc: 10 năm sau nhận cái kết bất ngờ

Bị "bỏ quên" khi chia tiền đền bù, con gái ôm nỗi tủi thân rời xa gia đình

Trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành Trùng Khánh (Trung Quốc), câu chuyện của gia đình bà Hoàng từng khiến nhiều người xôn xao.

Hơn 10 năm trước, căn nhà cũ của gia đình nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án hạ tầng. Với diện tích lớn, khoản tiền đền bù mà gia đình nhận được lên tới 6 triệu NDT (khoảng 23 tỷ đồng).

Sau khi nhận tiền, bà Hoàng nhanh chóng mua một căn nhà nhỏ để ở, đồng thời chia tiền cho các con trai để họ ổn định cuộc sống riêng. Mỗi người nhận hơn 1 triệu NDT.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ là cô con gái út, Tiểu Hương, lại không nhận được bất kỳ khoản nào. Thay vào đó, cô được sắp xếp tiếp tục sống cùng mẹ.

Quyết định này khiến Tiểu Hương cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Trong suy nghĩ của cô, việc không được chia tiền đồng nghĩa với việc không được coi trọng.

"Tôi từng nghĩ mình không còn là một phần của gia đình nữa," cô chia sẻ.

Mang theo nỗi uất ức, Tiểu Hương rời quê lên thành phố sinh sống, gần như cắt đứt liên lạc với người thân. Ngay cả sinh nhật 60 tuổi của mẹ, cô cũng không trở về.

Sự xa cách ấy kéo dài trong im lặng, để lại nỗi buồn âm ỉ trong lòng người mẹ già.

Món quà dành riêng cho con gái trong ngày cưới

Nhiều năm sau, Tiểu Hương quyết định kết hôn. Dù còn đắn đo, cô vẫn gửi thiệp mời về quê.

Không lâu sau đó, cô nhận được một chiếc hộp lớn do anh trai cả gửi tới. Khi mở ra, Tiểu Hương sững sờ: bên trong là cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500.000 NDT.

Ban đầu, cô nghĩ đó là sự nhầm lẫn. Nhưng khi gọi điện hỏi, anh trai chỉ nói một câu ngắn gọn: "Em hỏi mẹ đi".

Sự thật phía sau khiến Tiểu Hương không cầm được nước mắt.

Hóa ra, suốt nhiều năm qua, bà Hoàng đã âm thầm tích góp số tiền này để dành riêng cho con gái.

Không chỉ vậy, bà còn dự định để lại căn nhà nhỏ ở quê cho cô, bởi các con trai đều đã có nơi ở ổn định.

Bà không nói ra vì sợ con hiểu lầm, hoặc từ chối nhận. Chỉ đến khi con gái lập gia đình, bà mới chọn cách gửi gắm tất cả như một món quà bất ngờ, vừa là của hồi môn, vừa là lời xin lỗi không lời.

"Khi gặp mẹ, bà chỉ nắm tay tôi và nói: 'Con là con gái của mẹ, mẹ chỉ mong con hạnh phúc'," Tiểu Hương nghẹn ngào nhớ lại.

Khoảnh khắc ấy đã xóa tan mọi giận hờn, kéo hai mẹ con trở lại gần nhau sau nhiều năm xa cách.

Sau tất cả, thứ quý giá nhất không phải là tiền

Câu chuyện nhanh chóng lan khắp làng, khiến nhiều người xúc động.

Điều khiến người ta nhớ không phải là số tiền 21 tỷ, mà là cách một người mẹ chọn yêu thương, âm thầm, kiên nhẫn và không cần được thấu hiểu ngay lập tức.

Sau biến cố, Tiểu Hương thay đổi hoàn toàn. Cô thường xuyên về thăm mẹ, đưa chồng về quê, gắn kết lại với gia đình.

Cuốn sổ tiết kiệm vẫn được cô giữ nguyên. Ngôi nhà nhỏ trở thành nơi sum họp mỗi dịp cuối tuần, nơi không còn khoảng cách, chỉ còn tiếng cười.

"Tôi từng nghĩ tiền bạc là tất cả. Nhưng giờ tôi hiểu, tình thân mới là điều không gì thay thế được," cô nói.

Giữa nhịp sống bận rộn, những hiểu lầm đôi khi khiến con người xa nhau. Nhưng nếu còn tình yêu và sự chờ đợi, mọi khoảng cách đều có thể được lấp đầy.

Theo Sohu