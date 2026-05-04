Bị mẹ 'bỏ rơi' khi chia tiền đền bù đất, con gái cắt đứt liên lạc: 10 năm sau nhận cái kết bất ngờ

Thứ hai, 18:22 04/05/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Một quyết định tưởng như bất công đã khiến cô con gái mang nỗi tổn thương suốt nhiều năm.

Bị "bỏ quên" khi chia tiền đền bù, con gái ôm nỗi tủi thân rời xa gia đình

Trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành Trùng Khánh (Trung Quốc), câu chuyện của gia đình bà Hoàng từng khiến nhiều người xôn xao.

Hơn 10 năm trước, căn nhà cũ của gia đình nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án hạ tầng. Với diện tích lớn, khoản tiền đền bù mà gia đình nhận được lên tới 6 triệu NDT (khoảng 23 tỷ đồng).

Sau khi nhận tiền, bà Hoàng nhanh chóng mua một căn nhà nhỏ để ở, đồng thời chia tiền cho các con trai để họ ổn định cuộc sống riêng. Mỗi người nhận hơn 1 triệu NDT.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ là cô con gái út, Tiểu Hương, lại không nhận được bất kỳ khoản nào. Thay vào đó, cô được sắp xếp tiếp tục sống cùng mẹ.

Quyết định này khiến Tiểu Hương cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Trong suy nghĩ của cô, việc không được chia tiền đồng nghĩa với việc không được coi trọng.

"Tôi từng nghĩ mình không còn là một phần của gia đình nữa," cô chia sẻ.

Mang theo nỗi uất ức, Tiểu Hương rời quê lên thành phố sinh sống, gần như cắt đứt liên lạc với người thân. Ngay cả sinh nhật 60 tuổi của mẹ, cô cũng không trở về.

Sự xa cách ấy kéo dài trong im lặng, để lại nỗi buồn âm ỉ trong lòng người mẹ già.

Sau khi nhận tiền, bà Hoàng nhanh chóng chia tiền cho các con trai nhưng cô con gái út, Tiểu Hương, thì ko nhận được 1 đồng nào. Thay vào đó, cô được sắp xếp tiếp tục sống cùng mẹ. Ảnh minh họa

Món quà dành riêng cho con gái trong ngày cưới

Nhiều năm sau, Tiểu Hương quyết định kết hôn. Dù còn đắn đo, cô vẫn gửi thiệp mời về quê.

Không lâu sau đó, cô nhận được một chiếc hộp lớn do anh trai cả gửi tới. Khi mở ra, Tiểu Hương sững sờ: bên trong là cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500.000 NDT.

Ban đầu, cô nghĩ đó là sự nhầm lẫn. Nhưng khi gọi điện hỏi, anh trai chỉ nói một câu ngắn gọn: "Em hỏi mẹ đi".

Sự thật phía sau khiến Tiểu Hương không cầm được nước mắt.

Hóa ra, suốt nhiều năm qua, bà Hoàng đã âm thầm tích góp số tiền này để dành riêng cho con gái.

Không chỉ vậy, bà còn dự định để lại căn nhà nhỏ ở quê cho cô, bởi các con trai đều đã có nơi ở ổn định.

Bà không nói ra vì sợ con hiểu lầm, hoặc từ chối nhận. Chỉ đến khi con gái lập gia đình, bà mới chọn cách gửi gắm tất cả như một món quà bất ngờ, vừa là của hồi môn, vừa là lời xin lỗi không lời.

"Khi gặp mẹ, bà chỉ nắm tay tôi và nói: 'Con là con gái của mẹ, mẹ chỉ mong con hạnh phúc'," Tiểu Hương nghẹn ngào nhớ lại.

Khoảnh khắc ấy đã xóa tan mọi giận hờn, kéo hai mẹ con trở lại gần nhau sau nhiều năm xa cách.

Sau tất cả, thứ quý giá nhất không phải là tiền

Câu chuyện nhanh chóng lan khắp làng, khiến nhiều người xúc động.

Điều khiến người ta nhớ không phải là số tiền 21 tỷ, mà là cách một người mẹ chọn yêu thương, âm thầm, kiên nhẫn và không cần được thấu hiểu ngay lập tức.

Sau biến cố, Tiểu Hương thay đổi hoàn toàn. Cô thường xuyên về thăm mẹ, đưa chồng về quê, gắn kết lại với gia đình.

Cuốn sổ tiết kiệm vẫn được cô giữ nguyên. Ngôi nhà nhỏ trở thành nơi sum họp mỗi dịp cuối tuần, nơi không còn khoảng cách, chỉ còn tiếng cười.

"Tôi từng nghĩ tiền bạc là tất cả. Nhưng giờ tôi hiểu, tình thân mới là điều không gì thay thế được," cô nói.

Giữa nhịp sống bận rộn, những hiểu lầm đôi khi khiến con người xa nhau. Nhưng nếu còn tình yêu và sự chờ đợi, mọi khoảng cách đều có thể được lấp đầy.

3 lần kết hôn đều tan vỡ vì lười biếng, con gái 55 tuổi quay về sống bám mẹ già 94 tuổi

GĐXH - Một người phụ nữ đã bước sang tuổi 55 nhưng vẫn sống nhờ hoàn toàn vào mẹ già. Chỉ đến khi mẹ nhập viện mới bắt đầu hoảng hốt nhận ra tương lai bấp bênh của mình.

Theo Sohu

Chọn chồng nhìn xa: 5 con giáp nam trẻ khó khăn nhưng trung niên tiền tài bùng nổ

Đừng chủ quan: Những thứ quen thuộc này đang khiến trẻ giảm IQ từng ngày

4 cung hoàng đạo nữ được nhiều đàn ông theo đuổi nên dễ dính thị phi từ hội chị em

Tin bạn thân, yêu bạn trai 7 năm, cô gái nhận lại cú tát mang tên 'ngoại tình' khi đang mang thai ở tuần 34

Sống gần hết đời vẫn ly hôn: Chồng 93 tuổi nói thẳng lý do gây sốc

Người có nhân cách xấu thường nói 4 điều này: Tốt nhất nên tránh xa

GĐXH - Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu ngay khi một ai đó vừa cất lời? Những lời nói ấy đôi khi không chỉ là vô ý, mà là biểu hiện của một nhân cách khiếm khuyết.

GĐXH - Lòng tốt vốn là điều đáng trân trọng, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Nếu đặt sai chỗ hoặc không có giới hạn, sự tử tế có thể khiến bạn rơi vào những tình huống khó xử, thậm chí bị tổn thương mà chính bạn cũng không nhận ra.

GĐXH - Môi trường công sở không chỉ có cơ hội phát triển mà còn tiềm ẩn những "kẻ tiểu nhân" – những người sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt mục đích cá nhân.

GĐXH - Trong khi có người vui buồn đều thể hiện rõ ràng, thì lại có những cung hoàng đạo kín đáo đến mức ngay cả người thân thiết nhất cũng khó chạm tới thế giới nội tâm của họ.

GĐXH - Trở thành một phiên bản trưởng thành và thông thái hơn chưa bao giờ là việc một sớm một chiều. Trí tuệ không tự nhiên đến cùng tuổi tác, nó cần trải nghiệm, phản tỉnh và thấu hiểu.

GĐXH - Vụ ngoại tình không chỉ phá vỡ hôn nhân mà còn đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bạo lực và pháp lý.

GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

GĐXH - Có những con giáp nam phải trải qua quãng thời gian dài vất vả, tích lũy từng chút một trước khi bước vào giai đoạn "nở hoa" rực rỡ.

GĐXH - Sự đổ vỡ của một gia đình hiếm khi xảy ra trong một sớm một chiều. Nó thường bắt đầu từ những vết nứt nhỏ trong cách ứng xử hàng ngày – âm thầm, kéo dài và dễ bị bỏ qua.

GĐXH - Nhiều người nghĩ đàn ông chọn vợ bằng cảm xúc hoặc ngoại hình, nhưng thực tế lại khác. Những người càng trưởng thành càng chú trọng vào những tiêu chuẩn ít ai để ý – và chính điều đó mới quyết định một cuộc hôn nhân có bền lâu hay không.

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Những cung hoàng đạo không biết giận lâu: Sống bao dung nên đời nhẹ tênh

Không hiền nhưng cực vượng: 4 con giáp nữ đanh đá nhưng có số giúp chồng giàu sang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

