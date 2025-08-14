Mới nhất
Sở GD-ĐT Lào Cai lý giải về 'bài thi bất thường' tăng 7,65 điểm sau phúc khảo

Thứ năm, 06:56 14/08/2025 | Giáo dục
Một học sinh ở Lào Cai được nâng từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo môn Sinh thi tốt nghiệp THPT. Sở GD-ĐT Lào Cai cho hay khi phát hiện trường hợp bất thường, Sở đã ngay lập tức báo cáo Bộ GD-ĐT.

Liên quan đến trường hợp một thí sinh có bài thi tốt nghiệp THPT tăng từ 1,1 điểm lên 8,75 điểm sau phúc khảo, chiều 13/8, Sở GD-ĐT Lào Cai cho biết trong quá trình tổ chức phúc khảo bài thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Hội đồng thi Sở GD-ĐT Lào Cai đã phát hiện một trường hợp bất thường.

Khi xem xét, kiểm tra, hội đồng cho rằng bài thi của thí sinh dự thi môn Sinh học đã ghi sai mã đề thi trên phiếu thu bài, ghi sai và tô sai mã đề thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm so với mã đề thi đã phát.

Sở GD-ĐT Lào Cai lý giải về 'bài thi bất thường' tăng 7,65 điểm sau phúc khảo - Ảnh 1.

Thí sinh của tỉnh Lào Cai vừa tăng 7,65 điểm sau phúc khảo.

Vì thế, Sở GD-ĐT đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Sau khi nhận được quan điểm và ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT là giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GD-ĐT Lào Cai đã lập biên bản chấm bài thi bất thường với sự xác nhận, chứng kiến và giám sát của các thành phần liên quan tại ban phúc khảo như công an, đoàn kiểm tra và thanh tra tỉnh… để chấm lại bài thi của thí sinh.

Kết quả cuối cùng sau phúc khảo, điểm bài thi của thí sinh là 8,75 điểm, tăng 7,65 điểm như đã công bố trước đó.

Ngoài bài thi này, một bài thi môn Ngữ văn cũng được điều chỉnh điểm từ 6,75 lên 7 điểm. Gần 350 bài thi khác được phúc khảo nhưng không thay đổi về điểm.

Theo báo cáo từ Sở GD-ĐT Lào Cai, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh năm nay đạt 99,1%. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, số thí sinh dự thi của Lào Cai là hơn 18.300 em. Toàn tỉnh có hơn 260 điểm 10. Điểm trung bình các môn của các thí sinh tại Lào Cai đạt 5,92 điểm, xếp thứ 26/34 tỉnh, thành.

