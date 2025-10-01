Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng vì sao quyết định cho học sinh nghỉ muộn khi có mưa lớn
GĐXH - Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã đưa ra lý giải cụ thể trước phản ứng bức xúc của phụ huynh về việc công văn ứng phó mưa ngập ban hành muộn.
Trước phản ứng bức xúc của phụ huynh về việc công văn ứng phó mưa ngập ban hành quá muộn, theo VietnamNet, sáng 1/10, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã có lý giải về vấn đề này.
Theo lãnh đạo Sở, quyết định cho nghỉ học trên diện rộng cần được cân nhắc kỹ. Việc bất ngờ cho học sinh nghỉ học khi nhiều gia đình đang đưa con tới trường hoặc các em đã đến lớp, sẽ khiến phụ huynh bối rối tìm người trông con. "Hôm qua, khoảng 8h20 mới mưa to trong khi từ 6h đến 8h hầu hết bố mẹ đã đưa con đi học", vị này nói.
Vị này cho biết thêm, Hà Nội có các khu vực khác nhau, không phải chỗ nào cũng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Một số vùng, lớp học vẫn khô ráo, đủ điều kiện để dạy học. "Do vậy, không phải lần này mà cả những đợt mưa bão khác, Sở đã có văn bản nhắc nhở, cho phép các nhà trường chủ động phương án hoặc có hình thức học phù hợp thực tế", vị này thông tin.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, nếu đột ngột thông báo nghỉ toàn thành phố ở thời điểm nhiều học sinh đã tới trường, việc đón các em về cũng gây khó cho phụ huynh. Do đó, việc để nhà trường chủ động phương án trông, giữ hoặc trả học sinh về sẽ hợp lý hơn. Thực tế hôm qua, nhiều trường đã chủ động cho học sinh nghỉ buổi chiều.
Sau khi làm việc với các ban, ngành phụ trách giao thông, đô thị của Hà Nội vào chiều tối 30/9 và được biết còn nhiều điểm ngập có thể không rút hết nước trong hôm sau, Sở quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ ngày 1/10 để đảm bảo an toàn cho các em.
Trước diễn biến thời tiết do mưa bão, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn đề nghị các đơn vị giáo dục thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ". Các yêu cầu cụ thể bao gồm: Kiểm tra và xử lý kịp thời hệ thống cây xanh có nguy cơ gãy đổ; Di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn; Đối với các trường bán trú, cần chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền địa phương; Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể tại nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở.
Trong trường hợp học sinh không thể đến lớp do ngập lụt, các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng hình thức học tập phù hợp. Sau mưa bão, phải khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh, đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT có quyền quyết định cho học sinh nghỉ trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.
