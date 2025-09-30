Mới nhất
Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Thứ ba, 20:11 30/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.

UBND TP Hà Nội cho biết, từ ngày 29-30/9,  bão số 10 đã khiến toàn thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo số liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, lượng mưa từ 19 giờ ngày 29/9 đến 13 giờ ngày 30/9 các nơi phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 300mm; một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Quốc Oai (308,8mm), Kim Anh (307mm), Cầu Rậm (281,2mm); Phúc Thọ (268,8mm); Láng (261mm); Hà Đông (259mm)...

Mực nước các sông chính, sông nội địa trên địa bàn Thành phố: Mực nước trên các sông lớn trên địa bàn Thành phố (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mực nước báo động I.

Mực nước một số sông nội địa ở mức cao và đang lên: Mực nước trên sông Tích (tại Kim Quan, Vĩnh Phúc), sông Bùi (tại Yên Duyệt) trên báo động II; sông Đáy, sông Cà Lồ, sông Cầu, sông Nhuệ ở mức dưới báo động I.

Hà Nội Khẩn trương ứng phó bão số 10 , học sinh nghỉ học ngày 1 / 10 - Ảnh 1.

Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.

Mực nước các hồ chính trên địa bàn Thành phố: Hầu hết các hồ chứa thủy lợi mực nước đang ở mức cao, vượt ngưỡng tràn như: Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn... Do mưa lớn khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, Công ty thoát nước Hà Nội đã đóng đập Thanh Liệt lúc 11h50 ngày 30/9/2025.

Ngay khi có các bản tin bão khẩn cấp, cảnh báo thời tiết, thiên tai bất lợi và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về cơn bão số 10; thực hiện chỉ đạo của Thành phố, UBND các xã, các sở, ngành Thành phố đã chủ động triển khai các văn bản, các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao như: gia cố bảo đảm an toàn hệ thống nhà ở, cơ sở hạ tầng; vớt rác khơi thông dòng chảy, bơm tiêu nước đệm, chống úng ngập bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các khu công nghiệp, khu đô thị tập trung dân cư và các điểm đen thường xuyên bị ngập úng;

Rà soát dừng thi công các công trình có nguy cơ ảnh hưởng của bão; rà soát các khu vực nguy hiểm, xung yếu, các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, sạt lở đất;

Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; sẵn sàng khắc phục các sự cố điện, triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông... Theo báo cáo của các Công ty Thủy lợi, hồi 13h ngày 30/9/2025, tổng số trạm bơm tiêu vận hành là 124 trạm, với 456 máy bơm.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm khác có thể xảy ra trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường, các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố; kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo và tăng cường tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, sự cố đến người dân; sẵn sàng, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, đơn vị;

Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai, sự cố vừa qua gây ra trên địa bàn; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, vượt khả năng và thẩm quyền. Đề nghị UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến hệ thống giao thông đi lại trên toàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định các cơ sở giáo dục toàn Thành phố nghỉ học vào ngày mai (1/10).

Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh. Hiện tại, để giúp các bậc phụ huynh yên tâm và đảm bảo an toàn cho các em học sinh, nhiều trường phổ thông ở Hà Nội đã bố trí cho học sinh ăn và nghỉ tại trường qua đêm; bố trí giáo viên trực, quản lý.

GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã khắc phục phần mặt đê, thông tuyến tại khu vực sạt lở tuyến đê biển ở xã Hải Ninh do ảnh hưởng bão số 10.

Bảo Loan
