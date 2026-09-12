Người dân tại 12 dự án Mường Thanh sẽ được giải quyết quyền lợi ra sao theo kế hoạch mới của Hà Nội?

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, diện rà soát và xử lý bao gồm 12 khu đô thị, tòa nhà chung cư trọng điểm trên địa bàn thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật, cụ thể: Khu CT6 Kiến Hưng; Khu hỗn hợp Đại Thanh; Khu nhà ở Xa La; CT5 Tân Triều; Các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm; Các tòa HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm; Khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chủ đầu tư sẽ phải xây dựng phương án xử lý quyền lợi cho cư dân tại các căn hộ phải di dời theo hai nhóm giải pháp cụ thể:

Nhóm thứ nhất, đối với các căn hộ phải di dời, cư dân sẽ được chuyển sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B do chủ đầu tư đang triển khai. Điểm đáng chú ý là người dân trong diện này không phải qua bốc thăm hay xác định đối tượng, đồng thời được chủ đầu tư thỏa thuận hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian chờ xây dựng nhà mới tại Thanh Hà.

Cư dân sẽ được chuyển sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B do chủ đầu tư đang triển khai.

Nhóm thứ hai, đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, sau khi cơ quan chức năng xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với tổ chức, cá nhân để mua lại các căn hộ hoặc toàn bộ tòa nhà thuộc diện phải di dời. Sau khi nhận tiền, chủ sở hữu có thể chọn mua nhà ở xã hội do Thành phố giới thiệu (không phải bốc thăm) hoặc chủ động mua nhà theo nhu cầu cá nhân.

Thành phố đặt ra các mốc thời gian cụ thể để triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả: Tháng 9/2026, hoàn thành việc xin chủ trương và cơ chế pháp lý đặc thù; Những tháng cuối năm 2026 sẽ tiến hành rà soát, phân loại căn hộ và xác định giá đền bù.

Năm 2027, triển khai và hoàn thành công tác xử lý di dời các căn hộ thuộc diện và đến Năm 2028 hoàn thành việc phá dỡ các hạng mục vi phạm (với phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường), đồng thời hoàn tất tái thiết, cải tạo các công trình được giữ lại.

Song song với việc di dời và phá dỡ, chủ đầu tư buộc phải hoàn thiện toàn bộ các thủ tục pháp lý về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Đối với các hạng mục được giữ lại hoặc sau khi hoàn thành phá dỡ, cải tạo, chủ đầu tư phải triển khai tái thiết hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các thiết bị bảo đảm yêu cầu về an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Đặc biệt, Hà Nội cũng đã tính đến phương án giải quyết giấy tờ pháp lý lâu dài cho người dân. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ rà soát, đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (sổ hồng) cho các căn hộ đủ điều kiện sau khi chủ đầu tư khắc phục triệt để các vi phạm. Trong bức tranh tổng thể này, các khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng sẽ đóng vai trò là "vùng đệm" chiến lược để bố trí quỹ nhà tái định cư, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu di dời của người dân.