Số phận gây sốc của nữ sinh học lực xuất sắc thi đại học viết kín 14 trang giấy nhưng bị chấm 0 điểm sau 19 năm

Năm 2006, dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin nữ sinh cố tình đạt điểm 0 môn Ngữ văn trong kỳ thi đại học (gaokao).

Nữ sinh được nhắc đến tên là Tưởng Đa Đa, sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở Nam Dương, Hà Nam (Trung Quốc). Xuất thân trong một gia đình bình thường, bố là nhân viên bán bảo hiểm, mẹ làm nông, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, Tưởng Đa Đa luôn là học sinh xuất sắc, luôn nằm trong top đầu của lớp. Mỗi năm khi trường trao giải, cô đều quyết tâm giành được vị trí cao nhất, chưa từng để mình thất bại.

Ban đầu, Tưởng Đa Đa chỉ đơn thuần thích đọc sách, nhưng niềm yêu thích ấy dần phát triển thành đam mê viết lách. Chính bản thân cô cũng không ngờ rằng, bài viết đầu tay của mình lại được một tạp chí chấp nhận và đăng tải. Cô chỉ gửi bài với tâm lý thử sức, nhưng bất ngờ nhận được thư phản hồi cùng thông báo tuyển dụng từ tòa soạn. Điều này khiến cho Tưởng Đa Đa vô cùng sung sướng, bởi không chỉ được công nhận, có danh tiếng mà còn nhận được tiền nhuận bút – một điều chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô trước đây.

Vinh dự này đã làm thay đổi suy nghĩ của Tưởng Đa Đa. Cô nhận ra rằng, viết lách không chỉ là đam mê mà còn có thể giúp cô khẳng định giá trị của bản thân một cách nhanh chóng hơn so với con đường thi đại học. Trong khi những người khác trong làng vẫn coi kỳ thi đại học là con đường duy nhất để đổi đời, Tưởng Đa Đa dần rẽ sang một hướng khác. Cô đắm chìm vào thế giới tiểu thuyết, viết không ngừng nghỉ, thậm chí quên ăn quên ngủ.

Tưởng Đa Đa nuôi hy vọng có thể thay đổi số phận bằng tình yêu mãnh liệt dành cho văn chương. Cô khao khát trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, liên tục xuất bản sách và các bài báo. Niềm đam mê viết lách ngày càng lớn dần, khiến cô bắt đầu không còn hứng thú với kỳ thi tuyển sinh đại học, thậm chí cô còn công khai chỉ trích hệ thống thi cử này.

Để thể hiện rõ ràng quan điểm của mình, trong kỳ thi đại học năm 2006, Tưởng Đa Đa đã không điền bất kỳ đáp án nào vào bài thi. Thay vào đó, cô tận dụng toàn bộ trang giấy để bày tỏ sự bất mãn và những lời chỉ trích gay gắt về chế độ thi tuyển sinh. Không dừng lại ở đó, cô còn ký tên bằng bút danh của mình trước khi nộp bài, như một lời tuyên chiến đầy táo bạo.

Nhưng để đảm bảo bài thi đạt điểm 0, Đa Đa dùng hai màu mực trong bài viết - vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Không dừng lại ở đó, cô còn ký tên bút danh "Ác quỷ bay với trái tim tan vỡ" vào phần không dành cho thí sinh.

Khi bài thi của cô được đưa lên bàn chấm, các giáo viên không thể tin vào mắt mình. Mặc dù có thể lý giải hành động này là một sự nổi loạn tuổi vị thành niên, nhưng cũng không phải điều hoàn toàn bất ngờ khi kết quả đạt 0 điểm.

Cuộc sống sau 19 năm được hé lộ gây sốc

Sau tất cả, cô trở về quê hương với hai bàn tay trắng.





Do sự thiếu hiểu biết, nữ sinh này đã thực sự hủy hoại tương lai của mình. Trước áp lực rất lớn từ dư luận và lời bàn tán của dân làng, Tưởng Đa Đa đã chọn cách đến ở tạm nhà em gái.

Cô tưởng em gái sẽ an ủi mình, nhưng không ngờ ở đó cô cũng phải nhận những lời chỉ trích. Lúc này, Đa Đa vẫn chưa thấy ăn năn, cô cảm thấy mình nhất định có thể làm được nên chuyển đi nơi khác, nuôi hy vọng đổi đời.

Nhưng kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Sau hai ngày bôn ba, Tưởng Đa Đa không xin được việc. Hết tiền, cô đành phải trở về, hàng ngày làm ruộng như những người nông dân khác!

Cha mẹ và giáo viên của Đa Đa ngỏ ý muốn cô học lại, có thể sẽ có cơ hội thay đổi, nhưng cô bé kiên quyết nói không.

Tự chấm dứt đường vào đại học, Tưởng Đa Đa kết hôn, sinh con và làm nghề nông. Nhớ lại kỳ thi tuyển sinh đại học 2006, cô rất hối hận. Người phụ nữ chia sẻ từng nghĩ tới việc thoát khỏi thế giới nhưng rồi bố mẹ động viên, cô nỗ lực đi tiếp, dần thoát khỏi cái bóng của sự cố năm xưa.

Đến nay, câu chuyện của Tưởng Đa Đa vẫn được nhiều người nhắc lại. Sự thực, đại học không phải con đường duy nhất để dẫn đến thành công, nhưng không có nghĩa hệ thống thi cử và đại học là sai lầm. Vốn dĩ, Đa Đa có cơ hội làm một nhà văn nổi tiếng nhưng có lẽ chính Đa Đa đã làm hỏng cơ hội này vì sự kiêu ngạo và tự mãn của mình.