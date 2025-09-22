Choáng váng khi vợ sắp cưới chê 'anh không được tốt như người ta'

Đang yên lành, bỗng vợ sắp cưới trách tôi không được "tốt như người ta"

Tôi năm nay 30 tuổi, có công việc ở một thành phố nhỏ thuộc tỉnh lẻ. Lương không cố định, thu nhập trung bình 20-25 triệu đồng/tháng (tùy theo dự án). Cơ hội thăng tiến 50-50, thu nhập có thể tăng theo hằng năm. Tôi có quen bạn gái 2 năm, cũng dự định sang năm sẽ kết hôn.

Nói thêm về gia đình tôi, cha mẹ làm nông ở quê, mức trung bình, tự lo được cuộc sống. Tôi không cần gửi tiền hằng tháng, lâu lâu chỉ mua quà hoặc gửi vài triệu để cha mẹ vui. Thu nhập của tôi để tiết kiệm đến nay khoảng 400 triệu đồng (tôi chưa nói chính xác số tiền cho bạn gái biết, chỉ chia sẻ với bạn gái là chi phí cưới hỏi tôi tự lo được, cha mẹ muốn cho bao nhiêu thì cho).

Gia đình bạn gái cũng ở cùng quê tôi, về điều kiện kinh tế cha mẹ bạn gái, tôi nhận thấy cũng ngang ngang nhà tôi, có thể xem là "môn đăng hộ đối". Bạn gái thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, nhưng có thể tiết kiệm không được nhiều, vì chi phí ở trọ và ăn uống, sinh hoạt cơ bản là vừa đủ, tại vì bạn ấy cũng hay nói đùa: "Em làm không có dư, cưới em xong là anh phải nuôi em".

Từ lúc hai đứa quen nhau, tôi và cô ấy chưa từng cãi nhau, hai đứa rất tình cảm. Đôi lúc quan điểm nhìn nhận một vài vấn đề có khác nhau nhưng cũng là bình thường. Tôi cũng có tặng quà và hằng tuần đưa đón đi chơi, đi ăn uống, có dịp lễ tết cũng tặng quà cha mẹ bạn ấy.

Tôi không hút thuốc, không gia trưởng, rất tôn trọng ý kiến bạn gái, không cờ bạc, gái gú, số đề, cá cược, không tệ nạn... Đôi lúc có nhậu vì phải giao lưu với bạn bè, khách hàng, nhưng không quá đà. Nhậu xong là về ngủ, không lảm nhảm kể chuyện này kia. Mỗi ngày đi làm tôi đều nhắn tin/gọi điện hỏi thăm, lúc tối cũng hỏi thăm và chúc ngủ ngon. Tôi có hạn chế là không được lãng mạn, thân hình không sáu múi, không có tài lẻ ca hát... nhưng bản thân tự thấy cũng khá tốt.

Mọi việc gia đình, bạn bè hai bên nhìn bề ngoài đều rất ổn.

Cho đến khi, gần đây cô ấy có lúc giận vô cớ, có lúc trách tôi không được tốt như người ta (tôi hiểu là cô ấy đang so sánh tôi với người yêu hoặc chồng của bạn cô ấy).

Cô ấy nói rằng những cái trên tôi vừa kể như: không hút thuốc, không gia trưởng, rất tôn trọng ý kiến bạn gái, không cờ bạc, gái gú, số đề, cá cược, không tệ nạn, quan tâm bạn gái... chỉ là một người rất bình thường, chứ không phải là một "người đàn ông tốt".

Tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi thật sự chưa hiểu ý bạn gái nói. Chẳng lẽ những đức tính trên chưa hài lòng bạn gái? Phải chăng phụ nữ ngày nay cần nhiều hơn thế nữa?

Tiêu chí nào để đánh giá là "người đàn ông tốt"?

Tôi có xem trên Confessions, có nhiều bài viết chia sẻ chồng làm 100 triệu đồng/tháng, và chỉ cần đưa vợ mỗi tháng khoảng 70-80 triệu đồng là chồng muốn làm gì cũng được, thậm chí là ngoại tình, có bồ bên ngoài. Rất nhiều bình luận chị em đồng tình như vậy, thật sự tôi không hiểu, phụ nữ chỉ cần tiền thôi hay sao, hay chỉ là bình luận cho vui?

Về thu nhập của tôi, nếu để mua đất, mua nhà, mua xe thì sẽ rất lâu. Tôi thừa nhận hơi bất tài chỗ này, nhưng cha mẹ tôi thì có. Cái này cũng chia sẻ thêm, cha mẹ tôi nói nếu sau này muốn mua đất cất nhà thì ông bà sẽ bán vài cái nền ở quê rồi cho tôi mua chỗ nào thuận tiện, vì tôi là con trai một.

Ông bà tuy ở quê nhưng ngày xưa làm lụng chăm chỉ nên mua nhiều nền đất. Ông bà hiện tại chỉ làm chuyện lặt vặt, sinh hoạt chủ yếu là tiền cho mướn 4 ha đất ruộng (nếu bán toàn bộ, giá thị trường không cao lắm, khoảng 6-7 tỷ đồng, nhưng chắc chắn sẽ không bán vì đất này của ông bà ngày xưa để lại) và cho vay lãi (lấy lãi thấp, chứ không cao), chỉ cho tôi một - hai cái nền thôi. Có thể nhiều anh chị không tin nhưng đó là sự thật (tôi chỉ nói là ở vùng miền Tây Nam Bộ, trung bình mỗi nhà có vài ha đất là bình thường), tôi không cần khoe vì có ai biết tôi là ai, ở đâu.

Tôi chia sẻ tâm sự này, chỉ mong muốn biết được là các chị em phụ nữ có suy nghĩ gì về người gọi là "đàn ông tốt", tiêu chí nào để được nhận xét là người đàn ông tốt, có thể liệt kê cụ thể để tôi xem mình có phải là người đàn ông tốt cho gia đình hay không. Tôi xin không nhận lời khuyên chia tay. Rất cảm ơn các chị em.