Để công việc được suôn sẻ, may mắn, người đi làm nên đặt thứ này trên bàn

Tháp văn xương là gì, ý nghĩa của tháp văn xương

Tháp văn xương là bảo tháp hình bát giác, tượng trưng cho trí tuệ, sự thông minh, sáng suốt, có thể hỗ trợ cho việc học tập, công danh. Sử dụng tháp giúp người sở hữu đạt được thành tựu trong việc học tập, con đường học vấn rộng mở, có sự thăng tiến trong công danh, sự nghiệp.

Theo trang thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về ý nghĩa của tháp văn xương, trước hết, đây là tòa bảo tháp nhiều tầng, tượng trưng cho thông minh, trí tuệ, sự thăng tiến trên con đường học vấn, công danh, sự nghiệp. Người sở hữu tháp sẽ nhận được nhiều may mắn, có được sự thông suốt về trí tuệ, từ đó cải thiện kết quả học tập, thi cử, đồng thời công việc cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi, suôn sẻ.

Tháp văn xương có nhiều tầng, trong đó, tầng đế là chắc chắn, vững chãi nhất, là cơ sở để đặt những tầng tiếp theo. Cũng giống như việc học hành hay công việc phải có nền tảng vững chắc để làm tiền để cho sự phát triển của sau này. Các tầng tháp xếp chồng lên nhau, vút cao hướng thẳng lên trời tượng trưng cho sự thăng tiến, không ngừng vươn lên trong con đường học vấn, công danh, sự nghiệp.

Tháp Văn Xương là bảo tháp có ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy, là biểu tượng của trí tuệ, có thể hỗ trợ đường học vấn, công danh, sự nghiệp.

Ngoài ra, hình ảnh tháp văn xương khá giống với hình ảnh bảo tháp trong Phật Giáo. Đây là tháp tượng trưng cho trí tuệ, thường được đặt trong nhà để cầu bình an, may mắn, gia đạo ấm êm, các thành viên trong gia đình được an khang, mạnh khỏe. Các tòa bảo tháp trong Phật giáo là nơi thờ xá lợi, thờ Phật, Bồ Tát và đặt pháp khí nên có thể tụ khí lành, mang đến cát khí cho những gia đình có bảo tháp trong nhà.

Người đi làm nên dùng tháp văn xương vào những thời điểm nào

Người mới bắt đầu đi làm có thể cân nhắc dùng tháp văn xương

Thông tin trên VTC News, tháp văn xương có khả năng ngăn ngừa hung khí, tà ma bởi và được sử dụng trong việc loại trừ ma quỷ. Nó cũng rất hữu dụng cho những ai sắp trải qua những kỳ thi cử quan trọng hoặc những người muốn tăng tiến về trí tuệ và công danh.

Và người mới bắt đầu đi làm có thể cân nhắc dùng tháp văn xương như một cách tạo nền tảng tinh thần thuận lợi cho giai đoạn khởi đầu sự nghiệp.

Giai đoạn mới đi làm thường đi kèm nhiều điều chưa quen, môi trường mới, đồng nghiệp mới, áp lực chứng minh năng lực, nên theo quan niệm phong thủy, đây cũng có thể là thời điểm hợp lý để chuẩn bị thêm một yếu tố hỗ trợ tinh thần.

Người mới bắt đầu đi làm có thể cân nhắc dùng tháp văn xương như một cách tạo nền tảng tinh thần thuận lợi cho giai đoạn khởi đầu sự nghiệp.

Ví dụ, một người vừa tốt nghiệp và bắt đầu công việc đầu tiên có thể đặt tháp văn xương ngay tại góc bàn làm việc từ những ngày đầu, thay vì đợi đến khi gặp khó khăn mới tìm đến.

Khi chuẩn bị bước vào đợt xét duyệt, thi hoặc phỏng vấn thăng chức

Người đi làm nên cân nhắc dùng tháp văn xương khi chuẩn bị bước vào đợt xét duyệt, thi hoặc phỏng vấn thăng chức, vì đây là giai đoạn gắn trực tiếp với ý nghĩa hỗ trợ công danh, thăng tiến của vật phẩm.

Ví dụ, một công chức chuẩn bị bước vào đợt xét thăng chức cuối năm có thể đặt tháp tại góc bàn làm việc trong suốt giai đoạn chuẩn bị, thay vì chỉ đặt sau khi đã biết kết quả.

Khi cảm thấy sự nghiệp trì trệ, bế tắc

Người đi làm nên cân nhắc dùng tháp văn xương khi cảm thấy sự nghiệp trì trệ hoặc bế tắc kéo dài, vì đây chính là công dụng cốt lõi được nhắc đến nhiều nhất trong quan niệm phong thủy về vật phẩm này.

Nhiều nguồn phong thủy công khai mô tả tháp văn xương là vật phẩm được dùng với mong muốn hóa giải sự trì trệ trong học hành và bế tắc trong công việc, hướng đến sự thăng tiến, hanh thông hơn trên con đường công danh, đây là quan niệm dân gian, không phải cam kết chắc chắn về kết quả công việc thực tế.

Tháp văn xương trước khi sử dụng phải được nạp cốt và chú cầu tài.

Ví dụ, một người cảm thấy đã cố gắng nhiều nhưng công việc chưa có chuyển biến trong thời gian dài có thể cân nhắc thêm yếu tố hỗ trợ tinh thần này, song song với việc tiếp tục nỗ lực trong công việc thực tế, vật phẩm phong thủy không thay thế được nỗ lực và năng lực thật.

Một số lưu ý khi sử dụng tháp văn xương

Một văn xương cũng như một số vật phẩm phong thủy khác khi bạn sử dụng cần lưu ý một số điều để có thể phát huy được công năng tối đa: Tháp văn xương trước khi sử dụng phải được nạp cốt và chú cầu tài. Tháp văn xương phải được ki quan và xem ngày giờ, vị trí đặt đúng huyệt văn xương. Cần chọn đơn vị cung cấp uy tín chất lượng có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp để tránh mua phải hàng giả không có bất cứ công năng nào.

Bạn nên tham khảo ý kiến của thầy phong thủy về vị trí đặt và ngày đặt tháp văn xương. Tuyệt đối không được đặt tháp văn xương tại nhà bếp, nhà vệ sinh, những nơi không sạch sẽ. Không nên tiếp tục sử dụng tháp văn xương khi đã bị gãy vỡ điều này sẽ mang lại vận khí không tốt cho gia chủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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