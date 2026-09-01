Cuộc sống nhung lụa của 2 nàng hot WAGs vừa xinh, vừa đảm Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên trong biệt thự bạc tỷ
GĐXH - Nàng WAGs (hoặc WAGs) là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Wives and Girlfriends", dùng để chỉ vợ và bạn gái của các vận động viên thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là các cầu thủ bóng đá
Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là tuyển thủ ĐT Việt Nam, hai nàng WAG Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu và Ngô Tố Uyên - vợ Nguyễn Thành Chung, còn được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh những nàng WAGs khéo léo, đảm đang. Điểm chung của hai cặp đôi là cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, sang chảnh trong những căn biệt thự bạc tỷ.
Nếu Hải My đang bận rộn cắm hoa, chăm nhà thì ở một tổ ấm khác, Ngô Tố Uyên cũng khiến dân tình trầm trồ với màn chuẩn bị Rằm tháng 7 vô cùng chỉn chu. Bà xã Thành Chung khoe mâm cỗ Rằm tháng 7 được bày biện đẹp mắt. Mâm lễ có đủ các món ăn được sắp xếp gọn gàng trong những chiếc đĩa họa tiết cầu kỳ, bên cạnh là đĩa nho xanh căng mọng và một mâm bánh trái mang tông xanh lá. Đặc biệt, phần bánh được tạo hình khéo léo với những chiếc bánh nhiều màu sắc, ở giữa còn có một bông hoa màu hồng nổi bật.
Biệt thự hiện tại của vợ chồng Thành Chung có ba tầng ở, một tầng mái, sân thượng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với màu sơn trắng bên ngoài. Ngôi nhà có sân vườn rộng rãi, đặt xích đu để vợ chồng Thành Chung và con trai ngồi thư giãn. Góc sân phía trước nhà có một hồ cá Koi và bên hông nhà là bể bơi cỡ nhỏ.
Nội thất ngôi nhà màu kem chủ đạo, nhấn nhá chi tiết màu đen. Phòng khách đặt một chiếc sofa lớn, trần nhà ốp gương tạo hiệu ứng bắt mắt. Tầng một sử dụng phần lớn cửa kính để có thể nhìn ra không gian bên ngoài. Thành Chung từng cho biết trên Ngôi sao, anh rất hài lòng với thiết kế ngôi nhà và nóng lòng được dọn về ở.
Trung vệ CLB Hà Nội được cho là chi hàng chục tỷ đồng xây dựng tổ ấm mới của gia đình. Vợ chồng Thành Chung quyết định chuyển nơi ở mới để có không gian sinh hoạt rộng hơn sau khi sinh con.
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