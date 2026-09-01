Cuộc sống nhung lụa của 2 nàng hot WAGs vừa xinh, vừa đảm Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên trong biệt thự bạc tỷ

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là tuyển thủ ĐT Việt Nam, hai nàng WAG Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu và Ngô Tố Uyên - vợ Nguyễn Thành Chung, còn được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh những nàng WAGs khéo léo, đảm đang. Điểm chung của hai cặp đôi là cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, sang chảnh trong những căn biệt thự bạc tỷ.

Mới đây, Doãn Hải My gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bình yên trong căn biệt thự bạc tỷ mà cô và Văn Hậu mới dọn về sống vào năm ngoái. Trong căn bếp tiện nghi, bà xã Đoàn Văn Hậu diện bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt, tóc tết gọn gàng, tươi cười khi tự tay cắm hoa và chăm chút từng góc nhỏ trong nhà. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Không gian phía sau Hải My cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Căn bếp được thiết kế hiện đại, tông màu sáng, gọn gàng và sang trọng. Trên bàn là những cành hoa và đồ dùng phục vụ việc trang trí, cho thấy nàng WAG đang tự tay chuẩn bị tổ ấm cho dịp Rằm tháng 7.

Nhìn cách Doãn Hải My thong thả làm việc nhà, cắm hoa, chuẩn bị mọi thứ chu đáo trước giờ đi cổ vũ bóng đá, khiến nhiều người càng thêm ấn tượng với hình ảnh một nàng WAG nổi tiếng luôn dành nhiều thời gian vun vén cuộc sống gia đình.

Vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My hiện sống trong căn biệt thự chục tỷ mới xây dựng. Thông tin trên Phụ nữ Mới. Hai người đã dọn về căn nhà mới tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội từ năm 2025. Căn biệt thự có 2 mặt tiền, diện tích khoảng 142 m², gồm 3 tầng và 1 tum, ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, căn nhà tọa lạc tại một khu đô thị đắt đỏ, được thiết kế hiện đại với tông màu sang trọng, không gian mở thoáng đãng và nội thất tiện nghi. Đây không chỉ là tổ ấm mới của cặp đôi mà còn nhanh chóng trở thành địa điểm tụ họp của bạn bè và người thân.

Biệt thự bao phủ bởi cây xanh và lát đá xung quanh.

Tất cả tạo vẻ yên bình, xanh mát bao quanh biệt thự.

Nội thất bên trong tối giản, hiện đại mà sang trọng.

Cầu thang được thiết kế hiện đại và an toàn.

Nếu Hải My đang bận rộn cắm hoa, chăm nhà thì ở một tổ ấm khác, Ngô Tố Uyên cũng khiến dân tình trầm trồ với màn chuẩn bị Rằm tháng 7 vô cùng chỉn chu. Bà xã Thành Chung khoe mâm cỗ Rằm tháng 7 được bày biện đẹp mắt. Mâm lễ có đủ các món ăn được sắp xếp gọn gàng trong những chiếc đĩa họa tiết cầu kỳ, bên cạnh là đĩa nho xanh căng mọng và một mâm bánh trái mang tông xanh lá. Đặc biệt, phần bánh được tạo hình khéo léo với những chiếc bánh nhiều màu sắc, ở giữa còn có một bông hoa màu hồng nổi bật.

Không chỉ đẹp mắt, cách Tố Uyên bày biện mâm cỗ cũng cho thấy sự tỉ mỉ của nàng WAG. Từng món ăn được chia thành từng phần riêng, màu sắc hài hòa, tổng thể vừa truyền thống vừa có nét hiện đại.

Mâm cúng rằm tháng 7 của người đẹp khiến người xem nức lòng bởi vẻ đẹp truyền thống hoàn hảo.

Tố Uyên, vợ cầu thủ Thành Chung là một hot girl Tuyên Quang nổi bật trong dàn nàng WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) nhờ gương mặt xinh xắn, vẻ ngoài ngọt ngào và phong cách trẻ trung.

Trước khi dọn về biệt thự mấy chục tỷ bề thế hiện tại, vợ chồng Thành Chung từng sống trong căn hộ cao cấp rộng hơn 130 m² tại Hà Nội và rao bán với giá 11,5 tỷ đồng. Sau khi gia đình đón thêm thành viên mới, cặp đôi chuyển sang căn biệt thự rộng rãi hơn.

Biệt thự hiện tại của vợ chồng Thành Chung có ba tầng ở, một tầng mái, sân thượng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với màu sơn trắng bên ngoài. Ngôi nhà có sân vườn rộng rãi, đặt xích đu để vợ chồng Thành Chung và con trai ngồi thư giãn. Góc sân phía trước nhà có một hồ cá Koi và bên hông nhà là bể bơi cỡ nhỏ.

Hồ cá Koi ở góc sân trước nhà.

Nội thất ngôi nhà màu kem chủ đạo, nhấn nhá chi tiết màu đen. Phòng khách đặt một chiếc sofa lớn, trần nhà ốp gương tạo hiệu ứng bắt mắt. Tầng một sử dụng phần lớn cửa kính để có thể nhìn ra không gian bên ngoài. Thành Chung từng cho biết trên Ngôi sao, anh rất hài lòng với thiết kế ngôi nhà và nóng lòng được dọn về ở.

Sân vườn, bể bơi hai bên hông nhà.

Một phần không gian phòng khách ngôi nhà mới của vợ chồng Thành Chung.

Trung vệ CLB Hà Nội được cho là chi hàng chục tỷ đồng xây dựng tổ ấm mới của gia đình. Vợ chồng Thành Chung quyết định chuyển nơi ở mới để có không gian sinh hoạt rộng hơn sau khi sinh con.

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