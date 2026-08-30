Ảnh thờ tự nhiên bị đổ điềm báo gì cho gia đình, câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Lo sợ ‘tháng cô hồn’, nhiều người kiêng đủ thứ đến tận sau Rằm tháng 7: Chuyên gia nói gì? GĐXH – Bước vào tháng 7 âm lịch, không ít người đã bắt đầu đóng cửa trước các việc quan trọng từ mua sắm tài sản, xây sửa nhà tới cưới hỏi… Có người, Rằm tháng 7 đã qua vẫn tiếp tục kiêng kỵ vì lo ‘tháng cô hồn’ chưa hết. Điều này có thực sự tốt và sau Rằm tháng 7 có cần tiếp tục kiêng kỵ?

Trong không gian sống, không gian thờ tự là nơi mà gần như gia đình nào cũng chăm chút, giữ gìn cẩn thận. Đặc biệt là trong các tháng có nhiều nghi lễ như tháng 7 âm lịch. Bởi vậy mà bất cứ sự thay đổi bất thường nào ở khu vực này, từ bát hương xê dịch, đồ thờ rơi vỡ tới di cảnh bị nghiêng… đều khiến cho gia chủ băn khoăn.

Nhiều người tin đây là một điềm báo mà gia tiên muốn nhắn nhủ tới con cháu. Theo TS Vũ Thế Khanh – Tổng Giám đốc Liên hiệp UIA, trước khi nghĩ đến chuyện điềm báo, gia chủ cũng nên kiểm tra những nguyên nhân rất thực tế khiến cho ảnh thờ bỗng nhiên bị đổ.

Ảnh thờ bị đổ có thể được lý giải thế nào?

Tường phía sau bị nứt, ẩm

Theo quan niệm dân gian, một số người cho rằng những thay đổi bất thường ở khu vực thờ cúng là lời nhắc nhở gia chủ nên chú ý hơn đến gia đình và việc thờ cúng tổ tiên. Khi di ảnh đang treo ở trên tường bất ngờ bị đổ, nhiều người lo sợ là một tín hiệu không may mắn. Trong nhà có người sẽ gặp điều rủi, đường công danh, làm ăn không được thuận… xảy ra nhiều việc gây tốn tiền của.

Theo chuyên gia, nếu di ảnh đang được treo trên tường bất ngờ bị đổ điều cần kiểm tra trước là vị trí cố định ảnh. Tường bị nứt, bong tróc hoặc ẩm lâu ngày có thể khiến đinh, vít, móc treo không còn chắc chắn. Khi điểm tựa yếu đi, khung ảnh có thể nghiêng, rơi xuống.

Mọi người không nên từ đó mà suy diễn thành dự báo về tai nạn, bệnh tật hay mất mát. Nên kiểm tra và khắc phục nguyên nhân khiến ảnh không còn được cố định chắc chắn.

Ảnh thờ bị nghiêng hoặc đổ do môi trường tác động

Khung ảnh đặt ở vị trí không ổn định, tình trạng nghiêng hoặc xê dịch càng dễ xảy ra. Nguyên nhân có thể từ việc móc treo bị lệch, khung ảnh đặt không cân, gió từ cửa sổ hoặc quạt tác động hoặc vô tình chạm vào…

Trường hợp này khiến nhiều gia đình lo lắng nhất vì quan niệm di ảnh gia tiên rơi xuống là một dấu hiệu cần chú ý, từ đó cẩn trọng hơn trong công việc, sinh hoạt và cách chăm lo việc thờ cúng.

Xét ở góc độ thực tế, một khung ảnh được treo lâu ngày hoàn toàn có thể rơi vì đinh hoặc vít bị lỏng. Hoặc như phân tích ở trên là tường xuống cấp, móc treo không phù hợp với trọng lượng khung ảnh hoặc khung bị va chạm.

Khi phát hiện di ảnh bị nghiêng, gia chủ có thể nhẹ nhàng đưa ảnh về vị trí ngay ngắn, đồng thời kiểm tra lại móc, đinh, giá đỡ…

Gia chủ nên làm gì khi di ảnh bị đổ?

Khi thấy di ảnh bị đổ, trước tiên gia chủ cần bình tĩnh. Ảnh bị rơi cần nhẹ nhàng nhặt lên, kiểm tra xem kính, khung hoặc ảnh có bị hư hỏng hay không. Sau đó, vệ sinh lại và đặt hoặc treo ảnh trở lại vị trí trang trọng, chắc chắn trên bàn thờ. Nếu móc treo, đinh hoặc giá đỡ đã cũ cần thay mới.

Gia chủ cũng có thể tranh thủ kiểm tra toàn bộ khu vực bàn thờ như bát hương, lọ hoa, đèn thờ, các vật dụng khác có được đặt chắc chắn hay không.

Nếu gia đình coi trọng đời sống tâm linh và cảm thấy chưa yên tâm, có thể thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, giữ không gian thờ cúng sạch sẽ, trang nghiêm. Đây cũng là cách để gia chủ cảm thấy an lòng hơn, thay vì quá lo sợ về những điều chưa xảy ra.

Theo chuyên gia, một khung ảnh có thể được treo nhiều năm nhưng các loại đinh, vít, móc hoặc giá đỡ không phải lúc nào cũng giữ được độ chắc chắn như ban đầu.

Các khung ảnh cần được cố định chắc chắn, lựa chọn móc treo phù hợp với trọng lượng. Những vật dụng dễ xê dịch cũng nên được sắp xếp gọn gàng, tránh đặt ở vị trí có thể bị va chạm. Thường xuyên kiểm tra khu vực bàn thờ, nhất là khi nhận thấy tường có dấu hiệu ẩm, nứt hoặc bong tróc.

Ngoài ra, mọi người cũng lưu ý vệ sinh thường xuyên để giữ không gian ban thờ được sạch sẽ, trang nghiêm. Khi lau dọn, lưu ý thao tác nhẹ nhàng, tránh là xô lệch, đổ vỡ các vật phẩm thờ cúng.

Quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" có thể được xem như một lời nhắc về sự cẩn trọng và lòng thành trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, chuyện may rủi của tương lai không thể được xác định chỉ từ việc một khung ảnh bất ngờ bị nghiêng hay rơi xuống. Mọi người không nên vì một hiện tượng bất thường mà tìm đến những cách xử lý tốn kém hoặc mê tín. Điều có ý nghĩa lâu dài vẫn là các thành viên sống hòa thuận, quan tâm đến cha mẹ, người thân, làm việc tốt và giữ nếp gia đình…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.