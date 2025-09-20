Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ
GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.
Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP đã đưa đêm nhạc sinh viên thành một show diễn cuốn hút. Nam ca sĩ bước ra sân khấu với chiếc balo trên vai, "đốt cháy" sân khấu theo phong cách riêng của mình. Cả sân khấu Hà Nội bùng nổ tiếng hò reo, hàng nghìn cánh tay giơ cao, không khí "nổ tung" theo đúng nghĩa đen.
Xuất hiện trong concert trường học, Sơn Tùng M-TP lại mang đến phần intro mới với ngàn lời yêu, vừa "đốn tim", vừa năng lượng, tươi trẻ. Liên tiếp những ca khúc mashup "Cơn mưa ngang qua - Nắng ấm xa dần" được phối lại theo cách hoàn toàn mới, "Em của ngày hôm qua" đầy ấn tượng, "Đừng làm trái tim anh đau" dễ thương khiến các fan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, phấn khích hát theo cùng thần tượng.
Không chỉ trình diễn, Sơn Tùng M-TP còn khuấy đảo sân khấu với màn thi chống đẩy siêu thú vị và màn tỏ tình ngọt ngào cùng fan.
Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu trình diễn "Kho báu", "Thú vị hơn vậy", "Rise up" và liên tục tương tác, selfie cùng sinh viên. Phong cách trẻ trung, hiện đại và giàu năng lượng giúp (S)TRONG Trọng Hiếu "thôi miên" khán giả, biến màn biểu diễn thành một bữa tiệc âm nhạc đầy cuốn hút.
RHYDER mang đến hai bản hit "Dân chơi sao phải khóc" và "Chịu cách mình nói thua" biến cả sân khấu thành một dàn hợp xướng khổng lồ. Mỗi cú drop beat, mỗi câu rap khiến hàng nghìn sinh viên đồng loạt nhảy theo, tạo nên những khoảnh khắc khó quên.
Bên cạnh các nghệ sĩ lớn, bộ đôi Minh Tốc & Lam mang đến không gian ngẫu hứng, đậm chất indie qua Step by Step, Những Ngày Rong Chơi, Chốn Sa Mạc, khiến khán giả đung đưa theo từng nhịp jazz, funk.
Không chỉ âm nhạc, sự kiện còn có nghi thức trang trọng chào đón tân sinh viên K21. Cùng với đó là khoảnh khắc kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Cao đẳng FPT Polytechnic ngay trên sân khấu, dưới sự dẫn dắt đầy cảm xúc của TS Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng nhà trường. Tại đây, những sinh viên đạt giải nhất cuộc thi thiết kế logo 15 năm cũng được vinh danh, khẳng định dấu ấn tuổi trẻ sáng tạo.
