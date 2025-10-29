Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
GĐXH - Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Con giáp Sửu: Thà ít mà chất, không thích "làm thân cho có"
Người tuổi Sửu nổi tiếng là mẫu người điềm đạm, sống nguyên tắc và thực tế. Con giáp này không có quá nhiều bạn bè, bởi cho rằng việc mở rộng mối quan hệ là tốn thời gian và đôi khi... mệt mỏi.
Dù biết bạn bè mang lại nhiều niềm vui, nhưng con giáp Sửu lại thích để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Họ tin rằng "hữu duyên tự gặp", ai thực sự hợp sẽ tự tìm đến, không cần phải cố lấy lòng ai.
Chính vì vậy, con giáp Sửu có thể không có mạng lưới quan hệ rộng, nhưng những người ở bên họ đều là bạn bè thật lòng.
Họ sống thẳng thắn, chân thành và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó cần.
Con giáp Dần: Mạnh mẽ, độc lập và không thích xã giao hình thức
Người tuổi Dần có cá tính mạnh, luôn rõ ràng trong lời nói và hành động. Con giáp này là mẫu người tự tin, quyết đoán, không thích phải giả lả hay làm quen vì lợi ích.
Với con giáp Dần, thời gian quý giá hơn bất kỳ cuộc gặp gỡ xã giao nào.
Họ thà dành thời gian cho công việc, phát triển bản thân hoặc nghỉ ngơi, hơn là phải làm thân với những người không thật lòng.
Tuy nhiên, khi đã coi ai là bạn, con giáp Dần lại cực kỳ nghĩa khí. Họ có thể hi sinh lợi ích cá nhân để giúp đỡ bạn bè, nhờ đó luôn được những người thân thiết tin yêu và tôn trọng.
Con giáp Tỵ: Lạnh lùng, tự tin và ít quan tâm đến người khác
Theo tử vi, tuổi Tỵ là con giáp lười xã giao vì họ khá kiêu ngạo và có xu hướng coi mình là trung tâm.
Họ mong muốn người khác chủ động quan tâm tới mình hơn là phải nỗ lực để lấy lòng ai.
Người tuổi Tỵ thường chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống của riêng mình.
Họ ít khi để tâm đến những chuyện bên ngoài, cũng không thích tham gia vào các hoạt động tập thể hay những buổi giao lưu xã hội.
Chính sự lạnh lùng ấy đôi khi khiến họ khó tạo được ấn tượng tốt với đồng nghiệp hoặc cấp trên.
Tuy nhiên, nếu ai hiểu được tính cách thật của con giáp Tỵ, sẽ thấy họ là người sâu sắc và luôn giữ chữ tín trong mọi mối quan hệ.
Con giáp Mùi: Hướng nội, nhạy cảm và dè dặt trong các mối quan hệ
Con giáp Mùi là những tâm hồn hướng nội, thích sống trong thế giới riêng hơn là giữa đám đông ồn ào.
Họ ít khi bày tỏ suy nghĩ thật, dù vui hay buồn cũng thường giấu kín trong lòng.
Khi ở nơi đông người, tuổi Mùi thường lặng lẽ quan sát hơn là chủ động trò chuyện.
Họ muốn mở rộng quan hệ nhưng lại ngại bị hiểu lầm hoặc tổn thương, vì thế thường chọn cách giữ khoảng cách an toàn.
Hơn nữa, con giáp Mùi cho rằng quan hệ xã hội quá phức tạp, đôi khi còn tiềm ẩn những toan tính. Vì vậy, họ chọn sống giản dị, chỉ cần vài người bạn thân thiết, hiểu và tôn trọng mình là đủ.
4 con giáp lười xã giao
Với những con giáp lười xã giao, việc không thích mở rộng quan hệ không có nghĩa là họ sống khép kín hay tiêu cực. Ngược lại, họ biết rõ mình cần gì, muốn gì và trân trọng những kết nối thật sự ý nghĩa trong đời.
Sống chậm, chọn bạn mà chơi, giữ lòng mình bình yên, đôi khi đó lại là cách sống khôn ngoan giữa một thế giới ồn ào, vội vã.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dờiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…
Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Kế hoạch 34/ZKH-TLD năm 2025, đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... sẽ được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 bao gồm tiền mặt và hiện vật.
Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên 'phanh phui' vi phạm của Công ty TNHH Ngọc LinhĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Những tuyến đường mới mở xuyên qua rừng ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành (Thái Nguyên) đang khiến dư luận lo ngại. Kết quả kiểm tra của lực lượng kiểm lâm cho thấy, việc san ủi do Công ty TNHH Ngọc Linh thực hiện có nhiều dấu hiệu chưa đúng quy định.
Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dânĐời sống - 9 giờ trước
Vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng tại Hưng Yên khiến cabin xe bị xé toạc, nhiều nhà dân lân cận hư hại, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường suốt đêm.
Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào CaiĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Sau gần hai tháng hoạt động thí điểm, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tại một số nút giao ở Hà Nội đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện vi phạm. Đáng báo động, chỉ riêng lỗi không thắt dây an toàn đã ghi nhận gần 3.800 trường hợp.
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Do lịch chi trả lương hưu tháng 11 rơi vào ngày Chủ nhật nên lịch chi trả sẽ chuyển qua thứ Hai (3/11/2025).
Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúcĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đặc biệt mang đến cho con người tính cách khiêm tốn, giản dị và nội tâm hướng thiện.
Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạnĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta.
Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản HuếĐời sống - 17 giờ trước
Khu vực di tích Cố đô Huế đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận lũ rất lớn trong vòng gần 30 năm, xảy ra trong những ngày qua tại TP Huế.
Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 28/10, chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng trong lúc di chuyển vào Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) đã bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao sau đó bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.
Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?Đời sống
GĐXH - Sau trận ngập lụt lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 11 vừa qua, cuộc sống của người dân ở các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đang dần trở lại nhịp sống thường ngày.