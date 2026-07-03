Sống với con gái 3 năm, cha già lặng lẽ về quê vì một cuốn sổ

Sau khi câu chuyện của ông Lý Kim Hoa, 68 tuổi, sống tại Đại Liên (Liêu Ninh, Trung Quốc) được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm trước lựa chọn của người cha ở tuổi xế chiều. Quyết định rời thành phố để trở về quê của ông không xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, mà từ tình yêu thương dành cho con gái.

Con gái đón bố lên thành phố để tiện chăm sóc tuổi già

Ông Lý Kim Hoa là người cha đơn thân đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng cô con gái duy nhất là Lý Đình Đình. Dù điều kiện không dư dả, ông vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho con học tập và phát triển.

Khi Đình Đình muốn theo học đại học ở thành phố, ông không hề ngăn cản mà hết lòng ủng hộ.

Những năm tháng sau đó, dù làm việc xa quê, cô vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm, tranh thủ về nhà mỗi khi có thời gian để chăm sóc bố.

Một ngày, Đình Đình gọi điện bày tỏ mong muốn bố chuyển lên thành phố sinh sống.

Theo cô, tuổi của bố ngày càng cao, sức khỏe cũng không còn như trước. Nếu hai bố con ở gần nhau, việc chăm sóc sẽ thuận tiện hơn, đồng thời có thể dễ dàng đưa bố đi khám sức khỏe định kỳ khi cần.

Ban đầu, ông Lý do dự vì đã quen với cuộc sống yên bình nơi quê nhà. Tuy nhiên, trước sự chân thành của con gái, ông cuối cùng cũng đồng ý rời quê để bắt đầu cuộc sống mới.

Ông không muốn sự hiếu thảo của con trở thành gánh nặng tài chính hay khiến con phải hy sinh nhiều hơn nữa. Sau nhiều đêm trăn trở, ông quyết định lặng lẽ thu xếp hành lý để trở về quê. Ảnh minh họa

Ba năm sống cùng con gái, người cha luôn được chăm sóc chu đáo

Sau khi lên thành phố, ông Lý nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Trong suốt ba năm, con gái luôn quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe của bố.

Có thời gian ông liên tục đau ốm, thậm chí phải nhập viện điều trị. Đình Đình vừa đảm đương công việc ở công ty, vừa tất bật chăm sóc bố mà chưa từng than phiền hay tỏ ra mệt mỏi.

Khi sức khỏe dần ổn định, ông Lý thường đi dạo quanh khu phố, uống trà và trò chuyện với hàng xóm để khuây khỏa.

Do đặc thù công việc bận rộn, con gái chỉ có thể gặp bố vào buổi tối. Dù đôi lúc cảm thấy trống vắng, ông vẫn hiểu rằng con đang phải gánh trên vai nhiều áp lực của cuộc sống.

Cuốn sổ tiết kiệm mang tên bố khiến cụ ông U70 thay đổi quyết định

Một ngày trong lúc dọn dẹp nhà cửa, ông Lý vô tình làm rơi một cuốn sổ nhỏ từ trên kệ xuống.

Cầm lên xem, ông ngỡ ngàng khi nhận ra đó là sổ tiết kiệm đứng tên mình.

Qua những thông tin ghi trong sổ, ông hiểu rằng con gái đã âm thầm gửi tiền vào tài khoản này suốt nhiều tháng.

Có lẽ Đình Đình muốn dành khoản tiền ấy để bố yên tâm dưỡng già, không phải lo chi phí sinh hoạt hay thuốc men sau này.

Món quà lặng lẽ ấy khiến người cha già vô cùng xúc động. Nhưng thay vì vui mừng, ông lại bắt đầu suy nghĩ rất nhiều.

Ông nhận ra con gái đang phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Việc chăm sóc bố trong nhiều năm qua chắc chắn khiến cuộc sống của cô thêm áp lực.

Ông không muốn sự hiếu thảo của con trở thành gánh nặng tài chính hay khiến con phải hy sinh nhiều hơn nữa.

Sau nhiều đêm trăn trở, ông quyết định lặng lẽ thu xếp hành lý để trở về quê.

Lựa chọn sống tự lập để con gái yên lòng

Trở về quê, ông Lý vẫn có khoản lương hưu đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày. Ông tin mình vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần dựa dẫm vào con.

Biết tin bố bất ngờ rời thành phố, Đình Đình lập tức gọi điện hỏi lý do.

Ông chỉ nhẹ nhàng đáp rằng mình nhớ quê, nhớ cuộc sống bình dị và chưa bao giờ thực sự quen với nhịp sống nơi đô thị. Ông trấn an con gái rằng bản thân vẫn khỏe, không cần quá lo lắng.

Điều ông không nói ra là mong muốn lớn nhất của mình: con gái có thể tập trung cho cuộc sống riêng, không phải bận lòng vì bố mỗi ngày.

Tuổi già hạnh phúc không chỉ là được con chăm sóc

Câu chuyện của ông Lý Kim Hoa khiến nhiều người suy ngẫm về cách người cao tuổi lựa chọn cuộc sống sau nghỉ hưu.

Không ít cha mẹ luôn biết ơn sự hiếu thảo của con cái, nhưng vẫn mong được sống tự lập nếu sức khỏe còn cho phép.

Với họ, hạnh phúc không chỉ là được con cháu ở bên, mà còn là cảm giác vẫn có thể tự lo cho bản thân, không trở thành gánh nặng của những người mình yêu thương.

Đó cũng là cách nhiều bậc cha mẹ âm thầm gìn giữ sự bình yên cho cả gia đình: yêu con bằng sự hy sinh, nhưng cũng yêu con bằng cách biết lùi lại đúng lúc.

Thiên vị con trai cả một đời, đến lúc tuổi già cha mẹ bị con gái từ chối phụng dưỡng GĐXH - Việc cha mẹ thiên vị anh trai suốt nhiều năm khiến cô mang tâm lý bất mãn, kiên quyết từ chối phụng dưỡng khi cha mẹ tuổi già.

Theo Toutiao