Sự biến mất gây tiếc nuối của diễn viên Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng'

Anh Dũng sinh năm 1990, từng là một trong những gương mặt nam diễn viên triển vọng của phim truyền hình phía Bắc. Được đào tạo bài bản tại trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, Anh Dũng đóng phim từ khá sớm, từng góp mặt trong một số dự án phim truyền hình mà đáng kể nhất là Khi người đàn ông góa vợ bật khóc (tiền đề của phim Về nhà đi con sau này), Sát thủ online, Gái già xì tin, Bão qua làng, Tuổi thanh xuân 2....

Anh Dũng từng gây bão màn ảnh trong "Sống chung với mẹ chồng". Ảnh: VFC

Tuy nhiên phải đợi tới vai nam chính Thanh đóng cùng NSND Lan Hương và NSND Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng gây bão màn ảnh năm 2017, Anh Dũng mới được biết rộng rãi và một bước thành sao dù vai diễn gã chồng nhu nhược của anh bị khán giả ghét cay ghét đắng. Cũng trong năm này nam diễn viên còn góp mặt trong một dự án gây chú ý khác là Ngược chiều nước mắt cùng Phương Oanh, Mạnh Trường, Hà Việt Dũng, Huyền LIzzie...

Nếu như Bảo Thanh tận dụng sức nóng của vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng để hâm nóng tên tuổi và tiếp tục đột phá với Về nhà đi con một năm sau đó thì Anh Dũng chỉ tham gia phim Yêu thì ghét thôi năm 2018 rồi quyết định chia tay màn ảnh nhỏ để Nam tiến, từ đó vắng bóng hẳn trên sóng giờ vàng.

Diễn viên Anh Dũng. Ảnh: FBNV

Thời gian đầu Nam tiến, Anh Dũng không đóng phim mà tập trung mở lớp dạy diễn xuất với bạn thân Hiếu Nguyễn và chuẩn bị cho công cuộc chinh phục màn ảnh. Năm 2021, anh góp mặt trong phim điện ảnh Gái già lắm chiêu V và kế đến là Thiên thần hộ mệnh. Bộ phim gần nhất Anh Dũng góp mặt là Người vợ cuối cùng ra mắt tháng 11/2023, trong vai thầy đề Thiện Lương. Trong phim này Anh Dũng tiếp tục hội ngộ Kaity Nguyễn nhưng chỉ đóng vai phụ với thời lượng hạn chế.

Tuy nhiên sau Người vợ cuối cùng, nam diễn viên không xuất hiện trong dự án nào cả điện ảnh và truyền hình, thi thoảng chỉ xuất hiện trong các sự kiện cùng bạn gái Trương Ngọc Ánh sau khi hai người chính thức công khai hẹn hò vào cuối tháng 4/2021.

Anh Dũng từng chia sẻ về quyết định vào TPHCM lập nghiệp khi đang có chỗ đứng tại Hà Nội với truyền thông. Anh nói: "Tôi đã có thành công nhất định với phim truyền hình qua Sống chung với mẹ chồng. Thế nhưng tôi không muốn dừng lại ở đó. Là một người cầu tiến, tôi muốn chinh phục những bước tiến tiếp theo của cuộc đời. Chẳng đâu có thể làm phim truyền hình tốt hơn VFC ở Hà Nội nhưng tôi cần phải chinh phục những điều khác nữa. Khi tự hỏi mình nên đi đâu, tôi đã quyết định phải Nam tiến vì Sài Gòn mới là mảnh đất của phim điện ảnh".

Anh Dũng thời điểm còn hẹn hò với Trương Ngọc Ánh. Ảnh: FBNV

Anh Dũng cho biết khi mới vào TPHCM được nhiều nhà sản xuất mời nhưng đều từ chối vì muốn tìm kiếm những thử thách mới để đi lên thay vì đi xuống so với những gì mình từng làm, chấp nhận bắt đầu lại từ đầu.

Có lẽ chính vì thế mà Anh Dũng bỏ lỡ thời điểm vàng để tiếp cận với khán giả đại chúng cũng như khả năng bước lên hàng nam diễn viên hạng A của truyền hình phía Bắc khi đó cùng Mạnh Trường, Hồng Đăng.... Các dự án điện ảnh của Anh Dũng dù là các phim lớn chiếu rạp nhưng đều là những vai nhỏ, chưa đủ làm bệ phóng tên tuổi cho anh. Từ một nam diễn viên có tiếng của truyền hình phía Bắc, một thời gian dài sau đó Anh Dũng hầu như chỉ được nhắc đến với danh xưng bạn trai kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh.

Anh Dũng ở hậu trường phim "Người vợ cuối cùng". Ảnh: NSX

Sau thời gian công khai tình cảm và xuất hiện ồn ào với bạn gái nổi tiếng, Anh Dũng lui về ở ẩn và sống kín tiếng. Anh chia sẻ hình ảnh và công việc cá nhân thưa dần trên Facebook và từ tháng 6/2024 đến nay thì không cập nhật gì thêm trên trang cá nhân. Hơn 1 năm qua, khán giả gần như không có thông tin gì thêm về Anh Dũng ở cả khía cạnh công việc lẫn đời tư.

Là nam diễn viên có ngoại hình sáng và còn nhiều tiềm năng toả sáng, sự chững lại của Anh Dũng ở tuổi 35 khiến không ít khán giả tiếc nuối và mong một ngày anh sẽ sớm trở lại màn ảnh với các bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh.