Hé lộ 'Khách VIP' trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Lằn ranh", Viên như đang ở đường cùng nên bèn gọi điện vay tiền Vinh, một khách hàng VIP của đường dây đánh bạc. Vinh là Thanh tra Sở Xây dựng cũng là đàn em thân tín của của Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Có vẻ như Viên đã nắm được bí mật của Vinh nên mặc dù gọi điện để vay tiền thì Viên vẫn có thái độ bề trên. Hắn yêu cầu Vinh mang tiền đến chỗ hẹn nếu không sẽ làm mọi chuyện bung bét.

Viên gọi điện yêu cầu Vinh - Thanh tra Sở Xây dựng phải chuẩn bị tiền để chạy trốn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Kiểm sát viên Thu Hương báo cáo Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Bùi Hằng Thu tiến trình điều tra vụ án đánh bạc. Cơ quan điều tra phát hiện một tài khoản VIP có dấu hiệu bất thường, nhiều khả năng là kẻ tập hợp các con bạc đặc biệt chơi lớn nhưng lại muốn giấu danh tính.

Bùi Hằng Thu lưu ý Thu Hương phải phối hợp với cơ quan điều tra để tìm ra bằng được danh tính của nhóm này.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Bùi Hằng Thu lưu ý tới vụ án đánh bạc có sự tham gia của khách VIP. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Triển và Khắc bàn về công tác cán bộ của Sở Tài chính mới. Triển khuyên Khắc giai đoạn này nghe 10 nhưng chỉ nên tin một. "Lúc nào cũng phải sẵn sàng, gió đến đâu vươn đến đấy" - Triển nói.

Khắc không nghĩ có ngày mình và Triển sẽ phải đối đầu nhau. Tuy nhiên, Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh lại nói không thích bon chen chỗ đông người, ngồi đâu cũng được. Triển muốn kiếm một chỗ nhàn thân để được gần vợ con. "Kể cả ông không muốn nhưng lãnh đạo cứ ấn vào tay ông tờ A4 thì ông tính thế nào?" - Khắc hỏi.

Triển và Khắc bàn luận về chuyện nhân sự và vị trí công việc sắp tới. Ảnh VTV

Tập 5 phim "Lằn ranh" sẽ được phát sóng trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối 5/11. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu 'cướp chồng' của Linh (Lan Phương) GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh tỏ ra quan tâm đặc biệt với Đăng khiến Mỹ Anh nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ.

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet' GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm lần đầu đóng phim truyền hình, nhưng vai Nga trong “Cách em một milimet” lại đang gây tranh cãi trong phân cảnh bị cưỡng bức.