Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu 'cướp chồng' của Linh (Lan Phương)

Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, Đăng (Doãn Quốc Đam) đi công tác, Mỹ Anh (Phương Oanh) mời Linh (Lan Phương) lên nhà ăn cơm tối cùng hai mẹ con. Sau bữa ăn, Mỹ Anh và Linh tâm sự về chuyện hôn nhân, gia đình. Linh kể cho Mỹ Anh nghe chuyện ngày bé bố mẹ cô không hạnh phúc nhưng tỏ ra bình thường. Sau đó, bố mẹ cô mỗi người một nơi, để lại đứa trẻ là Linh ở với bà, rồi với bác...

Khi cả hai đang nói chuyện dở, Đăng bất ngờ trở về từ chuyến công tác. Anh bất ngờ trước sự có mặt của Linh trong nhà mình nên nhanh chóng đi vào phòng, tránh mặt Linh.



Đăng trở về, bất ngờ khi thấy Linh đang ở nhà mình. Ảnh VTV

Đăng hẹn bố vợ đi uống bia, bố vợ tinh ý nhận ra Đăng rất mệt mỏi và dường như có tâm sự của con rể. "Có bao giờ bố làm cho mẹ thất vọng không?" - Đăng úp mở hỏi bố vợ, khiến ông phải đặt câu hỏi: "Anh có tội gì làm cho cái Mỹ Anh thất vọng phải không?". Bố vợ khuyên con rể hãy thành khẩn để nhận sự khoan hồng vì phụ nữ thường bao dung, mềm mỏng.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Đăng vừa đón con về tới nhà đã bị Mỹ Anh kêu xuống phụ giúp dọn dẹp, bày biện nhà mới cùng Linh. Trong lúc Đăng khoan tường treo tranh, Linh đã cố tình động chạm vào người và nhắc lại chuyện riêng giữa hai người: "Để em xem lúc anh khoan, tay của anh có khéo như lúc anh câu mực không nhé". Câu nói này của Linh khiến Đăng giật mình sợ hãi, trượt tay khoan vào tay. Thấy Đăng bị thương, Linh cuống quýt lo lắng cho Đăng.

Mỹ Anh chứng kiến tình huống này và thấy bất ngờ trước thái độ của Linh. Cô liền nhớ lại những lời cảnh báo trước đó của Kim Ngân. Sau buổi dọn nhà hôm đó, Mỹ Anh tiếp tục mời Linh lên nhà ăn cơm. Tiếp tục chứng kiến Đăng lấy lý do đau bụng để tránh ăn cơm cùng Linh, còn Linh lại thể hiện rõ sự thất vọng khi không được dùng bữa cùng Đăng, Mỹ Anh tiếp tục nhận thấy sự bất ổn giữa hai người.

Mỹ Anh đã dần nhận ra sự bất thường trong cách cư xử giữa Linh và Đăng. Ảnh VTV

Trong khi đó, biết Ngân (Việt Hoa) đang ở trên thành phố, Dũng (Đức Hiếu) hẹn cô đi ăn tối. Sau hai lần đi ăn đều ấn tượng xấu, lần này, Dũng hứa sẽ mời Kim Ngân một bữa thịnh soạn. Cả hai có vẻ hòa hợp hơn và có một buổi hẹn hò vui vẻ, khác với hai lần thất bại trước đó.



Sau bữa ăn, Dũng còn đưa Kim Ngân về tới tận khu tập thể. Trong cuộc trò chuyện ngắn tại đây, cả hai thêm hiểu hơn về nhau. Dũng không biết Kim Ngân quyết định về quê vì lý do gì nhưng anh tin đó là điều hợp lý. Lời nhận xét này của Dũng khiến Kim Ngân có chút bất ngờ vì cô không ngờ anh cũng hiểu cô đến như thế.

Kim Ngân nhận được tờ rơi cùng với lời khuyên của Dũng nên quyết định đăng ký lớp học đầu bếp.

Kim Ngân đã có chút thiện cảm với Dũng "con bác Bơ" sau lần hẹn cùng nhau đi ăn. Ảnh VTV

Trúc Lam (Quỳnh Kool) càng ngày cô càng rất nhớ chồng. Nghe lời Kim Ngân, cô gạt bỏ sĩ diện, nhấc điện thoại gọi cho chồng trước, nhưng đen đủi lại gọi đúng lúc Toàn đang làm chương trình trên sóng trực tiếp nên chỉ kịp báo vợ "có gì nhắn tin", khiến Lam ấm ức và bực mình.



Tập 39 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 5/11 trên kênh VTV3.



