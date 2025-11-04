Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet'

Cảnh cưỡng bức trong phim "Cách em 1 milimet" gây "bão mạng"

Trong tập 18 phim "Cách em một milimet" với nhiều tình tiết hấp dẫn, để lại ấn tượng với khán giả. Đặc biệt là cao trào của phim khi nhân vật Nghiêm (Chí Nhân) cưỡng bức Nga (Ngọc Trâm) - bạn gái Đức (Trọng Lân). Trong tập phim, sau khi uống rượu và trở về Viện nghiên cứu, Nghiêm đi qua phòng thí nghiệm và phát hiện Nga - thực tập sinh vẫn còn đang làm việc chưa về.

Nhìn trang phục của Nga, Nghiêm bỗng nảy sinh suy nghĩ đồi bại. Anh ta lấy cớ nhờ Nga làm hộ tài liệu vì ngày mai có cuộc họp sớm mà lại vừa đi uống rượu về nên không đủ tỉnh táo để làm. Nga không thể chối từ nên đã tới phòng làm việc của Nghiêm. Nghiêm nhân lúc cơ quan vắng vẻ đã chốt cửa phòng và sau đó cưỡng bức Nga.

Nghiêm (Chí Nhân) cưỡng bức Nga (Bùi Trâm) ngay trong phòng làm việc. Ảnh VTV



Đúng lúc này, Đức đang đợi Nga ở sân của Viện nghiên cứu, gọi mãi mà thấy Nga không nghe máy nên quyết định chạy lên tìm. Đức nghe thấy tiếng kêu cứu của Nga từ phòng của Nghiêm nên vội đạp cửa xông vào rồi lao tới đấm Nghiêm không thương tiếc. Nga đã được giải thoát, Nghiêm bị trả giá bằng những cú đấm đá phải nhập viện.



Phân đoạn cảnh cưỡng bức của Nghiêm với Nga sau đó đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên các nền tảng. Đồng thời góp phần giúp "Cách em 1 milimet" vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng phim VTV trong tuần.

Phân đoạn có cảnh cưỡng bức của Nghiêm với Nga gây "bão mạng" với số lượt xem rất lớn. Ảnh VTV

Tranh cãi nảy lửa về trang phục của nữ thực tập sinh

Tuy nhiên, cũng chính phân đoạn, cụ thể là vai diễn của Ngọc Trâm lại gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn phim Việt. Bên cạnh những ý kiến cho rằng Nga non nớt, thiếu cảnh giác... Vẫn xuất hiện những ý kiến đổ lỗi cho cô gái trẻ ăn mặc "mát mẻ" khiến cho Nghiêm thiếu kiểm soát, nảy sinh ý đồ đồi bại. Nhất là bạn trai từng cảnh báo Nghiêm là kẻ thiếu nghiêm túc, nhưng Nga vẫn chấp nhận vì không muốn ảnh hưởng tới kết quả thực tập.

Một số ý kiến phê phán Nga như: “Trách Nghiêm một thì trách Nga 10, sinh viên mà ăn mặc gợi cảm thế khác nào mời gọi, quyến rũ thầy giáo”, “Chỉ là sinh viên, đang đi thực tập mà ăn mặc như vậy là không phù hợp", "Trong buổi tối mà đến phòng làm việc của đàn ông, ăn mặc "mát mẻ" như vậy trách sao người khác sàm sỡ"...

Trang phục được cho là "mát mẻ" của Nga gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn phim Việt. Ảnh VTV

Những tranh luận của khán giả nổ ra giữa một bên bênh vực, bên đổ lỗi cho vai diễn của Ngọc Trâm ăn mặc khêu gợi. Không ít khán giả cho rằng ê-kíp làm phim có phần thiếu thực tế khi cho diễn viên Nga đang là thực tập sinh, nơi công sở nhưng lại ăn mặc có phần như đi chơi. Dù bênh vực hay phản đối, số chung vẫn nhận định rằng không nên đổ lỗi cho nạn nhân, bởi hung thủ có ý đồ từ trước. Nghiêm từng cố ý động chạm vào Nga, có ý dọa dẫm về kết quả báo cáo thực tập nên Nga biết nhưng đành chấp nhận cho qua.



Theo báo Tiền Phong, diễn viên Ngọc Trâm cho biết, trang phục của Nga là ý đồ của đạo diễn, đồng thời có sự phối hợp giữa phục trang phim và cảm nhận của cô về nhân vật trong từng bối cảnh cụ thể. Trước tranh luận về “chiếc áo hư hỏng”, Ngọc Trâm cho rằng cô hiểu và trân trọng mọi góp ý của khán giả. Cô lý giải trang phục của Nga được ê-kíp lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh cũng như tính cách nhân vật.

Cô thực tập sinh Nga xinh đẹp, gợi cảm nhưng không thể đổ lỗi cho cô bởi Nghiêm từng có tai tiếng. Ảnh VTV

Diễn viên Ngọc Trâm là ai?



Diễn viên Ngọc Trâm tên đầy đủ là Bùi Thị Ngọc Trâm sinh năm 1999, quê Quảng Ninh, từng là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Vì đam mê nghệ thuật, cô chuyển hướng sang diễn xuất. Ngọc Trâm cũng đang theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, casting phim để theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Ngọc Trâm còn góp mặt trong những MV ca nhạc triệu view, được khán giả đón nhận. Ngọc Trâm từng được biết đến với vai trò là một người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Sở hữu gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười quyến rũ, cô nàng thu hút lượt theo dõi khủng trên Facebook.

Diễn viên Ngọc Trâm. Ảnh VGT

Ngọc Trâm từng tham gia phim điện ảnh "Linh miêu: Quỷ nhập tràng", nhân vật mà Trâm Bùi hóa thân là Nguyệt - một cô gái tham vọng, thảo mai và lẳng lơ. Để được sống trọn cùng nhân vật, nữ diễn viên cho biết cô đã phải xem rất nhiều tư liệu về thập niên đó cũng như các bộ phim với những vai gần tương tự. Để rồi từ đó, cô xây dựng một nhân vật Nguyệt gần nhất với những gì kịch bản yêu cầu.

Nhân vật Nga trong "Cách em 1 milimet" là vai diễn truyền hình đầu tay của Ngọc Trâm. Ảnh: Tiền Phong

"Cách em 1 milimet" là phim truyền hình đầu tiên của Ngọc Trâm. Dù là vai nhỏ, nữ diễn viên xem đây là cơ hội để ra mắt khán giả. Trong những tập sắp tới, Nga có nhiều phân đoạn nội tâm, với những giằng xé cảm xúc mãnh liệt.

