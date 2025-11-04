Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)
GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".
Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, sau khi chứng kiến Đăng (Doãn Quốc Đam) đến tận nhà hàng đón vợ, rồi có những hành động nhỏ như che ô, mở cửa xe... cho vợ, Linh (Lan Phương) cảm thấy chạnh lòng và rất ghen tị. Linh đi uống rượu một mình, ánh mắt và trong tâm trí của Linh bộc lộ rõ sự ganh ghét và đang toan tính điều gì đó đáng sợ.
Bà Nga - mẹ của Kim Ngân (Việt Hoa) rất sốt sắng việc hẹn hò của con gái với Dũng (Đức Hiếu) con bác Bơ. Vì thế, ngay khi nghe Kim Ngân xin phép lên thành phố để gặp Dũng, bà Nga lập tức đồng ý và ủng hộ nhiệt tình. Đây chỉ là cái cớ, bởi Kim Ngân lên đó là để dự khai trương quán trà của Mỹ Anh.
Sự xuất hiện không báo trước của Kim Ngân khiến Mỹ Anh rất bất ngờ. Tại quán trà, Kim Ngân và Dũng chạm mặt nhau trong không mong muốn. Dũng giới thiệu mình làm tại quán trà, còn Kim Ngân cho biết mình là em của Mỹ Anh.
Nhân chuyến Kim Ngân ra thành phố, Trúc Lam (Quỳnh Kool) đưa cô bạn thân đi ăn vặt. Kim Ngân tâm sự rằng tự nhiên cảm thấy những dấu hiệu bất thường giữa Linh và Đăng. Kim Ngân nêu dẫn chứng tại lễ khai trương quán trà, ánh mắt, thái độ giữa hai người này có nhiều điều không bình thường. Từ sự quan sát của mình, Kim Ngân rút ra kết luận: Linh và Đăng không ổn.
Khi quay lại quán trà, Kim Ngân mang sự lo lắng đó để tâm sự với Mỹ Anh nhưng bị gạt đi, khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng giữa hai người không có gì, chỉ là đối tác thông thường. Mỹ Anh còn tự tin về độ hiểu chồng và cho rằng Đăng chỉ cần cau mày 3 giây là cô đã biết chồng đang nghĩ gì.
Đăng về chung cư nơi gia đình đang sinh sống, không ngờ lại gặp Linh tại đây. Sự xuất hiện của cô khiến anh "tái mặt". Linh không chỉ thuê căn hộ cùng chung cư với gia đình Đăng, mà còn ở ngay tầng trên. Sau đó, Đăng gọi điện cho Linh để hỏi về việc cô định lật kèo nên mới cố tình chuyển đến làm hàng xóm với mình. Tuy nhiên, Linh vẫn khẳng định mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa chỉ là đối tác.
Mỹ Anh kể cho chồng chuyện Linh mới chuyển đến cùng chung cư, còn dặn chồng hỏi thăm Linh xem có cần phụ giúp đỡ gì không... Mỹ Anh còn khen Linh phóng khoáng, cá tính và dễ gần. Mỹ Anh cũng nhận ra chồng mình bần thần khi cô nhắc tới Linh, cô chợt nhớ đến những cảnh báo của Kim Ngân.
Sau ngày khai trương, Linh tiếp tục trở lại quán trà để ủng hộ Mỹ Anh. Cô còn khéo léo gợi ý để Mỹ Anh mời đến nhà ăn cơm. Trong khi đó, Mỹ Anh đang coi Linh là đối tác quan trọng của công ty và cũng rất quý mến Linh nên lập tức mời cô tối lên nhà mình ăn cơm cùng hai mẹ con.
Trúc Lam vì ghen tuông với nữ đồng nghiệp của Toàn nên mò tìm ra facebook của Quỳnh Trang. Trúc Lam mua trà đến cho cậu em đồng nghiệp Lâm để nhờ kết bạn facebook với Quỳnh Trang. Chỉ đến lúc này, tận mặt lướt xem hết các bài đăng trên trang cá nhân của Quỳnh Trang, Trúc Lam mới chịu tin giữa cô gái này và Toàn không có gì, cô ngạc nhiên, vui mừng khi cảm thấy trên trang cá nhân của Quỳnh Trang "không có gì".
Tập 38 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 04/11 trên kênh VTV3.
'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.
Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con traiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 4 phim "Lằn ranh", Phó bí thư Sách đau đầu vì hết cháu vợ gặp rắc rối đến lời nhờ vả thăng chức cho con trai của sếp cũ. Trong khi đó, Triển bị người khác dọa dẫm nhằm kết nối để "chạy án".
Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người chaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã khắc họa hình ảnh người cha khắc khổ và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông đã bất lực và quát lên với con trai: "Mày về đây cưới vợ cho cha".
Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.
Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm nhập viện vì bị Đức đánh sau khi giở trò cưỡng bức sinh viên thực tập, Ngân muối mặt vì chồng.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng Sinh 2025Xã hội - 2 ngày trước
GĐXH - Khoảng 3 tuần nữa mới đến Giáng Sinh, con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở nên lung linh, nhộn nhịp với cây thông, ông già Noel, tuần lộc,...
Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Trần Thị Phương cho biết, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ ĐứcXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", lấy cớ hẹn sinh viên thực tập đến phòng riêng, Nghiêm đã cưỡng bức Nga và bị Đức phát hiện, lao vào đánh để giải cứu bạn gái.
Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.
Nghiêm có ý đồ xấu với bạn gái của Đức, Thư nhắn tin cho BiênXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", Nghiêm đã hẹn Nga bạn gái của Đức đến phòng làm việc của mình với mục đích hoàn tất số liệu báo cáo thực tập.
Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh