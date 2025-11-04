Mới nhất
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Thứ ba, 10:32 04/11/2025
GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".

Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, sau khi chứng kiến Đăng (Doãn Quốc Đam) đến tận nhà hàng đón vợ, rồi có những hành động nhỏ như che ô, mở cửa xe... cho vợ, Linh (Lan Phương) cảm thấy chạnh lòng và rất ghen tị. Linh đi uống rượu một mình, ánh mắt và trong tâm trí của Linh bộc lộ rõ sự ganh ghét và đang toan tính điều gì đó đáng sợ.

Bà Nga - mẹ của Kim Ngân (Việt Hoa) rất sốt sắng việc hẹn hò của con gái với Dũng (Đức Hiếu) con bác Bơ. Vì thế, ngay khi nghe Kim Ngân xin phép lên thành phố để gặp Dũng, bà Nga lập tức đồng ý và ủng hộ nhiệt tình. Đây chỉ là cái cớ, bởi Kim Ngân lên đó là để dự khai trương quán trà của Mỹ Anh. 

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 37: Từ tình trường đau thương, Ngân liếc mắt đã 'đọc vị' được Linh - Đăng- Ảnh 1.

Ngân trở lại thành phố và chạm mặt Dũng "con bác Bơ". Ảnh VTV

Sự xuất hiện không báo trước của Kim Ngân khiến Mỹ Anh rất bất ngờ. Tại quán trà, Kim Ngân và Dũng chạm mặt nhau trong không mong muốn. Dũng giới thiệu mình làm tại quán trà, còn Kim Ngân cho biết mình là em của Mỹ Anh.

Nhân chuyến Kim Ngân ra thành phố, Trúc Lam (Quỳnh Kool) đưa cô bạn thân đi ăn vặt. Kim Ngân tâm sự rằng tự nhiên cảm thấy những dấu hiệu bất thường giữa Linh và Đăng. Kim Ngân nêu dẫn chứng tại lễ khai trương quán trà, ánh mắt, thái độ giữa hai người này có nhiều điều không bình thường. Từ sự quan sát của mình, Kim Ngân rút ra kết luận: Linh và Đăng không ổn.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 37: Từ tình trường đau thương, Ngân liếc mắt đã 'đọc vị' được Linh - Đăng- Ảnh 2.

Kim Ngân tâm sự với Trúc Lam về những dấu hiệu bất thường giữa Đăng và Linh. Ảnh VTV

Khi quay lại quán trà, Kim Ngân mang sự lo lắng đó để tâm sự với Mỹ Anh nhưng bị gạt đi, khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng giữa hai người không có gì, chỉ là đối tác thông thường. Mỹ Anh còn tự tin về độ hiểu chồng và cho rằng Đăng chỉ cần cau mày 3 giây là cô đã biết chồng đang nghĩ gì.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 37: Từ tình trường đau thương, Ngân liếc mắt đã 'đọc vị' được Linh - Đăng- Ảnh 5.

Linh ngày càng tỏ ra thân thiết với Mỹ Anh. Ảnh VTV

Đăng về chung cư nơi gia đình đang sinh sống, không ngờ lại gặp Linh tại đây. Sự xuất hiện của cô khiến anh "tái mặt". Linh không chỉ thuê căn hộ cùng chung cư với gia đình Đăng, mà còn ở ngay tầng trên. Sau đó, Đăng gọi điện cho Linh để hỏi về việc cô định lật kèo nên mới cố tình chuyển đến làm hàng xóm với mình. Tuy nhiên, Linh vẫn khẳng định mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa chỉ là đối tác.

Mỹ Anh kể cho chồng chuyện Linh mới chuyển đến cùng chung cư, còn dặn chồng hỏi thăm Linh xem có cần phụ giúp đỡ gì không... Mỹ Anh còn khen Linh phóng khoáng, cá tính và dễ gần. Mỹ Anh cũng nhận ra chồng mình bần thần khi cô nhắc tới Linh, cô chợt nhớ đến những cảnh báo của Kim Ngân.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 37: Từ tình trường đau thương, Ngân liếc mắt đã 'đọc vị' được Linh - Đăng- Ảnh 9.

Đăng tỏ ra khó chịu, thất thần khi mỗi lần Mỹ Anh nhắc tới Linh. Ảnh VTV

Sau ngày khai trương, Linh tiếp tục trở lại quán trà để ủng hộ Mỹ Anh. Cô còn khéo léo gợi ý để Mỹ Anh mời đến nhà ăn cơm. Trong khi đó, Mỹ Anh đang coi Linh là đối tác quan trọng của công ty và cũng rất quý mến Linh nên lập tức mời cô tối lên nhà mình ăn cơm cùng hai mẹ con.

Trúc Lam vì ghen tuông với nữ đồng nghiệp của Toàn nên mò tìm ra facebook của Quỳnh Trang. Trúc Lam mua trà đến cho cậu em đồng nghiệp Lâm để nhờ kết bạn facebook với Quỳnh Trang. Chỉ đến lúc này, tận mặt lướt xem hết các bài đăng trên trang cá nhân của Quỳnh Trang, Trúc Lam mới chịu tin giữa cô gái này và Toàn không có gì, cô ngạc nhiên, vui mừng khi cảm thấy trên trang cá nhân của Quỳnh Trang "không có gì".

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương) - Ảnh 5.

Linh liên tục thân thiết với Mỹ Anh, nhất là sau khi chuyển về làm hàng xóm. Ảnh VTV

Tập 38 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 04/11 trên kênh VTV3.

"Tiểu tam" Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

GĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.

MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bóMC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó

GĐXH - MC Quang Việt từng ghi dấu ấn với các bản tin thể thao, chương trình "Chào buổi sáng", "Chuyển động 24h", anh vừa xác nhận đã nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV).


T.Hằng (th)
