Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Ngày 15/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 00 giờ ngày 14/7/2026, Công an phường Tây Hồ tiếp nhận đơn trình báo của anh H.M.H (sinh năm 1972, trú tại chung cư Golden Westlake, số 151 Thụy Khuê, phường Tây Hồ) về việc con trai là anh H.T.H (sinh năm 2003) rời khỏi nhà từ trưa ngày 13/7/2026 và mất liên lạc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Tây Hồ đã chỉ đạo Tổ Phòng, chống tội phạm triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm. Qua phân tích thông tin thu thập được, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan điều tra để tống tiền "bắt cóc online".

Hà Nội ngăn chặn ' bắt cóc online ' , giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền - Ảnh 1.

Công an phường Tây Hồ bàn giao cháu cho gia đình. Ảnh: CAHN

Theo đó, các đối tượng gọi điện cho anh H.T.H, tự xưng là cán bộ điều tra, bịa đặt việc anh H có liên quan đến hành vi “rửa tiền”. Sau đó, chúng liên tục uy hiếp tinh thần, yêu cầu nạn nhân tuyệt đối giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với gia đình và di chuyển đến địa điểm khác để “phục vụ điều tra”.

Đồng thời, các đối tượng tiếp tục gọi điện cho người thân, yêu cầu gia đình chuẩn bị 300 triệu đồng để “giải quyết vụ việc” và đưa anh H trở về. Đây là thủ đoạn nhằm tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ an toàn cho người dân, lực lượng Công an phường Tây Hồ đã tập trung rà soát, truy vết và xác minh từng dấu vết. Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/7/2026, tổ công tác xác định anh H.T.H đang có mặt tại khu vực ngõ 51 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngay sau đó, cán bộ Công an đã khẩn trương rà soát các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú và quán cà phê trong khu vực. Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh H.T.H đang ở một quán cà phê trên phố Vân Hồ 3 và kịp thời đưa về trụ sở an toàn, qua đó ngăn chặn nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản cho gia đình.

Hiện Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục thu thập tài liệu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng; đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao anh H.T.H cho gia đình.

Hà Nội ngăn chặn ' bắt cóc online ' , giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền - Ảnh 2.Sinh viên năm cuối ĐH Kiến trúc Hà Nội báo gia đình bị bắt cóc, yêu cầu chuẩn bị 150 triệu đồng chuộc người: Công an khẩn trương xác minh hành trình của nạn nhân

Công an phường Phú Diễn kịp thời giải cứu nạn nhân bị “bắt cóc online”


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