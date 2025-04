Sự việc hàng ngàn TPBVSK An Vị Mộc Linh đổ đống ở vỉa hè: Rác thải y tế sẽ được xử lý như thế nào?

Sản phẩm TPBVSK An Vị Mộc Linh do Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M chịu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm.

Bởi theo thông tin trên nhãn sản phẩm, TPBVSK An Vị Mộc Linh có giá bán niêm yết là 395.000 đồng và trên nhãn sản phẩm thể hiện số đăng ký là: 6160/2021/ĐKSP.

Theo thông tin trên cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M (Số 54A Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) có mã số đăng ký là 0109644411. Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ ngày 24/5/2021 với ngành nghề chính là Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.