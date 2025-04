Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh đổ đống trên đường Nguyễn Lân (Thanh Xuân, Hà Nội), lãnh đạo địa phương nói gì?

Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu giám sát, kiểm tra thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa và thuốc giả GĐXH - Ngày 18/4, Bộ Công Thương đã gửi Công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với các sản phẩm sữa, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Ngày 21/4, thông tin với Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), ông Trần Xuân Duy - Chủ tịch UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết Phường đang yêu cầu công an phối hợp mời công ty có địa chỉ trong sản phẩm lên làm việc liên quan đến rất nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh xuất hiện tràn lan ở vỉa hè đường Nguyễn Lân.

Theo ông Duy, tất cả các sản phẩm đều là hàng hết hạn.

Theo thông tin in trên bao bì là sản phẩm An Vị Mộc Linh do Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M có địa chỉ số 54A Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội chịu trách nhiệm;

Công ty Cổ phần dược phẩm Bảo Nguyên có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam sản xuất.

Được biết, hôm nay, rất nhiều người dân sinh sống tại khu vực đã không khỏi bất ngờ khi phát hiện hàng loạt hộp và chai lọ đổ bừa bãi ra đường. Khi xem thấy toàn là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nhiều người dân bức xúc khi các sản phẩm này không được xử lý theo quy định mà đổ ra đường.

Theo Chủ tịch UBND Phường Khương Mai, Phường đang yêu cầu công an phối hợp cùng UBND phường mời Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M lên làm việc để làm rõ việc hàng nghìn hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị đổ ra tràn lan ra vỉa hè. Từ đó, đơn vị sẽ có phương án xử lý.