Subeo và bạn gái lộ diện ở nhà Cường Đô la

Cậu không chỉ học ở ngôi trường tốt mà còn được chăm sóc nuôi dưỡng đầy đủ. Cậu có bảo mẫu riêng và sống trong biệt thự cực sang chảnh. Thêm vào đó, Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trong những năm qua, cậu cũng check-in ở nhiều khách sạn hạng sang có mức giá "cực chát" tại Việt Nam.