Subeo và bạn gái lộ diện ở nhà Cường Đô la

Thứ hai, 15:33 14/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Cường Đô la mới đây đã chia sẻ hình ảnh cuối tuần bên gia đình, trong đó có Subeo và bạn gái.

Subeo và bạn gái 'lọt' vào khung hình nhà Cường Đô la - Ảnh 1.Cô gái được Cường Đô La nhắc đến trong bức hình chụp chung cùng vợ chồng Hồ Ngọc Hà có gì đặc biệt?

GĐXH - Ở Đàm Thu Trang có những điều mà nhiều mỹ nhân khác phải học để giữ được chồng giàu và đào hoa như Cường Đô La.

Subeo và bạn gái ở trong - Ảnh 1.

Cường Đô la hạnh phúc khoe ngày cuối tuần bình yên bên các con. Gây chú ý là hình ảnh Subeo và bạn gái. 

Subeo và bạn gái ở trong - Ảnh 2.

Cách đây ít tháng, Subeo đã cùng bạn gái đồng hành trong sự kiện của Hồ Ngọc Hà. Trên MXH, cộng đồng mạng đã dành lời khen cho bạn gái của Subeo, đồng thời cũng có những tranh cãi xoay quanh câu chuyện này. Trước những ý kiến tranh cãi, gia đình Hồ Ngọc Hà mong muốn mọi người nhẹ nhàng với các con hơn vì Subeo và bạn gái đang tuổi đi học.

Subeo và bạn gái ở trong - Ảnh 3.

Về Subeo - con trai Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà ở tuổi 16 có chiều cao vượt trội cùng ngoại hình bắt mắt. 

Subeo và bạn gái ở trong - Ảnh 4.

Điều đặc biệt, khí chất của Subeo đều được nhận xét là sang xịn chuẩn con nhà hào môn.

Subeo và bạn gái ở trong - Ảnh 5.

16 tuổi, Subeo được bố mẹ định hướng theo con đường kinh doanh và tiếp nối sự nghiệp của gia đình. Chính vì vậy, Cường Đô la đã cho con đến công ty gia đình làm thực tập sinh.

Subeo và bạn gái ở trong - Ảnh 6.

Từ lúc sinh ra, Subeo đã là một rich kid thứ thiệt của làng giải trí Việt. Có mẹ là ca sĩ nổi tiếng và bố là doanh nhân nên cậu bé đã "ngậm thìa vàng" từ lúc lọt lòng. 

Subeo và bạn gái ở trong - Ảnh 7.

Cậu không chỉ học ở ngôi trường tốt mà còn được chăm sóc nuôi dưỡng đầy đủ. Cậu có bảo mẫu riêng và sống trong biệt thự cực sang chảnh. Thêm vào đó, Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trong những năm qua, cậu cũng check-in ở nhiều khách sạn hạng sang có mức giá "cực chát" tại Việt Nam.

Subeo và bạn gái ở trong - Ảnh 8.

Dù bố mẹ đã đường ai nấy đi nhưng Subeo vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương từ 2 bên gia đình. Trong mọi hoạt động, Subeo đều tham gia và hạnh phúc trong tình yêu thương đó.

Subeo và bạn gái 'lọt' vào khung hình nhà Cường Đô la - Ảnh 10.Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng

GĐXH - Subeo mới 16 tuổi nhưng đã "trổ mã" thành một chàng trai khôi ngô, nam tính và cuốn hút bởi thần thái sang trọng. Mới đây, Subeo còn gây chú ý khi xuất hiện cùng bạn gái.

 

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