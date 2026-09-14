Màn 'xuyên không' xúc động giữa hai thế hệ nhân vật trong 'Mùa hè năm ấy'

Thứ hai, 13:26 14/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Cuộc hội ngộ độc đáo hứa hẹn sẽ là một trong những điểm sáng cảm xúc nhất của "Mùa hè năm ấy" trong các tập phát sóng tiếp theo.

Mùa hè năm ấy: Dàn diễn viên thời học sinh và hiện tại hội ngộ - Ảnh 1.

Bộ phim "Mùa hè năm ấy" đang đến chặng hấp dẫn khi các nhân vật ở giai đoạn trưởng thành, mỗi người mỗi hoàn cảnh và công việc khác nhau nhưng vẫn quan tâm, sẻ chia với nhau. Điều đặc biệt là những hình ảnh hậu trường của "Mùa hè năm ấy" vừa được các diễn viên hé lộ đã khiến khán giả thích thú.

Mùa hè năm ấy: Dàn diễn viên thời học sinh và hiện tại hội ngộ - Ảnh 2.

Trong tập 13, Tùng Jun (Trọng Lân) đã đưa Phương (Minh Thu) khi đã trưởng thành đã về thăm lại trường xưa. Tại đây, những hình ảnh thật đẹp thời áo trắng ùa về trong tâm trí Phương. Những kỷ niệm chưa bao giờ ngủ quên trong suốt quãng thời gian Phương du học và đến tận bây giờ.

Mùa hè năm ấy: Dàn diễn viên thời học sinh và hiện tại hội ngộ - Ảnh 3.

Những bức ảnh hậu trường không còn là những mảnh ký ức ngắt quãng qua lời kể hay các đoạn hồi tưởng của các nhân vật, dàn diễn viên hai giai đoạn - thời THPT ngây thơ và khi trưởng thành nhiều biến cố, ngã rẽ - sẽ chính thức đứng chung trong cùng một phân đoạn đặc biệt.

Mùa hè năm ấy: Dàn diễn viên thời học sinh và hiện tại hội ngộ - Ảnh 4.

Ảnh hậu trường có sự xuất hiện của Khánh ở hiện tại (Tô Dũng) ở sân trường. Khánh thời hiện tại chung khung hình với Phương (Lưu Ly) thời thanh xuân tươi đẹp... 

Mùa hè năm ấy: Dàn diễn viên thời học sinh và hiện tại hội ngộ - Ảnh 5.

Phương thời hiện tại chụp ảnh cùng Khánh (Long Vũ) thuở học sinh. Những hình ảnh hậu trường độc đáo này tạo nên sự kết nối thú vị giữa hai thế hệ diễn viên và giữa hai giai đoạn của phim.

Mùa hè năm ấy: Dàn diễn viên thời học sinh và hiện tại hội ngộ - Ảnh 6.

Phân đoạn "xuyên không gian" này không chỉ là món quà thị giác dành cho người xem mà còn mang ý nghĩa thông điệp sâu sắc về ký ức thời đi học vẫn luôn trong tâm trí mỗi người. 

Mùa hè năm ấy: Dàn diễn viên thời học sinh và hiện tại hội ngộ - Ảnh 7.

Bộ phim "Mùa hè năm ấy" đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV3. Lấy bối cảnh trải dài giữa những năm tháng thanh xuân và hiện tại sau gần một thập kỷ, "Mùa hè năm ấy" kể câu chuyện về tình bạn, tình yêu và những biến cố khi còn trên ghế nhà trường.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ triển vọng như: Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành và Hoàng Hải. Bên cạnh đó là những gương mặt quen thuộc với khán giả phim VTV như: Trọng Lân, Minh Thu, Lý Chí Huy, Tô Dũng.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

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