Màn 'xuyên không' xúc động giữa hai thế hệ nhân vật trong 'Mùa hè năm ấy'

Bộ phim "Mùa hè năm ấy" đang đến chặng hấp dẫn khi các nhân vật ở giai đoạn trưởng thành, mỗi người mỗi hoàn cảnh và công việc khác nhau nhưng vẫn quan tâm, sẻ chia với nhau. Điều đặc biệt là những hình ảnh hậu trường của "Mùa hè năm ấy" vừa được các diễn viên hé lộ đã khiến khán giả thích thú.