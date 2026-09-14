Màn 'xuyên không' xúc động giữa hai thế hệ nhân vật trong 'Mùa hè năm ấy'
GĐXH - Cuộc hội ngộ độc đáo hứa hẹn sẽ là một trong những điểm sáng cảm xúc nhất của "Mùa hè năm ấy" trong các tập phát sóng tiếp theo.
Nguyễn Thị Huyền lúc 16 tuổiGiải trí -
GĐXH - Nguyễn Thị Huyền mới đây khoe ảnh lúc 16 tuổi và nhận được rất nhiều lời khen từ đồng nghiệp và khán giả.
GALA HAT 2026: 'Sử ký PrimaVera' – Bản nhạc kịch lay động tâm hồn từ những người trẻ yêu nghệ thuậtXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hơn 200 học sinh cùng tham gia chuẩn bị trong suốt 3 tháng, GALA HAT 2026: "Sử ký PrimaVera" mang đến một câu chuyện kỳ ảo về hành trình truy tìm bảo vật, đồng thời mở ra những suy ngẫm về quá khứ, công lý, niềm tin và hy vọng.
Khánh Thi cảm thán: “Ngày xưa Phan Hiển như trẻ con”Giải trí -
GĐXH - Khánh Thi đã viết lại chặng đường quen, yêu rồi kết hôn với Phan Hiển. Nữ kiện tướng dancesport cảm thán: "Ngày trước nhìn hắn, tớ thấy một cậu nhóc còn trẻ con...".
Nữ diễn viên U70 'đắt show' nhất màn ảnh ViệtCâu chuyện văn hóa -
Ở tuổi 64, nữ diễn viên khiến khán giả phải bất ngờ khi liên tục tham gia các dự án điện ảnh Việt, thậm chí là vươn tầm quốc tế.
Tuổi U70 của Hồng Đào: 'Lên hương' phim ảnh, cuộc sống nhẹ nhàng bên 2 con gáiGiải trí -
GĐXH - Sau khi ly hôn với diễn viên Quang Minh, Hồng Đào ở tuổi U70 có sự nghiệp "lên hương" cùng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Tùng Mint từ chàng hot boy 'Bước nhảy xì-tin' đến ngã rẽ ngoạn mục ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'Giải trí -
GĐXH - Tùng Mint từng là một diễn viên hot boy nổi tiếng nhưng tự ti về giọng hát giờ đây đã trở thành ca sĩ sau khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Con gái H'Hen Niê càng lớn càng đáng yêu, nhiều biểu cảm khiến fan thích thúGiải trí -
GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những biểu cảm đáng yêu của bé Harley trong hậu trường chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi. Fan không khỏi thích thú với những khoảnh khắc hài hước và bộ đồ thổ cẩm của Harley.
Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32Giải trí -
GĐXH - Động thái mới nhất của Hoài Lâm về khoảnh khắc chụp ảnh cưới khiến người hâm mộ tò mò đồn đoán.
Đa dạng sắc màu trong tuyển chọn ca khúc đại diện Việt Nam tại 'Eurovision Song Contest Asia 2026'Giải trí -
GĐXH - Chương trình “Thanh âm Việt Nam” cùng 5 đội ngũ sáng tạo nhằm tìm ra ca khúc xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tại "Eurovision Song Contest Asia 2026".
Cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ' giờ ra sao?Giải trí -
GĐXH - Hạ Anh năm 2025 đã gây sốt mạng xã hội khi vào vai cô Hồng lái đò trong phim "Mưa đỏ", sau một năm, cuộc sống của nữ diễn viên thay đổi ra sao?