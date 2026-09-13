Tùng Mint từ chàng hot boy 'Bước nhảy xì-tin' đến ngã rẽ ngoạn mục ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Tùng Mint, tên thật Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986, xuất thân là một vũ công tài năng trước khi ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh. Được khán giả biết đến nhờ vai diễn hotboy làng nhảy Dương trong bộ phim truyền hình "Bước nhảy xì-tin" năm 2009. Tuy nhiên, con đường diễn xuất của anh lại khá gập ghềnh, không đạt được đỉnh cao như thuở làm Dương "Đá tảng". Một số dự án anh từng tham gia gồm: "Trường học bá vương", "Glee Việt Nam", "Trại hoa đỏ". Mặc dù vậy, anh vẫn chỉ đóng vai phụ và khó tỏa sáng.

Những năm gần đây, Tùng Mint không đóng quá nhiều phim nhưng hoạt động năng nổ ở mảng show truyền hình. Anh từng lên ngôi Quán quân Phái Mạnh Việt 2015, thường tham gia các chương trình đòi hỏi hoạt động thể lực cao. Có thể thấy rằng, hào quang rực rỡ từ thuở ban đầu đến với Tùng Mint nhưng vô tình tạo nên chiếc bóng áp lực đè nặng lên tâm lý anh suốt hơn một thập kỷ. Chỉ đến khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", chàng hotboy hồi nào mới thực sự nhìn nhận lại chính mình.

Tùng Mint thời mới bước chân vào nghề diễn. Ảnh TL

Chia sẻ trong chương trình "Sao Check" mới phát sóng, Tùng Mint tiết lộ lý do nhận lời tham gia một chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" chính là khát khao được đứng trên sân khấu của chính mình một lần nữa. Anh không bước vào cuộc đua với tâm thế phô diễn sự hào nhoáng mà xem đây là cơ hội hiếm hoi để gặp lại những khán giả đã kiên nhẫn dõi theo, gửi gắm yêu thương từ thuở anh mới chập chững vào nghề.

Sức nóng từ sân khấu cùng sự cộng hưởng cảm xúc của khán giả đã đánh tan lớp vỏ bọc e ngại mà Tùng Mint dựng lên suốt mười năm qua. Ngay ở tiết mục mở màn "Cause I Love You" trong bối cảnh thể trạng không đạt mức tốt nhất và nhận được lời khuyên nên tiết chế động tác Tùng Mint vẫn chọn bung tỏa toàn bộ sức lực.

Tùng Mint chia sẻ cảm xúc khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Ảnh VTV

Bên cạnh khả năng diễn xuất và vũ đạo, Tùng Mint còn sở hữu một nền tảng âm nhạc vững vàng. Anh từng được đào tạo bài bản chuyên ngành sáo tây tại Nhạc viện Hà Nội, làm quen với phím đàn piano từ năm 7 tuổi và duy trì việc tập luyện đều đặn đến tận hôm nay. Để phục vụ tối đa cho nghề diễn, anh còn tự mày mò học thêm đàn guitar.

Anh nhận được những lời góp ý thẳng thắn cùng sự khích lệ chân thành từ những đồng đội trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Mọi người khẳng định chất giọng của Tùng Mint sở hữu những điểm chạm cảm xúc rất riêng và hoàn toàn đủ tiềm năng để phát triển thành các sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, đồng thời khuyên anh nên chấm dứt tâm thế trải nghiệm tạm thời để tự tin bước lên con đường chuyên nghiệp.

Tùng Mint chia tay "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sau vòng 2 của công diễn 4. Ảnh VTV

Theo VOV, trong tập 11 của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", Tùng Mint có màn chia tay đầy tiếc nuối. Nhìn lại chặng đường đã qua, Tùng Mint cho biết ngay từ đầu anh luôn chuẩn bị tâm lý cho khả năng phải dừng chân bất cứ lúc nào. Nam ca sĩ cho rằng nếu không có sự đồng hành, hỗ trợ của các thành viên, anh khó có thể đi đến Công diễn 4. Với Tùng Mint, hành trình tại chương trình không chỉ là cơ hội đứng trên sân khấu mà còn giúp anh dần bước qua những điều tiêu cực trong cuộc sống.

Tùng Mint đã tự tin trở lại khi đứng trên sân khấu với vai trò là ca sĩ. Ảnh FBNV

Ở tuổi 40, sau 17 năm cống hiến cho màn ảnh và sân khấu vũ đạo, Tùng Mint xác định rõ ràng mục tiêu chuyển hướng sang con đường âm nhạc. Hình ảnh mà anh khao khát thể hiện trước công chúng không còn đơn thuần là một diễn viên hay một vũ công, mà là một ca sĩ tự tin cầm micro, kết hợp biểu diễn nhạc cụ trực tiếp trên sân khấu để mang lại những rung cảm chân thực nhất cho người nghe.

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