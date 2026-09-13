Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32

Hoài Lâm sinh năm 1995 tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Năm 2014, Hoài Lâm giành ngôi quán quân "Gương mặt thân quen", trở thành một trong những giọng ca trẻ được chú ý trước khi sự nghiệp trải qua không ít biến động. Hoài Lâm từng có một cuộc hôn nhân với Lư Hoàng Bảo Ngọc, thường được biết đến với tên Cindy Lư và có 2 con gái trước khi chia tay giữa năm 2020. Sau đổ vỡ, anh về quê sống cùng bố mẹ, dần rời xa hoạt động showbiz.