Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32

Chủ nhật, 16:13 13/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Động thái mới nhất của Hoài Lâm về khoảnh khắc chụp ảnh cưới khiến người hâm mộ tò mò đồn đoán.

Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32 - Ảnh 1.Ca sĩ Hoài Lâm lại đổi tên

Sau Young LuuLi, Yun Tulo và Nguyễn Tuấn Lộc, Hoài Lâm tiếp tục khiến khán giả bàn tán khi thay đổi hình ảnh trên mạng xã hội với cái tên "tlam".

Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32 - Ảnh 1.

Hoài Lâm là nam ca sĩ được khán giả biết đến qua giọng hát giàu cảm xúc cùng nhiều ca khúc được yêu thích. Mới đây, Hoài Lâm gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường buổi chụp hình cưới thực hiện tại quê nhà Vĩnh Long kèm trạng thái: "Bạn đã sẵn sàng chưa!!?"

Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32 - Ảnh 2.

Không chỉ thế, nam ca sĩ cũng đổi ảnh đại diện mạng xã hội thành hình cưới. Những động thái này được người hâm mộ đồn đoán là tín hiệu rõ cho kế hoạch hôn nhân sắp tới. 

Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32 - Ảnh 3.
Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32 - Ảnh 4.

Trong bài đăng, Hoài Lâm hé lộ cô dâu tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Hoài Lâm chưa tiết lộ thêm về mục đích của buổi chụp ảnh cũng như mối quan hệ giữa anh và cô gái này. Vì vậy, thông tin về việc nam ca sĩ chuẩn bị kết hôn vẫn chưa được xác nhận.

Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32 - Ảnh 5.

Trước khi đến với mối quan hệ này, Hoài Lâm từng gắn bó 3 năm với một người mẫu tự do ở Cần Thơ. Đầu năm 2024, phía bạn gái cũ xác nhận cả hai đã chia tay một thời gian, trong khi nam ca sĩ chọn cách im lặng với truyền thông. Từ đó, giọng ca "Hoa nở không màu" sống khá kín tiếng về đời tư. 

Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32 - Ảnh 6.

Cũng trong giai đoạn này, Hoài Lâm từng công khai việc điều trị một bệnh lý liên quan thần kinh tại Cần Thơ. Bệnh khiến anh khó kiểm soát cảm xúc, phải nhập viện, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tạm ngưng ca hát khoảng 3 tháng, hủy nhiều show diễn để dưỡng bệnh. Bố mẹ là người trực tiếp chăm sóc anh trong thời gian đó.

Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32 - Ảnh 7.

Hoài Lâm sinh năm 1995 tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Năm 2014, Hoài Lâm giành ngôi quán quân "Gương mặt thân quen", trở thành một trong những giọng ca trẻ được chú ý trước khi sự nghiệp trải qua không ít biến động. Hoài Lâm từng có một cuộc hôn nhân với Lư Hoàng Bảo Ngọc, thường được biết đến với tên Cindy Lư và có 2 con gái trước khi chia tay giữa năm 2020. Sau đổ vỡ, anh về quê sống cùng bố mẹ, dần rời xa hoạt động showbiz.

 

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