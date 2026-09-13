Con gái H'Hen Niê càng lớn càng đáng yêu, nhiều biểu cảm khiến fan thích thú

H'Hen Niê hài hước kể lại buổi chụp ảnh "bất ổn" cho con gái: "Bà ngoại bảo cần hình nét Harley để rửa lớn làm hình cổng cho thôi nôi ẻm...mà khổ nỗi mẹ Hen bận tối mặt cho The Face nên không chụp được. Thế là chị gái và cháu gái đem Harley lên sân thượng của chung cư chụp bằng điện thoại và kết quả cho ra những tấm hình ú òa. Khó lựa cho một tấm hình rửa lớn ngay cổng đón khách đây!".