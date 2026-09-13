Con gái H'Hen Niê càng lớn càng đáng yêu, nhiều biểu cảm khiến fan thích thú
GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những biểu cảm đáng yêu của bé Harley trong hậu trường chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi. Fan không khỏi thích thú với những khoảnh khắc hài hước và bộ đồ thổ cẩm của Harley.
Sau khi sinh con gái đầu lòng vào tháng 9/2025, Hoa hậu H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về hành trình nuôi dạy con với khán giả.
Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ theo dõi Harley lâu nay đều tỏ ra thích thú với "1001 biểu cảm" của cô bé. "Biểu cảm của em phong phú thật đấy, lớn lên làm diễn viên nha"; "Nhìn Harly thấy cưng quá!"; "Có ba Khôi là nhiếp ảnh gia mà bộ ảnh 1 tuổi kỳ cục quá mẹ Hen nha"; "Harley cần 1 buổi chụp chuyên nghiệp hơn, chứ nàng hông chịu kiểu này rùi";...
Hiếm hoi bộ ảnh chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi Harley được diện váy công chúa.
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