Con gái H'Hen Niê càng lớn càng đáng yêu, nhiều biểu cảm khiến fan thích thú

Chủ nhật, 16:15 13/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những biểu cảm đáng yêu của bé Harley trong hậu trường chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi. Fan không khỏi thích thú với những khoảnh khắc hài hước và bộ đồ thổ cẩm của Harley.

Con gái H'Hen Niê càng lớn càng đáng yêu, nhiều biểu cảm khiến fan thích thú - Ảnh 1.Biểu cảm hài hước của con gái H'Hen Niê khi 'khoe' chiếc răng sữa đầu tiên

GĐXH - H'Hen Niê hào hứng chia sẻ biểu cảm đáng yêu của con gái Harley khi nhú chiếc răng đầu tiên.

H'Hen Niê - Ảnh 1.
H'Hen Niê - Ảnh 2.

Sau khi sinh con gái đầu lòng vào tháng 9/2025, Hoa hậu H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về hành trình nuôi dạy con với khán giả.

H'Hen Niê - Ảnh 3.

Mới đây, chuẩn bị cho sinh nhật 1 tuổi của cô bé Harley, vợ chồng H'Hen Niê chụp ảnh kỷ niệm cho con. Vẻ nhanh nhẹn cùng loạt biểu cảm đáng yêu, hài hước của cô bé khiến fan thích thú.

H'Hen Niê - Ảnh 4.

H'Hen Niê hài hước kể lại buổi chụp ảnh "bất ổn" cho con gái: "Bà ngoại bảo cần hình nét Harley để rửa lớn làm hình cổng cho thôi nôi ẻm...mà khổ nỗi mẹ Hen bận tối mặt cho The Face nên không chụp được. Thế là chị gái và cháu gái đem Harley lên sân thượng của chung cư chụp bằng điện thoại và kết quả cho ra những tấm hình ú òa. Khó lựa cho một tấm hình rửa lớn ngay cổng đón khách đây!".

H'Hen Niê - Ảnh 5.

Biểu cảm nhăn nhó của Harley khiến mẹ Hen bật cười: "Hình này in ra chắc khách cười khỏi dùng tiệc luôn".

H'Hen Niê - Ảnh 6.
H'Hen Niê - Ảnh 7.

Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ theo dõi Harley lâu nay đều tỏ ra thích thú với "1001 biểu cảm" của cô bé. "Biểu cảm của em phong phú thật đấy, lớn lên làm diễn viên nha"; "Nhìn Harly thấy cưng quá!"; "Có ba Khôi là nhiếp ảnh gia mà bộ ảnh 1 tuổi kỳ cục quá mẹ Hen nha"; "Harley cần 1 buổi chụp chuyên nghiệp hơn, chứ nàng hông chịu kiểu này rùi";...

H'Hen Niê - Ảnh 8.

Ngoài ra, điều khiến fan tâm đắc còn là bộ đồ Harley diện trong sinh nhật sắp tới là vải thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc của mẹ Hen.

H'Hen Niê - Ảnh 9.

Đây không phải lần đầu H'Hen Niê cho con gái diện đồ thổ cẩm. Có thể nói, nét văn hoá buôn làng được H'Hen Niê đưa vào mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống, khi thì cùng con gái đi sự kiện, khi thì bà ngoại địu em đi chơi,...

H'Hen Niê - Ảnh 10.
H'Hen Niê - Ảnh 11.
H'Hen Niê - Ảnh 12.

Hiếm hoi bộ ảnh chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi Harley được diện váy công chúa.


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