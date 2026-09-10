Cô gái được Cường Đô La nhắc đến trong bức hình chụp chung cùng vợ chồng Hồ Ngọc Hà có gì đặc biệt?

Mới đây, Cường Đô la gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện cùng vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Theo nam doanh nhân, anh và Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hội ngộ khi đi họp phụ huynh cho con trai Subeo. Điều đặc biệt và khiến fan nể phục là đi kèm khoảnh khắc này, Cường Đô la tuyên bố ngọt ngào dành cho Đàm Thu Trang khi thấu hiểu, bao dung và yêu thương anh cùng các con.

"Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang vì bao dung, thấu hiểu, yêu thương ba và cả gia đình. Ba thật may mắn vì có mẹ trong cuộc đời này. Yêu mẹ không từ nào có thể tả được. Ba chỉ có thể tập trung tối đa cho công việc chỉ khi mẹ đứng sâu âm thầm support (ủng hộ) mà không lời than vãn nào", Cường Đô la bộc bạch.

Khoảnh khắc nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách các nhân vật liên quan cư xử văn minh, đặc biệt khi tất cả đều đã có gia đình và cuộc sống riêng. Và dù không có mặt trực tiếp nhưng qua chia sẻ của Cường Đô la, Đàm Thu Trang cũng được khen ngợi bởi sự khéo léo, bao dung và tinh tế trong cách xây dựng mối quan hệ với những người từng có vai trò quan trọng trong cuộc đời ông xã. Phụ nữ Mới đưa tin.

Kể từ sau kết hôn, Đàm Thu Trang, ngoài việc chăm sóc Suchin và Sutin, cô nhiều lần ghi điểm bởi mối quan hệ gần gũi với Subeo. Cậu cả thường xuyên xuất hiện trong những dịp quan trọng của gia đình và dành nhiều thời gian bên các em. Đàm Thu Trang từng chia sẻ cô không can thiệp vào cách Cường Đô La dạy con. Dù luôn yêu thương và chăm sóc Subeo, cựu người mẫu cũng giữ sự rạch ròi trong vai trò của mình. Cô từng thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà. Thông tin trên VOV cho hay.

Dù làm dâu hào môn với đầy đủ điều kiện nhưng cựu người mẫu vẫn thường xuất hiện với hình ảnh rất đời thường. Cô chăm làm việc nhà, tinh tế khi sánh bước bên chồng, ứng xử tinh tế với con riêng của chồng...

Và đặc biệt, một trong những bí quyết mà người ta dễ dàng thấy được ở Đàm Thu Trang, đến từ những món ăn cô nấu.

Gia đình "chẳng có gì ngoài điều kiện" thế nhưng những món ngon Đàm Thu Trang đãi chồng không toàn "sơn hào hải vị" mà phần đa là đồ ăn dân dã như: Bún chả, cơm gà, bánh mì kẹp... Chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ khiến Cường Đô la thấy hạnh phúc. Điều đáng nói là phần đa món ăn Đàm Thu Trang làm là do ông xã chụp lại và chia sẻ trên trang cá nhân.

Đàm Thu Trang có thể làm những món ăn phức tạp.

tới đơn giản...

Canh sườn nấu dọc mùng có vị chua chua, thanh mát rất được yêu thích, đặc biệt là những ngày hè nóng nực. Một trong những món ăn dân tộc mà cô nấu.

Thành quả vào bếp trổ tài nấu món canh sườn dọc mùng thanh mát, đưa cơm của Đàm Thu Trang dành cho gia đình nhỏ. Khi thưởng thức món ăn này, Đàm Thu Trang không quên chuẩn bị thêm bát mắm ớt chấm sườn và rau sống ăn kèm nước canh cũng rất ngon.

Trước đó chân dài xứ Lạng còn chịu khó bày biện nấu món cơm gà Hội An cực kì ngon miệng và hấp dẫn để chiêu đãi cả nhà.

Cô cũng chăm chỉ tự làm sữa đậu nành mát lành, bổ dưỡng.

Cô cũng có thể làm món cơm tấm sà bì chưởng thơm ngon. Sà bì chưởng là cách nói vui khi nhắc đến món cơm tấm sườn bì chả, một món ăn đặc sản của người miền Nam nói chung hay Sài Gòn nói riêng, xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong thành phố. Nguyên liệu chính gồm sườn nướng thơm, bì giòn, chả trứng mềm thơm. Cơm tấm ngon cũng không thể thiếu chén nước mắm pha sánh, mặn ngọt, cay nhẹ, trộn đều vào cơm..

Không chỉ thường xuyên vào bếp trổ tài làm những món cơm nhà, chiều chồng con, Đàm Thu Trang luôn quan tâm tới việc thay đổi thực đơn hàng ngày.

Có lúc cô làm món Bắc như đặc sản quê hương Lạng Sơn để vơi nỗi nhớ nhà, lúc lại học làm các món miền Nam, hợp khẩu vị của chồng. Cô thường xuyên thay đổi thực đơn cho bữa ăn gia đình.

Đàm Thu Trang làm bún chả đặc sản quê hương Lạng Sơn để đãi ông xã Cường Đô la và cả nhà. Điều đặc biệt của bún chả chính gốc ở Lạng Sơn là thường không pha sẵn như ở Hà Nội mà nguyên liệu để cho thực khách tự pha chế theo khẩu vị của mình.

Món ăn nào cô cũng có thể làm được, từ cà ri của miền Nam tới bắp cải cuộn thịt của miền Bắc.

Một bữa ăn đơn giản nhưng nhiều món dù gia đình ít người.

Cường Đô La tự hào khoe thành quả nấu ăn của vợ Đàm Thu Trang lên trang cá nhân. Đó cũng là một trong những cách đáp trả tinh tế mà anh dành cho vợ.

Cường Đô La khoe đồ ăn Đàm Thu Trang chuẩn bị cho anh đem đi làm: "Tuần trước đi làm ăn bánh mì, tuần này đi làm vợ làm đồ ăn cho mang theo. Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang".

Có lần, Cường Đô La hào hứng chia sẻ món bánh cuốn Lạng Sơn vợ làm, nam đại gia cũng cho biết mình "quá hợp" với đồ ăn quê vợ. Mới đây, Đàm Thu Trang lại nhớ món bánh cuốn quê mình và ra tay làm tại gia một lần nữa. Cô khoe: "Bánh cuốn Lạng Sơn trong 1 chiều mưa Sài Gòn".



Nhiều người cùng quê bày tỏ nhớ món bánh cuốn này mà đôi khi tìm khắp nơi vị không giống được, Đàm Thu Trang đồng tình và cho biết đó chính là lý do cô "phải lao vào bếp làm đó". Cựu người mẫu còn tự hào với thành phẩm vì "vị cũng chuẩn phết".

Đàm Thu Trang vào bếp làm món bánh dân dã quê nhà. Tự nhận xét "mặt căng để cuốn bánh" nhưng cô vẫn được bạn bè khen xinh.

Bánh cuốn là món ăn bình dị, quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam, tuy nhiên bánh cuốn Lạng Sơn lại có đặc điểm hơn khác so với một số nơi.

Bánh được chế biến từ loại gạo dẻo, đặc biệt bánh cuốn Lạng Sơn không dùng nhân thịt băm với mộc nhĩ, thay vào đó là lựa chọn thịt băm cùng trứng gà.

Đàm Thu Trang đập trứng thẳng lên bánh rồi gói lại. Nhìn thì đơn giản nhưng công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người chế biến. Nếu muốn bánh cuốn đẹp thì bạn phải đổ trứng cho khéo để quả trứng nằm gọn trong lá bánh, không bị tràn ra bên ngoài.

Lớp bánh khi tráng có độ chín vừa sẽ được gấp mép ôm trọn lấy quả trứng. Sau đó, cô xúc thịt băm lên trên là đã hoàn thành một cái bánh.

Bà xã Đàm Thu Trang làm một cái bánh khác có nguyên lòng đỏ vàng ươm. Nếu đập nguyên quả trứng, bạn cũng có thể lựa chọn ăn trứng chín kỹ hoặc lòng đào.

Khi lấy bánh ra khỏi khuôn và xếp ra đĩa phải làm vô cùng nhẹ nhàng và khéo léo sao cho bánh không bị rách. Bánh của Đàm Thu Trang trông khá đẹp mắt, màu vàng của trứng được nhìn thấy qua lớp bánh mỏng hấp dẫn.

Bà xã "đại gia phố núi" công nhận với bạn bè rằng bánh cuốn Lạng Sơn quan trọng nhất là nước chấm. Nước chấm gồm thịt băm chưng sệt được pha với nước mắm, ớt, giấm, tiêu và ăn kèm với các loại rau thơm đặc trưng của xứ Lạng.

Không chỉ làm nóng căn bếp gia đình, Đàm Thu Trang cũng luôn đồng hành cùng chồng trong mọi hoạt động từ kinh doanh đến các hoạt động thiện nguyện. Hoạt động nào cô cũng lặng lẽ bên cạnh chồng.

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