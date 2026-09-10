Cô gái được Cường Đô La nhắc đến trong bức hình chụp chung cùng vợ chồng Hồ Ngọc Hà có gì đặc biệt?
GĐXH - Ở Đàm Thu Trang có những điều mà nhiều mỹ nhân khác phải học để giữ được chồng giàu và đào hoa như Cường Đô La.
Mới đây, Cường Đô la gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện cùng vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Theo nam doanh nhân, anh và Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hội ngộ khi đi họp phụ huynh cho con trai Subeo. Điều đặc biệt và khiến fan nể phục là đi kèm khoảnh khắc này, Cường Đô la tuyên bố ngọt ngào dành cho Đàm Thu Trang khi thấu hiểu, bao dung và yêu thương anh cùng các con.
"Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang vì bao dung, thấu hiểu, yêu thương ba và cả gia đình. Ba thật may mắn vì có mẹ trong cuộc đời này. Yêu mẹ không từ nào có thể tả được. Ba chỉ có thể tập trung tối đa cho công việc chỉ khi mẹ đứng sâu âm thầm support (ủng hộ) mà không lời than vãn nào", Cường Đô la bộc bạch.
Khoảnh khắc nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách các nhân vật liên quan cư xử văn minh, đặc biệt khi tất cả đều đã có gia đình và cuộc sống riêng. Và dù không có mặt trực tiếp nhưng qua chia sẻ của Cường Đô la, Đàm Thu Trang cũng được khen ngợi bởi sự khéo léo, bao dung và tinh tế trong cách xây dựng mối quan hệ với những người từng có vai trò quan trọng trong cuộc đời ông xã. Phụ nữ Mới đưa tin.
Và đặc biệt, một trong những bí quyết mà người ta dễ dàng thấy được ở Đàm Thu Trang, đến từ những món ăn cô nấu.
Gia đình "chẳng có gì ngoài điều kiện" thế nhưng những món ngon Đàm Thu Trang đãi chồng không toàn "sơn hào hải vị" mà phần đa là đồ ăn dân dã như: Bún chả, cơm gà, bánh mì kẹp... Chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ khiến Cường Đô la thấy hạnh phúc. Điều đáng nói là phần đa món ăn Đàm Thu Trang làm là do ông xã chụp lại và chia sẻ trên trang cá nhân.
Không chỉ thường xuyên vào bếp trổ tài làm những món cơm nhà, chiều chồng con, Đàm Thu Trang luôn quan tâm tới việc thay đổi thực đơn hàng ngày.
Có lúc cô làm món Bắc như đặc sản quê hương Lạng Sơn để vơi nỗi nhớ nhà, lúc lại học làm các món miền Nam, hợp khẩu vị của chồng. Cô thường xuyên thay đổi thực đơn cho bữa ăn gia đình.
Cường Đô La tự hào khoe thành quả nấu ăn của vợ Đàm Thu Trang lên trang cá nhân. Đó cũng là một trong những cách đáp trả tinh tế mà anh dành cho vợ.
Có lần, Cường Đô La hào hứng chia sẻ món bánh cuốn Lạng Sơn vợ làm, nam đại gia cũng cho biết mình "quá hợp" với đồ ăn quê vợ. Mới đây, Đàm Thu Trang lại nhớ món bánh cuốn quê mình và ra tay làm tại gia một lần nữa. Cô khoe: "Bánh cuốn Lạng Sơn trong 1 chiều mưa Sài Gòn".
Nhiều người cùng quê bày tỏ nhớ món bánh cuốn này mà đôi khi tìm khắp nơi vị không giống được, Đàm Thu Trang đồng tình và cho biết đó chính là lý do cô "phải lao vào bếp làm đó". Cựu người mẫu còn tự hào với thành phẩm vì "vị cũng chuẩn phết".
Đàm Thu Trang vào bếp làm món bánh dân dã quê nhà. Tự nhận xét "mặt căng để cuốn bánh" nhưng cô vẫn được bạn bè khen xinh.
Bánh cuốn là món ăn bình dị, quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam, tuy nhiên bánh cuốn Lạng Sơn lại có đặc điểm hơn khác so với một số nơi.
Bánh được chế biến từ loại gạo dẻo, đặc biệt bánh cuốn Lạng Sơn không dùng nhân thịt băm với mộc nhĩ, thay vào đó là lựa chọn thịt băm cùng trứng gà.
Đàm Thu Trang đập trứng thẳng lên bánh rồi gói lại. Nhìn thì đơn giản nhưng công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người chế biến. Nếu muốn bánh cuốn đẹp thì bạn phải đổ trứng cho khéo để quả trứng nằm gọn trong lá bánh, không bị tràn ra bên ngoài.
Lớp bánh khi tráng có độ chín vừa sẽ được gấp mép ôm trọn lấy quả trứng. Sau đó, cô xúc thịt băm lên trên là đã hoàn thành một cái bánh.
Bà xã Đàm Thu Trang làm một cái bánh khác có nguyên lòng đỏ vàng ươm. Nếu đập nguyên quả trứng, bạn cũng có thể lựa chọn ăn trứng chín kỹ hoặc lòng đào.
Khi lấy bánh ra khỏi khuôn và xếp ra đĩa phải làm vô cùng nhẹ nhàng và khéo léo sao cho bánh không bị rách. Bánh của Đàm Thu Trang trông khá đẹp mắt, màu vàng của trứng được nhìn thấy qua lớp bánh mỏng hấp dẫn.
Bà xã "đại gia phố núi" công nhận với bạn bè rằng bánh cuốn Lạng Sơn quan trọng nhất là nước chấm. Nước chấm gồm thịt băm chưng sệt được pha với nước mắm, ớt, giấm, tiêu và ăn kèm với các loại rau thơm đặc trưng của xứ Lạng.
Không chỉ làm nóng căn bếp gia đình, Đàm Thu Trang cũng luôn đồng hành cùng chồng trong mọi hoạt động từ kinh doanh đến các hoạt động thiện nguyện. Hoạt động nào cô cũng lặng lẽ bên cạnh chồng.
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