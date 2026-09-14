GALA HAT 2026: 'Sử ký PrimaVera' – Bản nhạc kịch lay động tâm hồn từ những người trẻ yêu nghệ thuật

Ngày 13/9, tại Nhà hát Quân đội, chương trình nhạc kịch thường niên GALA HAT 2026 với chủ đề "Sử ký PrimaVera" diễn ra từ 18h đến 22h. Đây là hoạt động nghệ thuật do Hanoi - Amsterdam Art Team (HAT), câu lạc bộ nghệ thuật tổng hợp của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tổ chức.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn, Gala HAT còn là sân khấu để những học sinh yêu nghệ thuật được trực tiếp sáng tạo, tổ chức và thể hiện khả năng của mình.

15 năm nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của học sinh Hà Nội - Amsterdam

Được thành lập cách đây 15 năm, Hanoi - Amsterdam Art Team đã trở thành một trong những câu lạc bộ quen thuộc với học sinh yêu nghệ thuật tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trong hành trình hoạt động, HAT ghi dấu qua nhiều chương trình như Message of Love, HATxHOLIDAY cùng nhiều sản phẩm nghệ thuật được đầu tư về nội dung và hình thức. Những hoạt động này góp phần tạo nên một không gian để học sinh được khám phá và theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật bên cạnh việc học tập.

Màn biểu diễn gây ấn tượng trong đêm gala.

Trong đó, GALA là chương trình nhạc kịch thường niên nổi bật của HAT. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở việc phần lớn các công đoạn từ lên ý tưởng, xây dựng nội dung, tổ chức đến biểu diễn đều do chính học sinh thực hiện.

Qua nhiều năm, GALA không chỉ trở thành một hoạt động nghệ thuật được mong chờ mà còn là nơi các thành viên HAT thử sức với nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên, biên đạo đến hậu cần, kỹ thuật, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và phục trang. Chương trình thu hút khoảng 500-700 khán giả mỗi năm.

"Sử ký PrimaVera" và hành trình đối diện với quá khứ

Với GALA HAT 2026, các thành viên lựa chọn đưa khán giả bước vào thế giới tưởng tượng mang tên PrimaVera.

Câu chuyện xoay quanh hành trình của những pháp sư tài giỏi trên đường truy tìm một bảo vật. Thế nhưng, đằng sau những thử thách, hiểm nguy của thế giới huyền ảo là cuộc đấu tranh không kém phần khốc liệt trong nội tâm mỗi nhân vật.

Trên hành trình ấy, các nhân vật phải đối diện với công lý, những lựa chọn trong quá khứ và cả những góc khuất mà họ từng cố gắng che giấu. Vì vậy, cuộc truy tìm bảo vật không đơn thuần là một cuộc phiêu lưu mà trở thành hành trình tìm kiếm câu trả lời cho những khúc mắc đã tồn tại từ quá khứ.

Các em học sinh thể hiện xuất sắc phần trình diễn của mình.

Thông qua câu chuyện giả tưởng, "Sử ký PrimaVera" hướng đến những thông điệp về niềm tin và hy vọng. Các nhân vật được đặt vào những tình huống buộc phải lựa chọn, qua đó khơi gợi những suy ngẫm về con người, cuộc sống và cách mỗi người đối diện với chính mình.

Việc kết hợp nhiều loại hình biểu diễn cũng giúp câu chuyện được truyền tải bằng nhiều lớp ngôn ngữ nghệ thuật, từ âm nhạc, diễn xuất đến sân khấu và hình ảnh.

Hơn 200 học sinh miệt mài chuẩn bị trong 3 tháng

Để có được một đêm diễn kéo dài 4 tiếng, hơn 200 thành viên trong Ban Tổ chức GALA HAT 2026 đã dành hơn 3 tháng chuẩn bị.

Không chỉ những học sinh đứng trên sân khấu, nhiều thành viên khác đảm nhiệm các công việc phía sau như xây dựng sân khấu, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, phục trang, đạo cụ, đón tiếp khách mời...

Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành viên. Đây cũng là cơ hội để học sinh trực tiếp trải nghiệm quá trình xây dựng một chương trình nghệ thuật từ ý tưởng đến khi hoàn thiện.

Với những người trẻ tham gia GALA, sân khấu vì thế không chỉ là nơi thể hiện năng khiếu. Quá trình chuẩn bị còn giúp các thành viên rèn luyện khả năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, tổ chức công việc và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế.

Điều đáng chú ý là tất cả những trải nghiệm ấy được thực hiện trong môi trường học sinh, nơi mỗi thành viên vừa học tập vừa dành thời gian theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.

GALA HAT 2026 cũng là một dấu mốc trong hành trình 15 năm nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.

Qua 12 tiết mục của chương trình, hơn 200 học sinh mong muốn mang đến cho khán giả không chỉ một đêm diễn giàu màu sắc mà còn là những cảm xúc và suy ngẫm phía sau câu chuyện của PrimaVera.

Với HAT, GALA HAT 2026 cũng là một dấu mốc trong hành trình 15 năm nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Từ một sân chơi dành cho học sinh, chương trình đã trở thành nơi những người trẻ được thử sức, trưởng thành và học cách biến những ý tưởng nghệ thuật thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Đêm diễn có hơn 200 học sinh miệt mài chuẩn bị trong 3 tháng.

"Sử ký PrimaVera" vì thế không chỉ kể một câu chuyện về hành trình truy tìm bảo vật. Đằng sau thế giới kỳ ảo ấy là câu chuyện của những người trẻ đang đi tìm câu trả lời cho chính mình, giữ niềm tin vào những điều tốt đẹp và nuôi dưỡng những ước mơ riêng trên hành trình trưởng thành.