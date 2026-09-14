Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 năm GĐXH - Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, cô đã tham gia ngay cuộc thi Miss World. Tại đây, người đẹp quê Hải Phòng có khoảnh khắc tỏa sáng khi đứng ngay cạnh người giành vương miện ở cuộc thi đó.

Nguyễn Thị Huyền khoe ảnh lúc 16 tuổi với mục đích muốn phục chế để làm kỉ niệm. Hoa hậu Việt Nam 2004 ở tuổi trăng rằm khoe được nhan sắc tròn đầy và nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và khán giả. Mọi người đều nhận xét Nguyễn Thị Huyền đã xinh đẹp từ nhỏ và đến hiện tại cô vẫn giữ được nét đằm thắm khi xưa.

Hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lúc 16 tuổi.

Bước vào tuổi trung niên, hoa hậu quê Hải Phòng hiếm khi chia sẻ những bức ảnh lộng lẫy hay các buổi tiệc tùng, mà lựa chọn cuộc sống bình yên với niềm vui chăm sóc hoa và cây trái trong khu vườn nhà. Hình ảnh đóa sen hồng được Nguyễn Thị Huyền đăng tải trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của người đẹp.

Sau 22 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lựa chọn con đường học vấn để theo đuổi. Mới đây, người đẹp quê Hải Phòng khoe khéo khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ của mình. Ở tuổi trung niên nhưng sự nghiệp học hành của cô không dừng lại mà vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ.

Được biết, từ thời đi học, người đẹp gốc Hải Phòng đã có thành tích học tập xuất sắc. Giai đoạn 2000 - 2003, cô là học sinh cấp ba chuyên Văn, trường Phổ thông trung học Thái Phiên, Hải Phòng. Năm 2004, cô thi đỗ vào Phân viện Báo chí và tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Năm 2005, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình ở Phân viện Báo chí và Tuyên truyền rồi sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Trường đại học Middlesex, London. Cô chính thức tốt nghiệp vào năm 2009.

Vẻ ngoài ở hiện tại của Nguyễn Thị Huyền.

Trở về nước, cô đầu quân cho Ban Đối ngoại VTV4 với vai trò Biên tập viên. Hoa hậu Việt Nam 2004 làm việc cho Đài truyền hình trong khoảng thời gian từ năm 2009-2012. Thời gian sau đó, Nguyễn Thị Huyền học Cao học, trở thành nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và công tác tại đây cho đến nay ở vai trò giảng dạy. Trên trang web chính thức của trường cũng đăng tải những thông tin về quá trình đào tạo và nghiên cứu của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, cùng với những bài báo khoa học, các bài tham luận hội thảo do cô làm tác giả hoặc đồng tác giả.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chọn cho mình chuyên ngành đào tạo báo chí vì đó là chuyên môn cô yêu thích. Dù không trực tiếp làm phóng viên, biên tập viên nhưng Nguyễn Thị Huyền cho rằng cô vẫn được tích lũy nghề nhờ học hỏi và tham gia công tác giảng dạy.

Nguyễn Thị Huyền khoe tự tay trồng bơ tại vườn nhà.

Ngoài công việc, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tận hưởng cuộc sống kín tiếng và bình dị bên gia đình. Thỉnh thoảng cô chia sẻ góc vườn nhỏ với những tâm sự nhẹ nhàng. Hiện tại, nhịp sống của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không phải là sân khấu với ánh hào quang showbiz mà với cô đó là hành trình hoàn thiện bản thân trong bình yên.

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985, là một trong những hoa hậu được yêu mến nhất tại Việt Nam nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông và hình ảnh kín tiếng, học thức. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi Năm 2004, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2004 tại Trung Quốc và lọt Top 15 — thành tích rất nổi bật của Việt Nam thời điểm đó.

Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đây đã gửi lời chúc mừng đến sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái Khánh Linh.



