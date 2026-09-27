SUV điện giá rẻ 533 triệu đồng rộng hơn Hyundai Palisade mạnh 309 mã lực, chạy 715 km/lần sạc

Chi tiết Hyundai Creta giá 341 triệu đồng mới xuất hiện, SUV cỡ B cạnh tranh Mitsubishi Xforce có gì đặc biệt? GĐXH - Hyundai Creta phiên bản Summer Edition 2026 được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ, mang đến hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về trang bị tiện nghi và an toàn.

SUV điện mạnh 309 mã lực, chạy 715 km/lần sạc

SUV Arcfox Alfa T7 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, SUV Arcfox Alfa T7 2027 sẽ chính thức ra mắt Alfa T7 2027 tại Trung Quốc vào ngày 16/9.

Sở hữu kiểu dáng coupe-SUV, Alfa T7 tạo dấu ấn bằng dải đèn LED liền mạch ở đầu xe, kết hợp đèn LED ban ngày dạng pha lê băng và cụm đèn pha tách rời. Hai bên cản trước có khe hút gió, trong khi phần nóc vuốt về phía sau. Các chi tiết như khung cửa sổ, gương chiếu hậu và mâm xe được sơn đen, tạo tương phản với thân xe. Cách phối này giúp Alfa T7 có phong cách thể thao tương đồng định hướng thiết kế của Tesla Model Y.

Xe có kích thước dài 5.020 mm, rộng 1.996 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở 3.040 mm. Phía sau sử dụng cụm đèn hậu hình vòng sao, cánh gió đặt ngoài và bộ khuếch tán thể thao. Với thân xe lớn và tỷ lệ coupe, Alfa T7 mang đến diện mạo khác biệt so với nhiều SUV truyền thống, đồng thời tạo thêm phương án cho khách hàng cân nhắc Tesla Model Y.

Nội thất được phát triển theo phong cách buồng lái bao quanh, lấy công nghệ làm điểm nhấn. Trung tâm táp-lô là màn hình 17,3 inch độ phân giải 3K, đi cùng chip hiệu năng cao hỗ trợ kết nối 5G, sản xuất trên tiến trình 4 nm. Hệ thống thông minh có thể truy cập các mô hình ngôn ngữ lớn Qianwen của Alibaba và Doubao, phục vụ tương tác bằng giọng nói cùng nhiều tính năng khác. Vô-lăng ba chấu tích hợp nút Boost, trong khi màn hình PHUD toàn cảnh rộng 1,1 m hiển thị tốc độ, thời gian, ngày tháng và nội dung đa phương tiện. Cách bố trí này giúp Alfa T7 tiếp cận nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm công nghệ trên Tesla Model Y.

Alfa T7 tạo dấu ấn bằng dải đèn LED liền mạch ở đầu xe

Khoang cabin tiếp tục được nâng cấp bằng các chi tiết ốp gỗ họa tiết sao trời và hệ thống đèn nội thất mô phỏng chòm sao với 12 chế độ. Ghế hành khách phía trước có chế độ không trọng lực và massage 4D kép; hàng ghế trước hỗ trợ sưởi, thông gió và massage. Xe còn có tủ lạnh mini 8,2 lít, giá đỡ kính từ tính cùng các giao diện từ tính trên lưng ghế để kết nối máy tính bảng. Hệ thống âm thanh gồm 21 loa cao cấp, trong khi cửa sổ trời toàn cảnh rộng 1,28 m² giúp cabin thoáng hơn. Những trang bị này tạo lợi thế tiện nghi khi so sánh với Tesla Model Y.

Khả năng chứa đồ cũng là điểm đáng chú ý. Khoang hành lý phía trước có dung tích 200 lít và hỗ trợ 6 phương thức đóng mở, gồm thao tác chạm và kích hoạt bằng giọng nói từ bên ngoài. Phía sau có dung tích 645 lít, tăng lên tối đa 1.845 lít khi gập hàng ghế sau. Cấu hình này giúp Alfa T7 phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình và có thể trở thành đối thủ đáng chú ý của Tesla Model Y.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Alfa T7 được trang bị Huawei Qiankun ADS 5 Pro cùng 27 cảm biến, trong đó có LiDAR. Hệ thống kết hợp Huawei Qiankun CAS 5.0, hỗ trợ điều hướng trong đô thị, lái trên cao tốc, đỗ xe tự động và dẫn đường trong bãi đỗ. Đây là điểm nhấn công nghệ giúp mẫu xe Trung Quốc tăng sức cạnh tranh với Tesla Model Y.

Alfa T7 được trang bị Huawei Qiankun ADS 5 Pro cùng 27 cảm biến.

Phiên bản EREV dùng động cơ xăng 1.5L làm bộ mở rộng phạm vi, mô-tơ điện 272 mã lực và pin 42,5 kWh. Xe chạy thuần điện 320 km và có tổng phạm vi 1.315 km theo tiêu chuẩn công bố. Trong khi đó, bản thuần điện sử dụng kiến trúc 800V, mô-tơ 309 mã lực và hai tùy chọn pin 72,8 kWh hoặc 84,8 kWh. Phạm vi tương ứng đạt 650 km và 715 km theo CLTC. Đây là cấu hình giúp Alfa T7 có lợi thế khi đặt cạnh Tesla Model Y.

Khung gầm do Magna tinh chỉnh, sử dụng hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau, kết hợp giảm xóc điện tử liên tục CDC và khung gầm thông minh AI. Hệ thống này có hỗ trợ quay đầu thông minh, giảm say xe và ổn định khi lốp bị nổ. Với giá đặt trước từ khoảng 533 triệu đồng, Alfa T7 đang tạo chú ý trước ngày ra mắt và mở thêm lựa chọn cho khách hàng trong nhóm SUV điện.

Giá SUV điện Arcfox Alfa T7 2027

Theo Tạp chí công nghệ Techz, SUV điện Arcfox Alfa T7 2027 giá đặt trước từ 137.800-174.800 Nhân dân tệ (tương đương 533,45-676,68 triệu đồng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.