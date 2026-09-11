Chi tiết Hyundai Creta giá 341 triệu đồng mới xuất hiện, SUV cỡ B cạnh tranh Mitsubishi Xforce có gì đặc biệt?

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Hyundai Creta mới xuất hiện, SUV cỡ B cạnh tranh Mitsubishi Xforce





Creta mới có thể mang nhiều nét tương đồng với Hyundai Kona thế hệ tiếp theo

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoắn, các nguyên mẫu mang mã nội bộ SX3 được bắt gặp trên đường phố Ấn Độ với phần thân xe che chắn kỹ. Việc Hyundai liên tục thử nghiệm cho thấy chương trình phát triển đang được đẩy mạnh, nhưng thiết kế cuối cùng chưa được công bố. Đây được xem là thế hệ thứ ba của Creta, mẫu SUV giữ vị trí quan trọng trong danh mục sản phẩm Hyundai tại thị trường này.

Từ những hình ảnh thu được, khu vực phía sau đáng chú ý nhất. Cụm đèn hậu được cho là sẽ thay đổi đáng kể so với mẫu xe hiện hành, dù lớp ngụy trang khiến các đường nét thực tế chưa thể xác định đầy đủ. Dữ liệu này sau đó được sử dụng để tạo các bản dựng bằng AI, giúp hình dung một hướng thiết kế có thể xuất hiện trên xe thương mại.

Đáng chú ý, bản dựng AI cho thấy Creta mới có thể mang nhiều nét tương đồng với Hyundai Kona thế hệ tiếp theo - mẫu SUV cũng đang trong quá trình thử nghiệm. Nếu định hướng này được áp dụng, Creta có khả năng chuyển sang phong cách vuông vức và góc cạnh hơn. Cách tạo hình mới có thể giúp mẫu xe tăng sức hút khi đứng cạnh Mitsubishi Xforce, vốn gây chú ý nhờ kiểu dáng khỏe khoắn, hoặc Toyota Yaris Cross với phong cách SUV đô thị.

Tuy nhiên, các bản dựng nói trên chỉ mang tính tham khảo và không phải hình ảnh chính thức từ Hyundai. Hãng xe Hàn Quốc chưa xác nhận thiết kế ngoại thất của Creta thế hệ mới, trong khi những chiếc xe thử nghiệm vẫn được phủ lớp ngụy trang dày. Vì vậy, các chi tiết như cụm đèn, cản trước, lưới tản nhiệt hay hình dáng tổng thể vẫn có thể thay đổi trước khi sản phẩm được đưa vào sản xuất.

Việc Hyundai tập trung thử nghiệm tại Ấn Độ cũng đáng chú ý bởi đây là một trong những thị trường quan trọng của Creta.

Việc Hyundai tập trung thử nghiệm tại Ấn Độ cũng đáng chú ý bởi đây là một trong những thị trường quan trọng của Creta. Mẫu xe mới được kỳ vọng không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn có những nâng cấp ở khoang nội thất, công nghệ và hệ thống truyền động, tạo thêm khác biệt so với Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross. Nếu thiết kế mới trở nên vuông vức hơn, Creta sẽ có thêm cơ sở để làm mới hình ảnh trong nhóm SUV đô thị, nơi Mitsubishi Xforce theo đuổi hướng thiết kế thể thao, còn Toyota Yaris Cross thiên về sự gọn gàng, thực dụng.

Ở thời điểm hiện tại, Hyundai chưa công bố kích thước, động cơ, thông số vận hành hay danh sách trang bị của thế hệ mới. Điều này đồng nghĩa những nhận định về khả năng thay đổi kỹ thuật vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán dựa trên quá trình thử nghiệm. Các thông tin chính thức nhiều khả năng sẽ được công bố khi chương trình phát triển tiến gần giai đoạn hoàn thiện. Khi đó, Mitsubishi Xforce sẽ là một trong những mẫu xe có thể được đặt lên bàn cân về thiết kế và định vị, bên cạnh Toyota Yaris Cross.

Creta mới có thể tiếp tục tham gia cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động của SUV hạng B.

Nếu xuất hiện đúng thời điểm dự kiến, Creta mới có thể tiếp tục tham gia cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động của SUV hạng B. Trong nhóm này, Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross đều đã tạo được dấu ấn riêng. Mitsubishi Xforce hiện là cái tên đáng chú ý, trong khi Toyota Yaris Cross sở hữu lợi thế về nhận diện thương hiệu và cách tiếp cận thực dụng. Một thiết kế mới cho Creta vì thế có thể trở thành yếu tố quan trọng để Hyundai duy trì sức hút trước Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

Những lần xuất hiện tiếp theo của nguyên mẫu SX3 sẽ là cơ sở rõ hơn để nhận diện các thay đổi trên xe. Trong lúc chờ Hyundai công bố thông tin chính thức, hình ảnh chạy thử vẫn là nguồn dữ liệu đáng chú ý, còn các bản dựng AI chỉ nên được xem như công cụ tham khảo.

Nếu diện mạo mới thực sự chuyển sang hướng góc cạnh, Creta sẽ có thêm điểm nhấn để đối đầu Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross khi chính thức trình làng vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Giá SUV cỡ B Hyundai Creta

Hiện Hyundai vẫn chưa công bố giá chính thức cho Creta mới.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Creta Summer Edition 2026 có tất cả 6 biến thể gồm EX, EX(O), S(O), S(O) Knight, SX và SX Premium. Giá bán của SUV hạng B này dao động từ 1.205.900-1.788.900 Rupee (tương đương 341,10-506,01 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.