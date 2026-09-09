Rẻ hơn Kia Morning, MPV của Toyota giá 306 triệu đồng sở hữu ADAS từ bản rẻ nhất, có cả 4WD

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Vì sao giá lăn bánh Kia Carens giảm sốc, MPV 7 chỗ rẻ hơn cả Honda City, Hyundai Accent? GĐXH - Giá lăn bánh Kia Carens đang vô cùng lợi thế do có ưu đãi tới 20 triệu đồng, tức rẻ hơn sedan hạng B - Honda City tại thị trường Việt Nam.

MPV của Toyota sở hữu ADAS từ bản rẻ nhất, có cả 4WD

Toyota Roomy nâng cấp trang bị. Ảnh: Toyota

Toyota và Daihatsu vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp cho hai mẫu MPV nhỏ Roomy và Thor tại Nhật Bản. Lần nâng cấp này tập trung vào tính năng an toàn, trang bị tiêu chuẩn và bảng màu sơn mới.

Theo Tạp chí Đời sống và Pháp luật, hai mẫu xe song sinh có chiều dài 3.700 mm, nằm ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Kích thước này tiệm cận Wigo - mẫu hatchback cỡ A.

Dòng xe này ra mắt lần đầu năm 2016 và nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2020. Phiên bản mới giữ nguyên thiết kế ngoại thất cũ. Khách hàng vẫn có hai lựa chọn kiểu dáng đầu xe tùy theo phiên bản.

Roomy còn có các phiên bản thể thao. Ảnh: Toyota





Bảng màu ngoại thất có thêm các lựa chọn mới như Yellowish Black Crystal Mica, Cool Violet Crystal Shine, Grayish Olive Metallic và Shining White Pearl. Xe có thêm tùy chọn phối nóc và cột xe màu đen.

Thiết kế bảng điều khiển và không gian hai hàng ghế rộng rãi vẫn được giữ nguyên. Hàng ghế mô-đun có thể gập phẳng thành giường ngủ. Cụm đồng hồ analog được tích hợp thêm màn hình kỹ thuật số mới ở giữa.

Tiện nghi bên trong được cải tiến nhẹ. Ảnh: Toyota





Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu ghế lái chỉnh độ cao, bệ tỳ tay trung tâm và hai cảm biến đỗ xe ở góc sau. Xe trang bị thêm túi khí bên cho hàng ghế trước cùng túi khí rèm cho cả hai hàng ghế.

Hệ thống an toàn Smart Assist được nâng cấp trên tất cả phiên bản. Gói an toàn mới có thêm tính năng phát hiện người đi xe đạp cắt ngang. Khả năng nhận diện người đi bộ và xe ngược chiều khi rẽ tại giao lộ được cải thiện. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động chính xác hơn. Tốc độ tối đa hỗ trợ nhận diện người đi bộ cũng được nâng cao.

Công nghệ an toàn được cải thiện. Ảnh: Toyota





Cấu hình động cơ không thay đổi. Xe sử dụng động cơ xăng 1.0L 3 xi-lanh, cho công suất 68 mã lực ở bản hút khí tự nhiên và 97 mã lực ở bản tăng áp. Hộp số CVT đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh.

Giá MPV Toyota Roomy

Thông tin từ Khoa học và Đời sống, Toyota Roomy mới có giá khởi điểm từ 1.830.400 yên (khoảng 306 triệu đồng) cho bản X 2WD và cao nhất 2.346.300 yên (khoảng 392 triệu đồng) cho bản Custom G 4WD. Daihatsu Thor có mức giá tương đương.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.