Hà Nội: Căn hộ chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, ‘điểm sáng’ cho người mua nhà tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng

Chung cư mini, điểm sáng an cư giữa "cơn bão" giá nhà

Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy phân khúc căn hộ giá cao đang áp đảo, khi hầu hết dự án mới đều có giá trên 100 triệu đồng/m². Riêng tại Hà Nội, giá căn hộ sơ cấp trung bình đạt 100 triệu đồng/m², thiết lập mặt bằng giá mới trên toàn thị trường.

Trong bối cảnh đó, chung cư mini nổi lên như một lựa chọn "giải cứu" cho người mua nhà vừa túi tiền. Từng bị dè dặt vì pháp lý và an toàn, loại hình này nay dần được nhìn nhận tích cực hơn nhờ các điều chỉnh trong chính sách nhà ở. So với nhà ở xã hội, vốn đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe thì chung cư mini có thủ tục linh hoạt, không yêu cầu tiêu chí đặc biệt nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Nhờ vậy, chung cư mini ngày càng được ưa chuộng bởi người độc thân, gia đình trẻ, các cặp vợ chồng mới cưới, những nhóm khách hàng đang chật vật tìm kiếm cơ hội an cư tại đô thị lớn như Hà Nội.

Hiện nay khảo sát trên nhiều kênh mua bán nhà đất, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 2/2026 (thuộc PropertyGuru Việt Nam), chung cư mini tại 2 phường mới thuộc quận Tây Hồ cũ vẫn còn nhiều lựa chọn dưới 3 tỷ đồng mức giá được coi là "vàng" với phần lớn người mua nhà hiện nay.

Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư mini 2 phòng ngủ, rộng 50m2 tại phố Võ Chí Công, phường Tây Hồ (tức phường Xuân La, quận Tây Hồ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,18 tỷ đồng, tương đương 43,6 triệu đồng/m2.

Căn chung cư mini thiết kế 1 phòng ngủ, rộng 26m2 tại đường Phú Thượng, Phường Phú Thượng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 950 tỷ đồng, tương đương 36,54 triệu đồng/m2.

Như vậy trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội tăng cao, phân khúc chung cư mini dưới 3 tỷ đồng là lựa chọn sáng giá tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng.

2 phường mới của quận Tây Hồ sau sáp nhập

1. Phường Tây Hồ

Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.

2. Phường Phú Thượng

Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.