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Suy tim giai đoạn đầu có thể cải thiện nếu bạn phát hiện sớm

Suy tim giai đoạn đầu là gì?

Suy tim là tình trạng tim không còn đủ khả năng bơm máu đáp ứng nhu cầu oxy và dưỡng chất của cơ thể. Ở giai đoạn đầu, chức năng tim mới bắt đầu suy giảm nên các triệu chứng thường chưa quá rõ ràng. Nhiều người chỉ cảm thấy hơi mệt khi gắng sức, hụt hơi khi leo cầu thang, hồi hộp hoặc giảm khả năng vận động so với trước.

Chính vì triệu chứng còn nhẹ nên không ít người chủ quan hoặc cho rằng đó là biểu hiện của tuổi tác, dẫn đến bỏ lỡ giai đoạn "vàng" để kiểm soát bệnh.

Nếu hình dung cơ thể là một thành phố, trái tim chính là trạm bơm trung tâm có nhiệm vụ đưa máu đi nuôi toàn bộ các cơ quan. Khi mới bị suy tim, chiếc máy bơm này bắt đầu hoạt động kém hiệu quả hơn nhưng vẫn còn khả năng bù trừ. Đây chính là thời điểm quan trọng để can thiệp và bảo vệ chức năng tim.

Suy tim giai đoạn đầu có thể cải thiện không?

Câu trả lời là có. Mặc dù suy tim là bệnh mạn tính và khó có thể đưa trái tim trở về hoàn toàn như người chưa từng mắc bệnh, nhưng ở giai đoạn đầu, việc điều trị đúng cách có thể giúp:

• Giảm triệu chứng khó thở, mệt mỏi, hồi hộp.

• Làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

• Hạn chế nguy cơ nhập viện do suy tim.

• Cải thiện chất lượng cuộc sống.

• Kéo dài tuổi thọ cho người bệnh.

Người suy tim nên thăm khám thường xuyên và điều trị theo chỉ định

Nhiều nghiên cứu cho thấy người bệnh được phát hiện sớm và tuân thủ điều trị có tiên lượng tốt hơn đáng kể so với những trường hợp phát hiện muộn.

Vì sao cần kiểm soát bệnh suy tim ngay từ giai đoạn đầu?

Suy tim không xảy ra đột ngột mà là hậu quả của một quá trình tổn thương tim kéo dài.

Các bệnh lý như:

• Tăng huyết áp

• Bệnh mạch vành

• Thiếu máu cơ tim

• Hẹp hở van tim

• Rối loạn nhịp tim

đều khiến trái tim phải làm việc quá sức trong thời gian dài.

Ban đầu, tim sẽ tự thích nghi bằng cách tăng độ dày cơ tim hoặc tăng nhịp đập để duy trì lưu lượng máu. Tuy nhiên, theo thời gian, cơ tim sẽ dần suy yếu và mất khả năng bù trừ. Điều này giống như một chiếc máy bơm phải hoạt động liên tục ở công suất cao. Lúc đầu máy vẫn chạy tốt, nhưng nếu không được bảo dưỡng hoặc giảm tải, hiệu suất sẽ giảm dần và cuối cùng dẫn đến hỏng hóc.

Những dấu hiệu cho thấy suy tim đang được cải thiện

Người bệnh có thể nhận thấy những thay đổi tích cực khi việc điều trị đạt hiệu quả:

• Đi bộ hoặc leo cầu thang dễ dàng hơn.

• Giảm khó thở khi vận động.

• Ít hồi hộp, đánh trống ngực.

• Ngủ ngon hơn, không phải thức giấc vì khó thở.

• Giảm phù chân hoặc mắt cá chân.

• Cảm giác khỏe khoắn, có sức hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Người suy tim giai đoạn sớm điều trị tốt sẽ cải thiện nhanh chóng sức khỏe.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bệnh đã khỏi hoàn toàn. Người bệnh vẫn cần duy trì điều trị lâu dài để ngăn ngừa tái phát và tiến triển nặng hơn.

Người suy tim giai đoạn đầu cần làm gì?

Suy tim giai đoạn đầu là thời điểm quan trọng để can thiệp và làm chậm tiến triển của bệnh. Việc tuân thủ điều trị, điều chỉnh lối sống và chăm sóc tim mạch đúng cách có thể giúp giảm triệu chứng, bảo tồn chức năng tim và nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Tuân thủ điều trị

Đây là yếu tố quan trọng nhất. Nhiều người thấy triệu chứng giảm liền tự ý ngừng thuốc hoặc giảm liều. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn và làm tăng nguy cơ nhập viện. Người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định và tái khám định kỳ để được theo dõi chức năng tim.

Kiểm soát các bệnh lý nền

Nếu nguyên nhân gây suy tim là tăng huyết áp, bệnh mạch vành hoặc đái tháo đường thì việc kiểm soát tốt các bệnh này sẽ giúp giảm gánh nặng cho tim. Đây chính là cách giải quyết nguyên nhân từ gốc thay vì chỉ xử lý triệu chứng.

Duy trì lối sống lành mạnh

Một chế độ sinh hoạt khoa học sẽ giúp trái tim hoạt động nhẹ nhàng hơn:

• Ăn nhạt hơn.

• Hạn chế mỡ động vật.

• Tăng cường rau xanh và trái cây.

• Bỏ thuốc lá.

• Hạn chế rượu bia.

• Ngủ đủ giấc.

• Giữ tinh thần thoải mái.

Tập luyện phù hợp

Người suy tim không nên nằm nghỉ hoàn toàn. Các hoạt động nhẹ như đi bộ, tập thở, đạp xe chậm hoặc yoga nhẹ nhàng có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và tăng sức bền cho tim. Tuy nhiên, cần tránh vận động quá sức vì có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Sử dụng các giải pháp hỗ trợ tim mạch

Bên cạnh thuốc điều trị và thay đổi lối sống, nhiều người hiện nay lựa chọn kết hợp thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược nhằm tăng cường sức khỏe tim mạch. Trong đó, sản phẩm chứa Đan sâm, cao natto, Hoàng đằng và L-carnitine được nhiều người tin tưởng sử dụng nhằm hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim; hỗ trợ tăng lưu thông máu, hỗ trợ giảm cholesterol và giảm nguy cơ hình thành huyết khối, xơ vữa động mạch.

Người suy tim giai đoạn sớm nên dùng sản phẩm thảo dược đã được nghiên cứu.

Không chỉ giúp giảm triệu chứng, sản phẩm này còn giúp hỗ trợ tuần hoàn máu và cung cấp năng lượng cho cơ tim. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi trái tim giống như một "chiếc máy bơm sự sống", phải hoạt động liên tục để đưa máu đi nuôi toàn cơ thể. Khi cơ tim được hỗ trợ hoạt động hiệu quả hơn, khả năng bơm máu cũng được cải thiện, từ đó góp phần duy trì chức năng tim và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Suy tim giai đoạn đầu hoàn toàn có thể được cải thiện nếu người bệnh phát hiện sớm và điều trị đúng hướng. Điều quan trọng là người bệnh cần giảm tải cho tim bằng cách tuân thủ điều trị, duy trì lối sống lành mạnh và kết hợp các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Chủ động chăm sóc trái tim từ hôm nay chính là cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống trong tương lai.

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